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Врио главы Запорожской области: Враг проводит серьезную артподготовку и может начать контрнаступление в ближайшие 5-7 дней

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Врио главы Запорожской области: Враг проводит серьезную артподготовку и может начать контрнаступление в ближайшие 5-7 дней

В последние дни поступает все больше тревожных новостей из Запорожской области. Украинская армия резко нарастила интенсивность обстрелов тыловых населенных пунктов региона, в том числе с использованием британских ракет Storm Shadow.


За последние сутки дважды был обстрелян город Бердянск. Кроме того, под удар ВСУ попали Токмак и Мелитополь.

В то же время, врио главы Запорожской области заявил о высокой вероятности того, что Киев может начать обещанное контрнаступление уже в течение недели. Так, со слов Евгения Балицкого, противник проводит серьезную артподготовку и может начать контрнаступление в Запорожской области в ближайшие 5-7 дней.

Чиновник добавил, что ВСУ активно применяют британские ракеты Storm Shadow для ударов по тылам. При этом с его слов, украинская армия бьет этими боеприпасами «куда попало» и тратит ракеты «не считаясь».

Что характерно, с аналогичным заявлением Балицкий выступил в начале текущего месяца, также предсказывая атаку украинской армии в ближайшие дни или даже часы.

Стоит напомнить, что, как только в Киеве начали «разгонять» тему с контрнаступлением, западные (и не только) эксперты начали обсуждать его вероятное направление. Так, по мнению многих военных аналитиков, наиболее «перспективным» для ВСУ является удар в сторону Мелитополя с дальнейшим перерезанием сухопутного коридора в Крым.

Добавим, что о готовности Киева начать свое неоднократно анонсированное контрнаступление на Запорожском направлении пишут и многие эксперты. Сообщается, что ВСУ практически закончили формирование ударной группировки для атаки на трёх участках: Ореховском, Пологовском и Гуляйпольском.
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14 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:23
    +1
    тратит ракеты «не считаясь».
    А зачем им их считать? Живут по принципу "заграница нам поможет" и уверены в этом. К сожалению заграница помогает все увеличивая номенклатуру поставок.
    А заукраинец тут, как тут. Отметился и полегчало.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 13:32
      0
      Это условие помощи от запада - наращивать давление на рф.
      Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец.
      Огурцы в долг, под гарантии байдена. Не вернут долги-это понятно.
      Рынки закрыть россии - уже прибыль для запада.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 13:37
        -1
        Враг не пройдёт! Уверенность есть.

        Надо, чтобы наша артиллерия хорошо ответила укропам.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 13:34
      +2
      Цитата: rotmistr60
      тратит ракеты «не считаясь».
      А зачем им их считать? Живут по принципу "заграница нам поможет" и уверены в этом. К сожалению заграница помогает все увеличивая номенклатуру поставок.

      Точно Геннадий ,они все надеются на америку ..хе хе

      Помним ,знаем ,МОЧИМ ! И нет им прощения, ради наших предков soldier
      Мне так это видео нравится ,оно все за себя говорит кто эти уродыыы С кучей жкрналюг ..Хотели провокацию устроить ?
      Наши красавы четко рассредоточились soldier
      И америка уже не с ними хе хе
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: Zemaan
        Помним ,знаем ,МОЧИМ ! И нет им прощения, ради наших предков

        И наших детей и внуков!
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:50
      0
      Насчет "куда попало"-вещь скользкая и пропагандистская.Это высокоточное оружие,разведданые они получают и от натовцев и от агентуры.Так что с эти у них все нормально.Есть вещи реальные,хотя и можно обзывать их "ципсошными и заукраинскими"
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:51
      0
      При этом с его слов, украинская армия бьет этими боеприпасами «куда попало» и тратит ракеты «не считаясь».

      Это "куда попало" может быть и пристрелкой. hi
  2. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 13:30
    -4
    Ну хватит уже ныть про этот контрнаступление..

    украинцынаци закончились ,если только на провокации ,но и там их мочат до свиного визга .
    Работа идет мужики !!! Цель перемол ,ну уж потом на оперативный простор танки выйдут Или нет ))) Донбасские бригады берегут ..Их работа будет по зачистке окраины .
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:48
      -1
      Цитата: Zemaan
      украинцынаци закончились ,если только на провокации

      Узбагойтесь, там ещё мочить не перемочить. С ЛС проблем нет. Мобрезерв не менее миллиона. На Западе готовят новых и новых, а мясных мобиков им не жалко. Бабы ещё нарожают.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 14:07
        -1
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Zemaan
        украинцынаци закончились ,если только на провокации

        Узбагойтесь, там ещё мочить не перемочить. С ЛС проблем нет. Мобрезерв не менее миллиона. На Западе готовят новых и новых, а мясных мобиков им не жалко. Бабы ещё нарожают.

        Я вас понял либера ..Чем больше славян будут уничтожено ,тем для вас зрада
        "Бабы еще нарожают " ,это я так понял из либерной статистики ?
        Вот терпеть не могу наших либерду ..Так они падлы ехидничают ..Тут
        А в открытую боятся !
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:44
    +1
    Контрнахрюк будет, в том или ином виде.. Тут не в бирюльки играют, на кону кресло марионетки ВПК-лобби, выборы уже на носу!!! Так что рагулье подыхать поскачет с визгом, не попрет само - помогут заградотряды
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:49
      +1
      Вы довольно витиевато высказали в общем то правильную мысль.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: Bingo
      Контрнахрюк будет, в том или ином виде.. Тут не в бирюльки играют, на кону кресло марионетки ВПК-лобби, выборы уже на носу!!! Так что рагулье подыхать поскачет с визгом, не попрет само - помогут заградотряды

      Все так и будет Бинго !!! И мочить будем уже по полной натовских подстилок ..
      Предатели не должны выжить !
  4. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:02
    0
    Всу давно прощупывает оборону, видимо теперь решили напролом идти, к танкам своим они приделали ковши оригинально, так что готовьтесь к пролому.
    Гонит их в наступление запад, т.к. видимо оружие они давали для наступления.
    Зеленский видимо не зря снова ездил, за помощью.