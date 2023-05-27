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Атака дрона на машину с военнослужащими РФ в Брянской области привела к гибели двух бойцов

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Атака дрона на машину с военнослужащими РФ в Брянской области привела к гибели двух бойцов

На Брянщине в полутора километрах от украинской границы беспилотник-камикадзе нанес удар по военному автомобилю марки «Нива». Атака дрона на машину с военнослужащими РФ в Брянской области привела к гибели двух бойцов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Бровничи и Сушаны. Автомобиль с российскими военнослужащими патрулировал приграничную территорию.

Когда атакованная машина была обнаружена, местные жители решили, что она посечена не поражающими элементами барражирующего боеприпаса, а пулями. Из этого родился вброс об очередном прорыве украинской диверсионной группы в Брянскую область, ведь отверстия в задней части крыши «Нивы» напоминают пулевые.

Поэтому предположения о прорыве группы диверсантов с территории Украины на этот раз, похоже, оказались фейковыми.

В Брянской области нападения украинских ударных беспилотников уже стали почти обыденным явлением. В большинстве случаев удается избежать жертв и разрушений, но случившаяся сегодня атака дрона привела к трагическому результату.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в брянском селе Хоромное. Там украинский беспилотник сбросил боеприпас на полицейский автомобиль. На нем правоохранители прибыли обследовать место обстрела, который совершили украинские военные. В результате взрыва повреждения получили две автомашины. Происшествие расследует Следственный комитет РФ.
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:19
    +15
    Никаких мирных инициатив не принимать!Этот бандеровский гадюшник должен быть уничтожен полностью!
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:23
      +8
      Они так и будут гадить и тероризировать всех кто вокруг, пока их с корнем не выдерут. Их "мирные" инициативы сплошная ложь для этих нет людей, а есть территории и ресурсы. Какой хозяин, такой и порося.
      1. DMB_95
        DMB_95 Сегодня, 15:35
        +6
        Кремль или что-то готовит , или не знает - что дальше делать .
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 16:10
          +1
          Цитата: DMB_95
          Кремль или что-то готовит , или не знает - что дальше делать .

          Однозначно готовит. И время есть!
          Но надо заметить, что особенно "хорошо" у него получается последнее время, так это жесты доброй воли и непростые решения.
        2. frruc
          frruc Сегодня, 16:16
          0
          DMB_95 ...Кремль или что-то готовит , или не знает - что дальше делать .

          В Кремле ничего не готовят и не делают. Там сегодня ВЫХОДНОЙ день, как и во всех гос.учреждениях и даже столичных силовых управлениях.
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 15:27
      +7
      Кремль, возможно, сочтет, что это как раз повод для активизации мирных инициатив
    3. azkolt
      azkolt Сегодня, 15:30
      +15
      Цитата: dmi.pris1
      Никаких мирных инициатив не принимать!Этот бандеровский гадюшник должен быть уничтожен полностью!

      Вы с луны свалились? Мирные инициативы от нас отходят (во всяком случае намеки), а не от них. Они то в отличие от этих денацификаторов хреновых, воевать намерены до конца. Их армия набирает ход, они явно ждут подхода нового оружия, пока наши стратеги ждут ихнего наступления! Оружие все современнее и современнее, а в это время наши несмотря на красивые отчеты, Т-55 ставят. Хоть и с закрытых позиций, но все же! Сколько визгу было по поводу аналоговнетов, сколько по поводу процентов новой техники в армии, а оказалось, что наша армия НЕ СОВРЕМЕННАЯ , от слова совсем! Современной армия становится не только из за количества новой техники , но особенно от развития связи, разведки. Все про..о! У украинцев уже давно сетецентрическая система ведения войны, у нас она так и не появилась. Хотя это диссертация Суровикина, но его быстро задвинули,те кто посылает в войска инспекторов для проверки побритости состава, хотя сами они приезжают очень навеселе!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:33
        +1
        Что я Вам отвечу..Нацификация и милитаризация у них полным ходом,согласен
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:42
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Этот бандеровский гадюшник должен быть уничтожен полностью!

      Правильно! Давайте проведём ещё дюжину красных линий.
  2. nikanikolich
    nikanikolich Сегодня, 15:23
    +8
    безнаказанность порождает вседозволенность.
  3. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 15:28
    +6
    Со слов блогера филатова эти собаки женского пола кошмарят вояк и мирных до 10 км от границы.но видимо на верх идут доклады что все норм.поэтому реб не работает.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 15:31
      +2
      Цитата: дрозд68
      Со слов блогера филатова эти собаки женского пола кошмарят вояк и мирных до 10 км от границы.но видимо на верх идут доклады что все норм.поэтому реб не работает.

