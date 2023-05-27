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Экс-глава МИД Германии об украинском наступлении: Это будет худшее сражение со времен Второй мировой войны

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Экс-глава МИД Германии об украинском наступлении: Это будет худшее сражение со времен Второй мировой войны

Разговоры о весеннем контрнаступлении ВСУ продолжаются, хотя до конца весны остались считаные дни. И в России, и на Западе звучат самые разные комментарии на это счет.


Свое мнение о грядущем контрнаступлении ВСУ высказал и немецкий политик Зигмар Габриэль, занимавший пост министра иностранных дел в кабинете Ангелы Меркель. По его словам, вероятное украинское наступление может стать «худшим сражением со времен Второй мировой войны».

Политик отметил, что это будет грандиозная и ужасная битва, в которой с обеих сторон будут воевать до 80 тысяч человек. Габриэль добавил, что не видит как можно предотвратить надвигающееся сражение.

При этом немецкий политик выразил надежду, что после этого кровавого события для обеих сторон конфликта, они наконец-то поймут, что пора взять паузу.

Это не означает, что будет заключен мирный договор, но на определенный период оружие замолчит или не сможет греметь с прежней интенсивностью

- сказал экс-глава МИД Германии.

Такая ситуация, по мнению Габриэля, даст смутные надежды на начало международных переговоров по политическому урегулированию конфликта.

Политик точно подметил, что украинский конфликт объединил Запад, но разделил мир.
Использованы фотографии:
Википедия/AFU StratCom
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:19
    +1
    украинское наступление может стать «худшим сражением со времен Второй мировой войны»
    А уж в сражениях 2 МВ особенно на Восточном фронте немцы разбираются хорошо. Еще бы прекратили военную помощь Киеву, но это к сожалению на сегодня не реально.
  2. Скоробей
    Скоробей Сегодня, 14:19
    +2
    Оценка в 80 тысяч странная. В Бахмутской операции никак не меньше воевали. Кстати её почему-то оценивают по размерам города а не размерам группировок в сражении.
    1. Ярик
      Ярик Сегодня, 14:26
      0
      со стороны Украины в Бахмуте и его пригородах воевало 117 000 всушников
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: Скоробей
      В Бахмутской операции никак не меньше воевали.

      Бахмут все же не битва. Там была правильная осада, с постепенным, медленным уничтожением обороняющихся. А тут имеется ввиду что-то по типу встречного мордобоя...
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:24
    +2
    Поживём - увидим; но то что прольются реки крови это точно.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:30
    0
    Какая пауз??Война идет на уничтожение одной из сторон.Новой 38 параллели не хотим ни мы ны укры.Впрочем,вверхах может думают обратное
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:35
    0
    А конкретнее можно?Развернуть так сказать мысль. Худшая битва-для кого ?И если всушники к этому наступу личного состава готовят много больше чем немец назвал,остальные будут ставить пари кто кого и наблюдать со стороны?
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:37
    0
    Политик отметил, что это будет грандиозная и ужасная битва,

    Политик, учитель немецкого языка по образованию, разбирается в военных делах так же, как и бывшая Министр обороны, гинеколог, бесноватая Урсула.