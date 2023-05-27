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Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства

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Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства

Польские власти направили запрос в США на приобретение разведывательных аэростатов Barbara, предназначенных для мониторинга воздушного пространства. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.


Как написал Блащак на своей странице в одной из западных соцсетей, с помощью аэростатов предполагается усилить возможности польской армии по обороне воздушного и надводного пространства страны.

Польская пресса утверждает, что планируется закупить четыре подобных аэростата. Предполагается, что вместе с самолетами раннего обнаружения они усилят возможность польской армии по мониторингу воздушного пространства. Считается, что размещенные на аэростатах радиолокационные станции значительно превосходят возможности наземных радаров.

Наземные радары ограничены радиолокационным горизонтом. Радиолокаторы раннего предупреждения, способные обнаруживать цели на расстоянии до 300 километров, ограничены в своих возможностях, обусловленных тем, что чем ниже высота, на которой перемещается объект, тем позже он будет обнаружен. Находящиеся на высоте в несколько километров аэростаты способны отслеживать цели на гораздо большом расстоянии.

Основу бортовой аппаратуры подобных аэростатов могут составлять разведывательно-мониторинговые системы, размещаемые на внешней подвеске, включающие радиолокационные станции, оптоэлектронную аппаратуру, а также акустические датчики. В настоящее время неизвестно, в какой комплектации планируется приобретение аэростатов для польской армии.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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10 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:39
    0
    Поляки стремятся усилить военные возможности как над Россией, так и союзным государством Россия-Белоруссия, оно ему не даёт покоя.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:28
      0
      Сжигание лазером, птицы с едким пометом, молния сжигающая электронную начинку. Да мало ли почему они падают. Но факт что им нужен контроль в нижней зоне и рядом с границей. Нужны оперативные средства поражения таких радаров, и дешевые что бы их сразу уничтожать. Хотя какие там линии уже пройдены, передача оружия и развед данных это не непосредственное участие в военном конфликте?! А передача ЯО будет? Или как?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:41
    -3
    Как только информация с этих аэростатов пойдёт всу,"неизвестные птицы"нанесут этим аэростатам фатальные повреждения-надеюсь...
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 15:40
      0
      Чем передача разведданных с аэростата отличается от спутниковых данных? Хоть один спутник сбили?
  3. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 14:50
    +1
    Ха-ха. Согласно давней традиции , теперь ,наверное , у нас начнут делать свои , раз идея "освящена" реализацией западными сверхчеловеками. Пока " у них" не появится , свои могут хоть лоб расшибить о "раз у них нет, значит сама идея дрянь".
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:56
      -1
      Цитата: старпом Лом
      Пока " у них" не появится , свои могут хоть лоб расшибить о "раз у них нет, значит сама идея дрянь".

      Вы прямо как Хрущев. Не смейте мерзко отзываться о замечательных российских/советских конструкторах!
      https://www.vesvks.ru/vks/article/renessans-vozduhoplavaniya-aerostaty-vozvraschayut-16143
      И ещё:
      https://naukatehnika.com/aerostatyi-ch-4.html
      1. старпом Лом
        старпом Лом Сегодня, 15:02
        +1
        Я не о конструкторах. Я о заказчиках.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:54
    0
    Польские власти направили запрос в США на приобретение разведывательных аэростатов Barbara
    Лучше бы к китайцам обратились. Их воздушные шары прошерстили Сша и Канаду, даже японцы что-то наблюдали.
    с помощью аэростатов предполагается усилить возможности польской армии по обороне воздушного и надводного пространства страны.
    Так в случае конфликта аэростаты и сбивать проще, что показала еще 1 МВ.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:18
    0
    Хороший аэростат ,может использоваться как средство воздушной разведки ,так и по прямому назначению - ждём когда планерист в тросе запутается.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:45
    0
    Хороший аэростат для разведки надо как то техникой оснастить.
    Чем больше техники, тем больше аэростат. Тем становится заметнее.
    Шарики с видеокамерами, которые полчаса пишут, потом в космос отправляют, и дальше летят и пишут... Пока или энергии перестанет хватать, или кто собьёт ненароком. Просто изучение рельефа земной поверхности в научных целях.
    100500 десятки стран это давно используют.