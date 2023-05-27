Первая группа военных ВСУ начала обучаться управлению американскими танками Abrams на территории ФРГ

Западные инструкторы продолжают обучать украинских военных пользованию натовским вооружением.
Согласно сообщению New York Times со ссылкой на заявление Пентагона, военные ВСУ начали прохождение подготовки по управлению и обслуживанию американских танков «Абрамс». Обучение проводится в Германии, а первая группа включает в себя около 400 человек.
В материале говорится, что около 200 украинских военных начали проходить инструктаж по обслуживанию и заправке боевых машин. Еще столько же приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе.
Что характерно, США не спешат с передачей своих танков Киеву. В то время, как немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры» уже прибыли на Украину, поставок Abrams, согласно прогнозам, стоит ожидать ближе к концу текущего года.
Собственно говоря, позиция Пентагона вполне ясна. Американцы не спешат передавать свои танки ВСУ, так как боятся, что их машины начнут массово уничтожаться на фронте. Такой сценарий, в свою очередь, крайне негативно повлияет на спрос, которым пользуется американский ОБТ на мировом рынке.
В то же время, если на Украине начнут уничтожаться Leopard и Challenger, то «просядут» позиции конкурентов Вашингтона. Не исключено, что именно поэтому власти США так давили на канцлера Шольца, который выступал против передачи немецких танков ВСУ.