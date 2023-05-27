Врио главы Запорожской области: Враг проводит серьезную артподготовку и может начать контрнаступление в ближайшие 5-7 дней

В последние дни поступает все больше тревожных новостей из Запорожской области. Украинская армия резко нарастила интенсивность обстрелов тыловых населенных пунктов региона, в том числе с использованием британских ракет Storm Shadow.
За последние сутки дважды был обстрелян город Бердянск. Кроме того, под удар ВСУ попали Токмак и Мелитополь.
В то же время, врио главы Запорожской области заявил о высокой вероятности того, что Киев может начать обещанное контрнаступление уже в течение недели. Так, со слов Евгения Балицкого, противник проводит серьезную артподготовку и может начать контрнаступление в Запорожской области в ближайшие 5-7 дней.
Чиновник добавил, что ВСУ активно применяют британские ракеты Storm Shadow для ударов по тылам. При этом с его слов, украинская армия бьет этими боеприпасами «куда попало» и тратит ракеты «не считаясь».
Что характерно, с аналогичным заявлением Балицкий выступил в начале текущего месяца, также предсказывая атаку украинской армии в ближайшие дни или даже часы.
Стоит напомнить, что, как только в Киеве начали «разгонять» тему с контрнаступлением, западные (и не только) эксперты начали обсуждать его вероятное направление. Так, по мнению многих военных аналитиков, наиболее «перспективным» для ВСУ является удар в сторону Мелитополя с дальнейшим перерезанием сухопутного коридора в Крым.
Добавим, что о готовности Киева начать свое неоднократно анонсированное контрнаступление на Запорожском направлении пишут и многие эксперты. Сообщается, что ВСУ практически закончили формирование ударной группировки для атаки на трёх участках: Ореховском, Пологовском и Гуляйпольском.