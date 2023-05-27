Глава МИД России прокомментировал включение президента РФ Киевом в список целей

Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, сидящие в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны

После атаки на Кремль 3 мая этого года, которую многие в России назвали покушением на главу Российского государства, а в Киеве отрицали свою причастность, на Украине звучат открытые угрозы в адрес российского президента Владимира Путина.В России прокомментировали подобные высказывания представителей киевского режима. В частности, об этом высказался глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. По его словам, подобные заявления украинских властей заставляют главных западных покровителей Киева США и Великобританию задуматься об их адекватности. Об этом главный российский дипломат сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.- отметил Лавров.Глава МИД России также выразил надежду, что в отношении лиц, допускающих такие высказывания, последуют санкции, вероятно, имея в виду, что на Западе примут меры.Напомним, что российского президента главной целью своего ведомства ранее назвал замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на это, сказав, что российские службы безопасности хорошо знают свою работу.