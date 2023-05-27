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«Нужно решить вопрос до превращения кареты в тыкву»: Глава МВФ торопит власти США с решением проблемы возможного дефолта

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«Нужно решить вопрос до превращения кареты в тыкву»: Глава МВФ торопит власти США с решением проблемы возможного дефолта

Угроза вероятного дефолта в США серьезно беспокоит не только Вашингтон, но и такую крупнейшую международную финансовую организацию как МВФ, которая от США зависит тотально.


Так, Кристалина Георгиева, занимающая пост главы Международного валютного фонда, в ходе своей недавней пресс-конференции призвала американские власти поторопиться с решением проблемы дефолта.

Руководитель фонда подчеркнула, что объявление последнего может самым негативным образом сказаться на национальной валюте США. При этом от доллара сегодня напрямую зависит стабильность всей мировой финансовой системы, как считает Георгиева.

Она напомнила, что сроки для принятия властями США решения по поводу дефолта уже «поджимают». В связи с чем, глава МВФ привела интересную метафору, сравнив текущую ситуацию в Штатах со сказкой о Золушке.

Экономист отметила, что Вашингтон уже подошел к тому моменту, когда пора «покинуть бал». Именно поэтому, как выразилась Георгиева, нужно найти решение проблемы дефолта до «превращения кареты в тыкву».

В то же время, обращаясь к властям США, глава МВФ заявила, что в данном случае они рискуют не просто «потерей туфельки».

Стоит отметить, что серьезность ситуации осознают и в Штатах. