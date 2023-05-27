Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдет

Пока во всём мире ждут украинского контрнаступления, некоторые эксперты говорят о вероятном наступлении российской армии.По словам украинского политика Олега Соскина, занимавшего пост советника при украинском президенте Леониде Кучме, за взятием Артемовска (Бахмута) российскими силами следует ждать их дальнейшего наступления. В своём канале политик отметил, что ВСУ, которые сейчас не имеют успехов на фронте, столкнутся вскоре с российским наступлением.— сказал Соскин.Напомним, что неделю назад битва за донецкий город Артёмовск, или, как его называют на Украине, Бахмут, завершилась переходом города под российский контроль. Бои за город шли более полугода. Особенно в них отличились бойцы ЧВК «Вагнер».И вот теперь, когда в СМИ всё сильнее муссируется тема украинского наступления, появляются заявления о российском наступлении. Следует отметить, что при наличии необходимых ресурсов было бы, возможно, целесообразно нанести превентивный удар по готовящимся к наступлению частям противника.Олег Соскин ещё до конфликта занимал явную антироссийскую позицию и являлся активным сторонником вступления Украины в НАТО.