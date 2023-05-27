К северу от Купянска российские войска продвинулись на два километра к реке Оскол на линии Масютовка-Лиман Первый

Украинская пропаганда, а следом и западная, пытаются хоть как-то сгладить сразу два информационных посыла, которые откровенно играют против долгое время разогнавшегося нарратива о скорых победах ВСУ на поле боя. Многократно обещанное и столько же раз перенесенное контрнаступление так и не начинается. Бесславно закончившаяся оборона Бахмута (Артемовска) привела только к огромным потерям и деморализации как в рядах украинских военнослужащих, так и в обществе.
Теперь уже в Киеве традиционно заявляют, что Бахмут «не имел стратегического значения», а оставившие его войска отошли на так называемую вторую линию обороны, где уж точно остановят наступление российской армии, а там и до контратаки недалеко.
В то же время, российские войска значительно активизировались на других участках фронта. Возросло количество огневого поражения позиций противника артиллерией и авиацией на фронте, массированные воздушные удары по тыловым военным объектам на территории Украины стали почти ежедневными. Одновременно российские штурмовые группы добиваются успеха и на земле.
Российские источники сообщают об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении Харьковской области. К северу от города на участке между селами Лиман Первый и Масютовка наши продвинулись в западном направлении к левому берегу реки Оскол. За неделю движение на некоторых участках составило до двух километров, расстояние между этими населенными пунктами по прямой составляет три километра. Лиман Первый был освобожден нашими войсками в середине февраля, Масютовку взяли под контроль позднее, в середине мая.
Обороняющие этот рубеж 40-й отдельный батальон и 14-я бригада ВСУ понесли значительные потери. По данным российской разведки, сюда из резерва с Западной Украины переброшены части 103-й львовской бригады территориальной обороны.
В середине мая сообщалось, что в районе Масютовки в так называемой серой зоне противник, пытаясь остановить продвижение ВС РФ, произвел поджог леса. Причем в украинских пабликах стали писать, что это сделали российские военные. Но эту версию сразу опровергли местные жители, отметившие, что через этот участок проходит аммиакопровод «Тольятти-Одесса» для поставок российских удобрений.
Между тем, Купянск еще с зимы ВСУ готовят к обороне. Все происходит по привычному для киевского режима сценарию, в том числе в части пропаганды. Город обклеен плакатами, в которых упоминается знакомая по Артемовску фраза про «форпост стойкости».