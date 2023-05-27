Вслед за Венгрией новый пакет антироссийских санкций ЕС блокирует и Греция

В Брюсселе никак не могут согласовать и утвердить очередной, одиннадцатый по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России. Правильнее сказать, что он не столько антироссийский, сколько направлен на ограничения против стран и компаний, которые по мнению еврочиновников, пытаются обойти предыдущие санкционные меры, либо замечены в сотрудничестве с Москвой.Упорно поставить свою подпись под документом отказывается руководство Венгрии. Как пишет американское издание Politico, к демаршу Будапешта присоединилась и Греция. И дело вовсе не в том, что правительства этих стран как-то по особому относятся к России.Ранее Киев, который вообще требует от ЕС полной экономической и политической блокады России, составил и направил в Брюссель список компаний, которые считает «спонсорами войны» за продолжение работы в РФ. В него попали и несколько европейских компаний, в том числе греческих и венгерских. В частности, крупная венгерская банковская группа ОТР Group. Которая, по версии украинского руководства, через филиалы в России, работающие под брендом «ОТП Банк», выдает льготные кредиты участникам СВО.Соответственно, в случае принятия ЕС одиннадцатого пакета антироссийских санкций, ряд компаний из «украинского черного списка» могут попасть под масштабные ограничения своей деятельности. Венгрия и Греция настаивают, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся с пакетом санкций.