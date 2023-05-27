Военное обозрение
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К северу от Купянска российские войска продвинулись на два километра к реке Оскол на линии Масютовка-Лиман Первый

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К северу от Купянска российские войска продвинулись на два километра к реке Оскол на линии Масютовка-Лиман Первый

Украинская пропаганда, а следом и западная, пытаются хоть как-то сгладить сразу два информационных посыла, которые откровенно играют против долгое время разогнавшегося нарратива о скорых победах ВСУ на поле боя. Многократно обещанное и столько же раз перенесенное контрнаступление так и не начинается. Бесславно закончившаяся оборона Бахмута (Артемовска) привела только к огромным потерям и деморализации как в рядах украинских военнослужащих, так и в обществе.


Теперь уже в Киеве традиционно заявляют, что Бахмут «не имел стратегического значения», а оставившие его войска отошли на так называемую вторую линию обороны, где уж точно остановят наступление российской армии, а там и до контратаки недалеко.

В то же время, российские войска значительно активизировались на других участках фронта. Возросло количество огневого поражения позиций противника артиллерией и авиацией на фронте, массированные воздушные удары по тыловым военным объектам на территории Украины стали почти ежедневными. Одновременно российские штурмовые группы добиваются успеха и на земле.

Российские источники сообщают об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении Харьковской области. К северу от города на участке между селами Лиман Первый и Масютовка наши продвинулись в западном направлении к левому берегу реки Оскол. За неделю движение на некоторых участках составило до двух километров, расстояние между этими населенными пунктами по прямой составляет три километра. Лиман Первый был освобожден нашими войсками в середине февраля, Масютовку взяли под контроль позднее, в середине мая.

Обороняющие этот рубеж 40-й отдельный батальон и 14-я бригада ВСУ понесли значительные потери. По данным российской разведки, сюда из резерва с Западной Украины переброшены части 103-й львовской бригады территориальной обороны.



В середине мая сообщалось, что в районе Масютовки в так называемой серой зоне противник, пытаясь остановить продвижение ВС РФ, произвел поджог леса. Причем в украинских пабликах стали писать, что это сделали российские военные. Но эту версию сразу опровергли местные жители, отметившие, что через этот участок проходит аммиакопровод «Тольятти-Одесса» для поставок российских удобрений.

Между тем, Купянск еще с зимы ВСУ готовят к обороне. Все происходит по привычному для киевского режима сценарию, в том числе в части пропаганды. Город обклеен плакатами, в которых упоминается знакомая по Артемовску фраза про «форпост стойкости».
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:56
    +3
    Теперь без вариантов,город нужно брать тем частям которые там находятся,Вагнер ушёл на отдых и пополнение личного состава,оружия и боеприпасов.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 13:59
      0
      Сколько же там понабирали укрохооооохлов нац и лезут и лезут Натовские таблетки и чаек майдана ?
      Я очень сомневаюсь ,что они так за презика евря наркомана , англосаксов прут на убой ..Мотивации у них точно нет ..Деньги ? наверное и заложники родственники ..Ну вперед хохлосаксы за этих !\

      вот сущность всего что происходит носатые не воюют
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: Бережливый
      Теперь без вариантов,город нужно брать тем частям которые там находятся,Вагнер ушёл на отдых и пополнение личного состава,оружия и боеприпасов.

      Хватит уже в лоб бодаться! Окружать и пресекать снабжение, морить голодом!
  2. пешик
    пешик Сегодня, 12:56
    +1
    Молодцы, денафикация украины идёт!.
    1. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:20
    +1
    российские войска значительно активизировались на других участках фронта.
    Остается пожелать успехов и минимальных потерь.
  4. egor1712
    egor1712 Сегодня, 13:22
    -1
    Почему карту поместили на английском языке. "сюда из резерва с Западной Украины переброшены части 103-й львовской бригады территориальной обороны. Это еще те "герои". Им бы что пограбить, эт они могут, а по воевать где то за спинами - могут laughing
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:38
    +1
    До Чопа 1000 км. 2км/месяц. 500 месяцев.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: Румaтa
      До Чопа 1000 км. 2км/месяц. 500 месяцев.

      Сорок один год, однако... Нынешние уж на пенсии будут, внучатам заканчивать придётся...