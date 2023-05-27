Судя по сводке Минобороны РФ, распространяемая Киевом версия, что после взятия ЧВК «Вагнер» Артемовска российская армия резко снизила активность на Донецком направлении, оказалась очередным пропагандистским вбросом. Может, «музыканты» и ушли частично на отдых, но военнослужащие «Южной» группировки войск РФ продолжают работу. Так, потери ВСУ на этом участке составили более 260 боевиков. Уничтожены САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и семь единиц разнотипной бронеавтомобильной техники.
Не намного спокойнее обстановка для украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, где от огневого поражения артиллерии и авиации группировки войск «Восток» ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 120 военнослужащих. Кроме того, уничтожены одна БМП, два автомобиля и польская САУ «Krab».
Продолжается выбивание и столь необходимых для так и не начавшегося контрнаступления запасов боеприпасов на складах ВСУ. Один из них был накрыт под Авдеевкой в районе дислокации 110-й механизированной бригады. Второе место хранения БК взлетело на воздух в районе села Стельмаховка северо-западнее Сватово, где располагаются подразделения 92-й механизированной бригады ВСУ. Еще два склада больше не пригодятся бойцам 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, которые располагались вблизи с Новомихайловкой в ДНР и селом Степовое Запорожской области.
Подтверждается поступающая из открытых источников активизация действий ВС РФ в Харьковской области в районе Купянска. В частности, артиллерия, штурмовая и армейская авиация отработали по позициям противника севернее райцентра в районе сел Масютовка и Красное Первое. Известно, что на участке Масютовка-Лиман Первый наши за последнюю неделю продвинулись на два километра в направлении реки Оскол. В результате огневого поражения и наступательных действий российских войск уничтожено около пятидесяти боевиков ВСУ.
К западу от Сватово Луганской республики противник пытался атаковать небольшой бронегруппой в районе поселка Новоселовское. Действия ДРГ пресечены, уничтожены две бронемашины и четыре пикапа, на которых передвигались украинские бойцы.
На Херсонском направлении относительное затишье. Наши накрыли на позициях ВСУ гаубицу Д-30, две самоходные артустановки «Гвоздика», ликвидировано до 10 украинских военнослужащих.
По работе российских сил ПВО. Вновь сообщается о перехвате и уничтожении двух британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и двенадцати реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также наши зенитчики сбили двенадцать БПЛА и две противорадиолокационные ракеты HARM.