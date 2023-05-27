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Первая группа военных ВСУ начала обучаться управлению американскими танками Abrams на территории ФРГ

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Первая группа военных ВСУ начала обучаться управлению американскими танками Abrams на территории ФРГ

Западные инструкторы продолжают обучать украинских военных пользованию натовским вооружением.


Согласно сообщению New York Times со ссылкой на заявление Пентагона, военные ВСУ начали прохождение подготовки по управлению и обслуживанию американских танков «Абрамс». Обучение проводится в Германии, а первая группа включает в себя около 400 человек.

В материале говорится, что около 200 украинских военных начали проходить инструктаж по обслуживанию и заправке боевых машин. Еще столько же приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе.

Что характерно, США не спешат с передачей своих танков Киеву. В то время, как немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры» уже прибыли на Украину, поставок Abrams, согласно прогнозам, стоит ожидать ближе к концу текущего года.

Собственно говоря, позиция Пентагона вполне ясна. Американцы не спешат передавать свои танки ВСУ, так как боятся, что их машины начнут массово уничтожаться на фронте. Такой сценарий, в свою очередь, крайне негативно повлияет на спрос, которым пользуется американский ОБТ на мировом рынке.

В то же время, если на Украине начнут уничтожаться Leopard и Challenger, то «просядут» позиции конкурентов Вашингтона. Не исключено, что именно поэтому власти США так давили на канцлера Шольца, который выступал против передачи немецких танков ВСУ.
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:43
    +1
    Обучение проводится в Германии, а первая группа включает в себя около 400 человек.
    Это равносильно экипажам для 100 танков "Абрамс", нехило. Немецкому "Леопарду" украинские "ученики" башню снесли, может и для "Абрамса" постараются? Американцы конечно хитрят. Сначала посмотрят, как себя поведут на Украине "Леопарды" И "Челленджеры" и какие будут потери, а уж потом примут решение о поставках своих.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 14:59
      0
      А им есть куда спешить? или очередная озабоченность грозит им неминуемым поражением?
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 15:13
        0
        или очередная озабоченность грозит им неминуемым поражением?
        На ЛБС наши бойцы не озабоченность проявляют, а уничтожают врага.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:48
    +1
    Хорошо бы захватить пару таких целыми или с минимальными повреждениями. Это был бы сильный психологический удар и по всу и по янки.
    1. Alexej
      Alexej Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: Бережливый
      Хорошо бы захватить пару таких целыми или с минимальными повреждениями.

      Зачем рисковать? Можно попробовать купить, или перекупить.
  3. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:05
    +1
    Первая группа военных ВСУ начала обучаться

    Вопрос - когда будет сломан первый Абрамс ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:14
      0
      Может быть..Уже.На полигоне.. laughing Это же железка,а не вундервафля.А сдуру можно и шарик от подшипника сломать..