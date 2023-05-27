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Вслед за Венгрией новый пакет антироссийских санкций ЕС блокирует и Греция

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Вслед за Венгрией новый пакет антироссийских санкций ЕС блокирует и Греция

В Брюсселе никак не могут согласовать и утвердить очередной, одиннадцатый по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России. Правильнее сказать, что он не столько антироссийский, сколько направлен на ограничения против стран и компаний, которые по мнению еврочиновников, пытаются обойти предыдущие санкционные меры, либо замечены в сотрудничестве с Москвой.


Упорно поставить свою подпись под документом отказывается руководство Венгрии. Как пишет американское издание Politico, к демаршу Будапешта присоединилась и Греция. И дело вовсе не в том, что правительства этих стран как-то по особому относятся к России.

Ранее Киев, который вообще требует от ЕС полной экономической и политической блокады России, составил и направил в Брюссель список компаний, которые считает «спонсорами войны» за продолжение работы в РФ. В него попали и несколько европейских компаний, в том числе греческих и венгерских. В частности, крупная венгерская банковская группа ОТР Group. Которая, по версии украинского руководства, через филиалы в России, работающие под брендом «ОТП Банк», выдает льготные кредиты участникам СВО.

Соответственно, в случае принятия ЕС одиннадцатого пакета антироссийских санкций, ряд компаний из «украинского черного списка» могут попасть под масштабные ограничения своей деятельности. Венгрия и Греция настаивают, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся с пакетом санкций.
Использованы фотографии:
Официальный канал ЕК
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:53
    +3
    Тут всё просто,какие-то уступки им сделают ради принятия нового пакета санкций,кинут так сказать,кость.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:16
      +2
      И дело вовсе не в том, что правительства этих стран как-то по особому относятся к России.

      Почему-то после поставки вооружений украине, на улицах наших городов и рынках продолжают торговать греческой клубникой и не только. Может еще кто-то планирует съездить на тамошние пляжи задницы погреть ?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:02
    +1
    к демаршу Будапешта присоединилась и Греция.
    А Боррель с Урсулой все говорят об "единстве и сплоченности, как ни когда". Киев поспешно и с удовольствием настучал на венгерские и греческие компании ЕС, что явно не укрепит его отношения с этими странами. Интересно, а за предоставленный список оплату не попросил?
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:08
    +1
    ОТП Банк?
    Кто-нибудь помнит, какие у них были условия по кредитам? Не сейчас, а лет 7-10 назад.
    А теперь они прямо льготные-прельготные кредиты участникам СВО выдают?
    Я готов поверить, что Сбер будет частично мобилизованным выдавать беспроцентные кредиты на 15 лет без ежемесячных платежей и возвратом суммы без пересчёта на инфляцию.
    Иностранный коммерческий банк, который не зарабатывает на россиянах??? Благослови их Мамона.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:11
    +2
    Ладно Венгрия та ничего военного ВСУ не поставила ,а греков то за шо,те все БМП 1 отдали? belay
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:12
    +1
    Это все временно.Договорятся.Банк ОТП и так,наверное с самым конским процентом,задерет еще,другие компании получат определенные плюшки от ЕС и будут потихоньку тут сворачиваться.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:24
    -1
    А мы применяем санкции к компаниям которые спонсируют Украину? Например немецкие которые делают танки, английские, французские делающие различные вооружения и поставляющие их на Украину. Есть банки работающие с ними, предприятия поставляющие металл ( кстати может он идёт с заводов Абрамовича и Потанина) электронику и т.д. Я что то не слышал про санкции против этих компаний и банков. soldier
  7. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:27
    +1
    Они не против санкций, которые затрагивают РФ. Они против санкций, которые затрагивают их собственные компании. Расклад простой..
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 16:03
      0
      Все они конечно могли бы упереться основательно рогом - в экономические плюшки. Ради своих экономик.
      Но, что-то мне подсказывает, что Международный валютный фонд не будет списывать со счетов их долги (ранние) и субсидировать их (бюджеты) государства до окончания СВО.
      В мировой экономике и так зияет значительная дырка. Превышающая ВВП мировых экономик.

      Поэтому сейчас приведут в порядок баланс (дебет/кредит) и Динамику мирового ВВП. И дальше начнут лобызаться.

      Вот только бизнес РФ - все тупит. На внешние рынка сам не идет. Все через посредника и желательно чтобы сам к нему приехал.
      Да и кроме сырья и полуфабриката - выкатывать ничего не хочет.
  8. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:57
    +1
    Tato svině patří za mříže! Tato svině patří za mříže!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:58
      +1
      Этой суке место за решеткой! Этой суке место за решеткой!
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:58
    0
    Поторгуются- поторгуются и согласятся за приемлемую цену. Чай не впервой. winked