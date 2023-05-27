На Брянщине в полутора километрах от украинской границы беспилотник-камикадзе нанес удар по военному автомобилю марки «Нива». Атака дрона на машину с военнослужащими РФ в Брянской области привела к гибели двух бойцов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».
Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Бровничи и Сушаны. Автомобиль с российскими военнослужащими патрулировал приграничную территорию.
Когда атакованная машина была обнаружена, местные жители решили, что она посечена не поражающими элементами барражирующего боеприпаса, а пулями. Из этого родился вброс об очередном прорыве украинской диверсионной группы в Брянскую область, ведь отверстия в задней части крыши «Нивы» напоминают пулевые.
Поэтому предположения о прорыве группы диверсантов с территории Украины на этот раз, похоже, оказались фейковыми.
В Брянской области нападения украинских ударных беспилотников уже стали почти обыденным явлением. В большинстве случаев удается избежать жертв и разрушений, но случившаяся сегодня атака дрона привела к трагическому результату.
Похожий случай произошел на прошлой неделе в брянском селе Хоромное. Там украинский беспилотник сбросил боеприпас на полицейский автомобиль. На нем правоохранители прибыли обследовать место обстрела, который совершили украинские военные. В результате взрыва повреждения получили две автомашины. Происшествие расследует Следственный комитет РФ.