      Судя по тому, что на самых верх не доложили о подбитии двух БПЛА над Кремлем, к сожалению, приходится признать правоту Ваших слов crying
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 15:45
        +3
        А чем они рискуют не докладывая? некоторые даже интернет освоить не в состоянии!!!! Конечно материалы в бумажной форме хорошо, но есть один ньюанс, там можно написать, что угодно слушать тому кому они направлены. Читал книгу Василия Новобранца , он был начальником информационного отдела ГРУ и не раз докладывал своему начальнику Голикову о концентрации немцев на западной границе. На что Голиков ответил, что там (наверху) он все знает, но Гитлер объясняет это введением в заблуждение англичан перед операцией по нападению на Великобританию. Но потом выяснилось, что немцы и госпиталя здесь развертывают, но когда он доложил, то Голиков просто послал. Там он все решил, там он возомнил о себе как о великом стратеге. Ну и во что это вылилось? Но тогда понятно, прочитать в интернете об концентрации нельзя было, а сейчас о начале наступа в Харьковской области, только ленивый не писал. Бесполезно!!! О подготовке рейда в Белгородскую область тоже, в ответ военкоров обозвали военкурами. В итоге гибель людей безвинных! Что творилось в Грайвороне ужас,знаю это из разных источников! А что в Шебекино творится? Почему об этом не говорят, что город уже давно постоянно обстреливается. Это тк что ли планировалась эта чертова СВО?
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 16:09
          +1
          Цитата: azkolt
          Это тк что ли планировалась эта чертова СВО?

          Планировалось видно так, как немцы входили во Францию, где и их французы встречали цветами.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:32
      +1
      Если бы они боялись подойти к границе в зоне 10-20км и уничтожение любой военной техники в 40-50 тогда было бы потише.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:35
    -3
    На Брянщине в полутора километрах от украинской границы беспилотник-камикадзе нанес удар по военному автомобилю марки «Нива».

    Что это за военный а/м марки Нива?
    Авторы новостей на ВО!!!
    Что за праздник сегодня у вас?
    День первача, что ли?
    Полтора километра от границы с врагом... Что там делали военные на Ниве? За колбасой поехали?
    Полтора км с нашей стороны, полтора км с их стороны. В бинокль это как 250 метров глазами. Это пол остановки автобусной. Очкарик увидит, военные или местные. И чего удивляться? Что ой, а они стреляют через границу? Так идут какие то непонятные боевые действия.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:45
      +5
      А что вас так возмутило? Военная нива? Так тигров на всех не хватает, не пешком же ходить. А близко к границе, где дорога там и патрулируют
    2. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 15:48
      0
      Автомобиль был атакован на дороге в Климовском районе(около 750 метров от границы.Дрон пробил крышу и сдетонировал.Фотки в сети есть
  5. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 15:39
    -7
    Ну начинайте ныть ..Либеры ! wink
    А в другом направлении ..идет negative


    Слава России и Русскому народу
    333 не дают нам ютуб хе хе
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:49
    +2
    Это не инцидент,это преступление!Путин хватит играть в "партнерство "!Пора бы и начать воевать жёстко!
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 15:49
    +3
    В сегодняшней войне отчетливо обозначилась следующая формула:

    1. Украину можно бомбить без ограничений.
    2. Россию можно бомбить ограниченно, но ограничения постепенно преодолеваются.
    3. Территорию НАТО бомбить нельзя вообще.

    Очевидно, что такая война неизбежно приведет к полномасштабным бомбардировкам России.
    Поэтому, чтобы ее не проиграть, надо что-то менять.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 15:59
    +3
    Единственный,кто хоть как то реагирует на подобные диверсии- так это Дмитрий Анатольевич Медведев... только вот,правда,от его реакции никому ни холодно ни жарко,он лицо вроде как официальное, должен что то предпринимать, а не только пугать...а остальные даже не реагируют....
  9. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 16:15
    0
    Ничего не понятно , зачем СВО начинать , чтобы придти в такой тупик . Чего дальше то делать планируют. Ну ВСУ то понятно , а РВУ