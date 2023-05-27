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В Курской области в результате минометного обстрела со стороны Украины погиб строитель

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В Курской области в результате минометного обстрела со стороны Украины погиб строитель

Боевики киевского режима в очередной раз произвели минометный обстрел приграничных районов Курской области, в результате чего недалеко от села Плехово в Суджанском районе погиб один из строителей, проводивших работы по обустройству защитной линии укреплений государственной границы. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

Приграничные населенные пункты постоянно подвергаются террористическим обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, несколько дней назад украинская армия обстреляла посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Всего зафиксировано 20 прилётов. В результате повреждения инфраструктуры линий электропередачи в части населенного пункта пропал свет. Кроме этого, были зафиксированы повреждения фасадов и окон в двух частных домах.

В настоящее время на территории региона действует постановление местных властей, предполагающее запрет на использование беспилотников. Для борьбы с вражескими БПЛА на территории Курска и Курской области созданы оснащенные противодроновыми ружьями и системами для радиоэлектроннной борьбы специальные оперативные группы, работающие в круглосуточном режиме. В их состав вошли сотрудники УМВД, Росгвардии, а также члены народной дружины.

Противник в последнее время активизировал террористическую деятельность на приграничных территориях России. Вероятно это может быть связано с подготовкой к анонсированному Киевом широкомасштабному контрнаступлению.
Использованы фотографии:
Telegram/Роман Старовойт
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11 комментариев
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  1. nikanikolich
    nikanikolich Сегодня, 15:47
    +7
    Не страна а проходной двор,я в а....уе от всей этой инфы. Что происходит? Где ПВО, ВС? У Шойгу дачу строят? Так для этого есть стройбат или уже нет? Жесть.
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:47
    +6
    Блин ,новости хоть не открывай! Сплошной террор. Царство небесное погибшиму.Соболезнования родным.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:55
      +1
      Вот не принимаю я упорное стремление не признавать это теробразование террористическим с соответствующими решениями по нему.Сортира не могут наверное найти,где мочить.
      1. beybender
        beybender Сегодня, 16:09
        +1
        А как ты прикажешь аммиак до Одессы гнать?!? Россия и "воюет" и торгует !!! Что за страна !!! На Пескова уже смотреть тошно , зато Навка- 25 млн.$ на свое шоу поимела !!!
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 15:56
      +8
      Цитата: ASAD
      Блин ,новости хоть не открывай! Сплошной террор. Царство небесное погибшиму.Соболезнования родным.

      Соболезнование! Но что хочется еще добавить, меня просо бесит, как эти мрази выставили страну всему свету на посмешище! Кто их за язык тянул с их красными линиями, судным днями? Где гарант? Молчит в тряпочку? Если кто помнит, то в начале, когда наши начали свои жесты доброй воли демонстрировать, такого не было или было мало. Сейчас уже дня не проходит. Вопрос. что дальше? Ждем ракет большой дальности? Они запросил уже в Германии с дальностью до Москвы. Те пока молчат, но если и дальше так пойдет, то они дадут, я в этом уверен. Такой шанс похоронить нас! Да и свои проблемы за счет нас решить, после грабежа их США.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:50
    -1
    На фото в заголовке одноэтажный дом с табличкой "Нотариус".
    Это какое отношение имеет к погибшему и к защитным сооружениям?
    А народная дружина чем то вооружена? Или тем, что есть в хозяйстве?
    Ну что за новость? Только что бы ппппп...обыстрее сообщить? И не важно, читателям, или в лужу?
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:56
    +3
    Что вообще происходит,почему кроме констатации факта гибели наших граждан никаких жёстких действий в ответ?Неужели власти не понимают что их либерализм ничего хорошего стране не даёт?Нужно воевать,нужно по всей протяжённости границы непрерывно работать по позициям всушников.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 16:02
      +2
      Все они понимают, не понимать это может только идиот! Тут или власть наша уже все продала и хочет откатить все назад или еще на что то надеется. Точнее . надежда одна, на русского Ваньку! Скоро , кстати, выборы и кто то на голубом глазу пойдет дальше доказывать какой он незаменимый. Нет, сразу скажу, насильственно его менять в этих условиях смерти подобно, но и понимать нужно, что эта "модель" уже устарела и является гирей на ноге страны!
  5. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 15:59
    -5
    Опять ципсо работает хе хе .
    Прям волной идут черти .... wassat
    лгбти пытаються хе хе
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:07
      +2
      Михан , в запое был? Проспался и дальше троллить?
  6. Дво
    Дво Сегодня, 16:19
    0
    На лицо тактика выдавливания населения из близ лежащих районов к границе Украины и превращения этих районов в серую зону и создание недоверия власти , безысходности и возможной революционной обстановки, власть по факту не может защитить своих граждан . На Донецком направление как год назад я предсказывал что противник перейдёт к машинной логике нанесения ударов (нет сострадания нет ограничения не в чём как приманка дети старики женщины разницы нет, цель этого уничтожение специалистов медики ,спасатели, сотрудники спецслужб) .Удар по административному или жилому зданию что произойдёт ,приедут МЧС и спец службы начнут разгребать и документировать ,в это время наноситься второй удар цель это специалисты ведь их готовят годами ,затем когда накроют специалистов, приедут опять службы через промежуток времени наноситься ещё третий удар, цель ударов максимально уничтожить специалистов спасатели медики сотрудники спец служб. Противник уже начал применять эту тактику.