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Минобороны: Наибольшие потери ВСУ продолжают нести на Донецком направлении, где за сутки уничтожено более 260 боевиков

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Минобороны: Наибольшие потери ВСУ продолжают нести на Донецком направлении, где за сутки уничтожено более 260 боевиков

Судя по сводке Минобороны РФ, распространяемая Киевом версия, что после взятия ЧВК «Вагнер» Артемовска российская армия резко снизила активность на Донецком направлении, оказалась очередным пропагандистским вбросом. Может, «музыканты» и ушли частично на отдых, но военнослужащие «Южной» группировки войск РФ продолжают работу. Так, потери ВСУ на этом участке составили более 260 боевиков. Уничтожены САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и семь единиц разнотипной бронеавтомобильной техники.


Не намного спокойнее обстановка для украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, где от огневого поражения артиллерии и авиации группировки войск «Восток» ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 120 военнослужащих. Кроме того, уничтожены одна БМП, два автомобиля и польская САУ «Krab».

Продолжается выбивание и столь необходимых для так и не начавшегося контрнаступления запасов боеприпасов на складах ВСУ. Один из них был накрыт под Авдеевкой в районе дислокации 110-й механизированной бригады. Второе место хранения БК взлетело на воздух в районе села Стельмаховка северо-западнее Сватово, где располагаются подразделения 92-й механизированной бригады ВСУ. Еще два склада больше не пригодятся бойцам 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, которые располагались вблизи с Новомихайловкой в ДНР и селом Степовое Запорожской области.

Подтверждается поступающая из открытых источников активизация действий ВС РФ в Харьковской области в районе Купянска. В частности, артиллерия, штурмовая и армейская авиация отработали по позициям противника севернее райцентра в районе сел Масютовка и Красное Первое. Известно, что на участке Масютовка-Лиман Первый наши за последнюю неделю продвинулись на два километра в направлении реки Оскол. В результате огневого поражения и наступательных действий российских войск уничтожено около пятидесяти боевиков ВСУ.

К западу от Сватово Луганской республики противник пытался атаковать небольшой бронегруппой в районе поселка Новоселовское. Действия ДРГ пресечены, уничтожены две бронемашины и четыре пикапа, на которых передвигались украинские бойцы.

На Херсонском направлении относительное затишье. Наши накрыли на позициях ВСУ гаубицу Д-30, две самоходные артустановки «Гвоздика», ликвидировано до 10 украинских военнослужащих.

По работе российских сил ПВО. Вновь сообщается о перехвате и уничтожении двух британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и двенадцати реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также наши зенитчики сбили двенадцать БПЛА и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 16:30
    +2
    Канашенкова послушаешь вроде всё прекрасно, должны на днях победить. А зам главы МИДа уже мир краине предлагает.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:41
      +2
      ASAD ...А зам главы МИДа уже мир краине предлагает.

      Он его не предлагает, а обозначил позицию РФ, прочтите ранее.
      М. Галузин (МИД) обратил внимание на то, что позиция России в вопросе мирного урегулирования остается неизменной. Москва стремится провести демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, защитить население Донбасса от агрессии киевского режима и обеспечить безопасность своей стране, нейтрализовав внешние угрозы.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 16:32
    +2
    ...... потери ВСУ на этом участке составили более 260 боевиков.

    Эти 260 утилизированных тварей не стоят и 2-х жизней, погибших от прилета по "Ниве".
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 16:35
    +1
    Ну это смотря что считать активностью, и смотря где искать подтверждения...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:37
    +1
    Читаешь отчёты-сказка!Читаешь новости,и тоже-сказка!Первая,это чтобы обыватель был уверен что скоро будем в киеве-возможно,но не точно. А вторая сказка с каждым днём всё страшеее и страшнее ибо наши земли обстреливают а в той же Белгородской области так и не перетянуть на себя одеяло силовики что делать с теробороной,вооружать или как ,готовить или ну его нафик...А обстрелов стало всё больше и больше с каждым днём....
  5. Roust
    Roust Сегодня, 17:03
    0
    Чем больше очередь к бандере, тем ближе мы к миру на планете. Однако.