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Глава МИД России прокомментировал включение президента РФ Киевом в список целей

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Глава МИД России прокомментировал включение президента РФ Киевом в список целей

После атаки на Кремль 3 мая этого года, которую многие в России назвали покушением на главу Российского государства, а в Киеве отрицали свою причастность, на Украине звучат открытые угрозы в адрес российского президента Владимира Путина.


В России прокомментировали подобные высказывания представителей киевского режима. В частности, об этом высказался глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. По его словам, подобные заявления украинских властей заставляют главных западных покровителей Киева США и Великобританию задуматься об их адекватности. Об этом главный российский дипломат сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, сидящие в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны

- отметил Лавров.

Глава МИД России также выразил надежду, что в отношении лиц, допускающих такие высказывания, последуют санкции, вероятно, имея в виду, что на Западе примут меры.

Напомним, что российского президента главной целью своего ведомства ранее назвал замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, сказав, что российские службы безопасности хорошо знают свою работу.
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД РФ
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4 комментария
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  1. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 16:19
    +1
    "Глава МИД России также выразил надежду, что в отношении лиц, допускающих такие высказывания, последуют санкции, вероятно, имея в виду, что на Западе примут меры."
    Как то жалко это звучит,то есть уже взываем к врагам,что бы наказали обидчиков. Позору России в этом веке досталось за все предыдущие.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:19
    0
    А что вы хотели услышать ,что глава МИД РФ ,скажет что : Зеленский законная цель для ВКС,после этого? Да может шальной ракетой или снарядом прибьём не на камеру.Просто ему надо оказаться в нужном месте в нужный час.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:21
    +1
    Ааа!Куевских признают сумасшедшими сволочами???Ну,так это их,родная сволочь.И этим все сказано.А по сути этого заявления..Внешне умный человек,а говорит подобное..
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:25
    0
    Так ведь говорить то красиво давно наши умеют,а почему то кроме сотрясания воздуха не видно реальной жесткости в деталях.