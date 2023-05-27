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В Тверской области два дрона атаковали станцию, обслуживающую нефтепровод «Дружба»

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В Тверской области два дрона атаковали станцию, обслуживающую нефтепровод «Дружба»

В Андреапольском округе Тверской области недалеко от деревни Ерохино два неизвестных дрона атаковали станцию, обслуживающую нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Один из беспилотников влетел в маслоцех в сегодня в 3.15, взорвавшись и нанеся повреждения крыше и стене. Спустя полчаса прибыл второй аппарат и упал на территории объекта на землю. Возникло возгорание, которое работники станции устранили собственными силами. В результате инцидента никто не пострадал.

Информацию о нем подтвердили и в пресс-службе правительства Тверской области. Там сообщили, что на месте происшествия действуют сотрудники экстренных служб. Обстановка контролируется лично губернатором региона Игорем Руденей.

Этой же ночью беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области, принадлежащую компании «Транснефть». Аппарат повредил здание администрации. Люди при этом не пострадали.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о четырех попытках атак дронов на объект на территории Брянской области, также являющийся частью инфраструктуры нефтепровода «Дружба». Они произошли 20 и 21 мая. При этом жертв и разрушений удалось избежать.

В первых двух случаях на территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» с дронов были сброшены взрывные устройства. Предположительно как минимум один из них представлял собой выстрел от гранатомета АГС-17. В третьем случае охранники заметили приближение дрона и открыли по нему огонь из автоматов, сорвав атаку.

Из-за участившихся нападений на станцию его охрану взяли на себя военные.
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:27
    +4
    Что то мне подсказывает ,что ДРГ работала с трассы Москва - Рига ,до боли знакомые места .Глухомань .
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 15:11
      0
      На востоке Эстонии находится американская диверсионная школа, как в лучших традициях третьего рейха, за который эстонцы были всей душой и помогали блокаде Ленинграда.
    2. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 15:26
      +1
      Не такая уж и глухомань - самая западная область России . Просто и молодые , и не очень люди постепенно уезжают в крупные города . Война и немецкая оккупация очень жестоко прошлись по Псковской области . И даже в докризисные 70-80тые годы численность населения так и не доросла до количества людей в конце 30-х . Ну а потом - перестройка и 90-е и 2000-е годы похоронили много надежд на будущее .
      А ночные атаки беспилотников вполне могли быть устроены бандеровцами , приехавшими вместе с беженцами из Донбасса и Херсона . Опять же - до Латвийской границы рукой подать .. Если запускать с Украины , то нужно пролететь через всю Белоруссию , а это и дальше и опаснее . Из Латвии ночью вдоль трассы Москва - Рига , и под конец свернуть на Невель ..
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 15:47
        0
        Из Латвии ночью вдоль трассы Москва - Рига , и под конец свернуть на Невель

        болтун находка для шпиона. ну так если что.

        а в целом
        Один из беспилотников влетел в маслоцех в сегодня в 3.15, взорвавшись и нанеся повреждения крыше и стене. Спустя полчаса прибыл второй аппарат и упал на территории объекта на землю. Возникло возгорание, которое работники станции устранили собственными силами. В результате инцидента никто не пострадал.

        это говорит о том, что был визуальный контакт с точкой прилета.

        а гадать откуда - это уже пустое.
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 16:05
        0
        Наибольшие успехи в развитии Псковской и Новгородской областей были, когда их территории входили в Ленинградскую область, и когда, уже после образования этих областей, они в плане руководства промышленностью и строительства в конце 50-х-начале 60-х годов подчинялись Ленинградскому совнархозу.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:29
    +2
    Так давно уже нет дружбы, теперь ненависть вместо неё, пора переименовывать согласно реалиям.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:30
    +7
    Мы привыкаем к таким новостям,что есть плохо!Похоже что мы можем только отвечать на удары по нашей стороне только озабоченностью и пресловутыми "красными линиями "!У нас явно отсутствуют источники информации о производстве-сборке этих дронов,иначе и то и другое были бы уничтожены. Налицо недоработка спецслужб,плохая координация движений разведки и наших "центров принятия решений "!
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:36
    +4
    Озабоченность уже выразили?
    —————————
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:37
    +5
    Ночью Псковская обл. сейчас сообщения из Тверской обл., от которой до Украины чуть больше 600 км. Это дает право предполагать, что дроны могли запускаться с российской территории. Посмотрим, что по этому поводу покажет следствие. А то, что российскую территорию наводнили украинские агенты, диверсанты и шпионы СБУ, ГУР и даже внешней разведки Украины - факт подтвержденный систематическими задержаниями.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 15:12
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Ночью Псковская обл. сейчас сообщения из Тверской обл., от которой до Украины чуть больше 600 км. Это дает право предполагать, что дроны могли запускаться с российской территории. Посмотрим, что по этому поводу покажет следствие. А то, что российскую территорию наводнили украинские агенты, диверсанты и шпионы СБУ, ГУР и даже внешней разведки Украины - факт подтвержденный систематическими задержаниями.

