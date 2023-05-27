В Тверской области два дрона атаковали станцию, обслуживающую нефтепровод «Дружба»

В Андреапольском округе Тверской области недалеко от деревни Ерохино два неизвестных дрона атаковали станцию, обслуживающую нефтепровод «Дружба». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Один из беспилотников влетел в маслоцех в сегодня в 3.15, взорвавшись и нанеся повреждения крыше и стене. Спустя полчаса прибыл второй аппарат и упал на территории объекта на землю. Возникло возгорание, которое работники станции устранили собственными силами. В результате инцидента никто не пострадал.
Информацию о нем подтвердили и в пресс-службе правительства Тверской области. Там сообщили, что на месте происшествия действуют сотрудники экстренных служб. Обстановка контролируется лично губернатором региона Игорем Руденей.
Этой же ночью беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области, принадлежащую компании «Транснефть». Аппарат повредил здание администрации. Люди при этом не пострадали.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о четырех попытках атак дронов на объект на территории Брянской области, также являющийся частью инфраструктуры нефтепровода «Дружба». Они произошли 20 и 21 мая. При этом жертв и разрушений удалось избежать.
В первых двух случаях на территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» с дронов были сброшены взрывные устройства. Предположительно как минимум один из них представлял собой выстрел от гранатомета АГС-17. В третьем случае охранники заметили приближение дрона и открыли по нему огонь из автоматов, сорвав атаку.
Из-за участившихся нападений на станцию его охрану взяли на себя военные.