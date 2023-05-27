В Курской области в результате минометного обстрела со стороны Украины погиб строитель

Боевики киевского режима в очередной раз произвели минометный обстрел приграничных районов Курской области, в результате чего недалеко от села Плехово в Суджанском районе погиб один из строителей, проводивших работы по обустройству защитной линии укреплений государственной границы. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
Приграничные населенные пункты постоянно подвергаются террористическим обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, несколько дней назад украинская армия обстреляла посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Всего зафиксировано 20 прилётов. В результате повреждения инфраструктуры линий электропередачи в части населенного пункта пропал свет. Кроме этого, были зафиксированы повреждения фасадов и окон в двух частных домах.
В настоящее время на территории региона действует постановление местных властей, предполагающее запрет на использование беспилотников. Для борьбы с вражескими БПЛА на территории Курска и Курской области созданы оснащенные противодроновыми ружьями и системами для радиоэлектроннной борьбы специальные оперативные группы, работающие в круглосуточном режиме. В их состав вошли сотрудники УМВД, Росгвардии, а также члены народной дружины.
Противник в последнее время активизировал террористическую деятельность на приграничных территориях России. Вероятно это может быть связано с подготовкой к анонсированному Киевом широкомасштабному контрнаступлению.