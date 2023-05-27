Александр Вучич покинул пост председателя правящей Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии, как он и обещал ранее, покинул пост лидера правящей Сербской прогрессивной партии. О том, что он через несколько дней покинет СПП, Вучич заявлял еще в середине текущего месяца.В то же время, буквально вчера сербский лидер сообщил, что в последний раз обращается к народу в статусе председателя СПП. Политик добавил, что управление данной политической силой возьмут на себя другие, как он выразился, «замечательные люди».При этом сам Вучич заявил, что он намерен стать лидером для всего сербского народа. В связи с этим, он и его сторонники начнут формировать соответствующее надпартийное движение уже после 28 июня – национального сербского праздника Видовдана.Стоит отметить, что некоторые эксперты связывают действия президента Сербии с попыткой заручиться народной поддержкой и укрепить свои политические позиции внутри страны на фоне ухудшения отношений с Западом.Все дело в том, что прозападные силы уже давно ведут медийную кампанию против Вучича и его партии. При этом рейтинг у СПП гораздо ниже, чем у президента. Таким образом, перестав быть председателем вышеупомянутой политической силы, сербский лидер уже не будет связан со скандалами, касающимися данной партии и в большинстве своем разжигаемыми оппозицией.