Экс-глава МИД Германии об украинском наступлении: Это будет худшее сражение со времен Второй мировой войны

Это не означает, что будет заключен мирный договор, но на определенный период оружие замолчит или не сможет греметь с прежней интенсивностью

Разговоры о весеннем контрнаступлении ВСУ продолжаются, хотя до конца весны остались считаные дни. И в России, и на Западе звучат самые разные комментарии на это счет.Свое мнение о грядущем контрнаступлении ВСУ высказал и немецкий политик Зигмар Габриэль, занимавший пост министра иностранных дел в кабинете Ангелы Меркель. По его словам, вероятное украинское наступление может стать «худшим сражением со времен Второй мировой войны».Политик отметил, что это будет грандиозная и ужасная битва, в которой с обеих сторон будут воевать до 80 тысяч человек. Габриэль добавил, что не видит как можно предотвратить надвигающееся сражение.При этом немецкий политик выразил надежду, что после этого кровавого события для обеих сторон конфликта, они наконец-то поймут, что пора взять паузу.- сказал экс-глава МИД Германии.Такая ситуация, по мнению Габриэля, даст смутные надежды на начало международных переговоров по политическому урегулированию конфликта.Политик точно подметил, что украинский конфликт объединил Запад, но разделил мир.