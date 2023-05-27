Немецкое издание: Москва до конца мая вышлет более 300 немецких государственных служащих

Российское руководство продолжает предпринимать зеркальные действия в отношении так называемых недружественных стран в ответ на высылку наших дипломатов и открытую дискриминацию по отношению к гражданам РФ. В списке таких стран находится и Германия, еще не так давно бывшая основным экономическим, да и политическим, партнером России в Европе.В апреле МИД РФ объявил о высылке 34 сотрудников дипмиссии ФРГ из приблизительно 90 работающих в Москве. Такое решение было принято в ответ на враждебные действия немецких властей, которые накануне выслали из Берлина более 20 российских дипломатов.Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что помимо высылки сотрудников посольства ФРГ, Министрество иностранных дел России намеревается потребовать покинуть страну учителей и сотрудников культурного центра Гёте (институт имени Гёте). По данным издания, всего до конца мая Россию должны будут покинуть более 300 немецких государственных служащих. Такие действия связаны с решением Москвы ограничить численность сотрудников германских учреждений в РФ на уровне до 350 человек.Институт имени Гёте — это германская неправительственная организация, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом и содействие международному культурному сотрудничеству. В Москве культурный центр Гёте работает с 1992 года, есть еще два филиала в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Деятельность института официально в основном связана с обучением немецкому языку.