      Я не знаю, что скажут, я знаю что пока не сказали. Если кто заметил, то с начала войны всяких диверсантов и идиотов местных наловили уйму, но пока я не услышал ни одного приговора, от которого другие бы репу почесали. МОЛЧОК! И пойманные в чем то уверенны, может в том, что их обменяют?
  6. Zorro21
    Zorro21 Сегодня, 14:38
    +2
    Может пора называть вещи своими именами и прекратить заигрывать с террористическими режимами в Киеве и ЕС снабжая их российской нефтью и газом?
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 15:20
      +1
      Цитата: Zorro21
      Может пора называть вещи своими именами и прекратить заигрывать с террористическими режимами в Киеве и ЕС снабжая их российской нефтью и газом?

      Если называть вещи своими именами, то пока одни воюют, другие торгуют, прикрывая свою деятельность высокопарными фразами. Да, на войну нужны деньги, но и Украине они нужны, что бы на полученные деньги покупать оружие, для убийства наших солдат! Это вообще выше моего понимания! Гарант наш самоустранился, ему не до этого, здесь пиара не будет! Они получили танки. сейчас будут поставки самолетов. Скоро они будут превосходить в оружии, кроме ядерного. Но и это возможно вопрос времени. Он что надеется в бункере своем отсидеться? Кому то судьба Каддафи не пример? Эти дятлы не понимают, а я писал об этом с самого начала, что безнаказанностью только попустительствует и они нас все равно заставят делать то, что надо было с самого начала, но наш гарант заигрался в правильных пацанов.Жаль только, что другие не в бункерах сидят и гибнут ежедневно!
  7. ANB
    ANB Сегодня, 14:39
    +1
    Нужен полный запрет на полеты любых негос дронов по всей стране. Такой уже ввели в нескольких областях.
    И надо бы взять на учёт всех заехавших, хотя это сложно, да и продавшиеся граждане РФ попадаются.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:45
    +1
    А куда эта "Дружба" шла? В Белоруссию или на Украину?
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 14:51
      +1
      В ЕС. Мы же дружим с ними:)) А они нам ответные "подарки" в виде ракет шлют
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:55
    +3
    Цитата: ANB
    Нужен полный запрет на полеты любых негос дронов по всей стране. Такой уже ввели в нескольких областях.
    И надо бы взять на учёт всех заехавших, хотя это сложно, да и продавшиеся граждане РФ попадаются.


    Запрет на полёты дрюнов в Псковской области есть. Вот как это работает - не знаю. Знакомый из Пскова говорил, что раньше в выходные в парках молодёжь запускала эти вертолетики, а теперь не видно таких. Так и воровать нельзя, и взятки брать нельзя, а что толку от нельзя.
  10. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 15:18
    +1
    Бей первым, говорил Он !И что делать далее всей стране никто не знает
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:26
    -1
    Цитата: вадим_иванов
    Бей первым, говорил Он !И что делать далее всей стране никто не знает


    Он знает. Пока нет тех, кого можно посвятить в это знание.
  12. Pastoret
    Pastoret Сегодня, 15:43
    0
    Так что же нет новостей о "Бахах" в Спировском районе Тверской области (о диверсиях на ЛЭП только пишут в Лихославльском районе),9 мая у Твери (крупнейший узел ВТА России), Удомли (Калининской АЭС),Торжка (крупнейший аэродром вертолётного базирования)??? На Твериграде даже нет.., цензура.., благо ПВО работает, вся информация по местоположению объектов есть в сети, не является секретной, преследованию не подлежу!!!) И страшно представить что же в приграничных областях..!!! Давно зареген, читаю с 2014 года сайт, в ципсо привлекать не надо, врач я..))
    1. Pastoret
      Pastoret Сегодня, 16:05
      0
      Минусы за что, хотя бы поясните??? Я готов к конструктивному диалогу!!!
  13. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:54
    0
    Считаю, что в целом все такие прилеты систематизировать (классифицировать) для начала:
    1. для нанесения вреда (смотрим по типу Северный Поток)
    2. нагнетание социального стресса
    3. для уничтожения
    4. и т.д.
    Другой момент провести оценку используемых в этих случаях летательные аппараты по производству и сборке:
    1. внутри
    2. экспорт
    3. внешние
    в целом даже такая примитивная первоначальная матрица работы с информацией позволит четче определять линию работы.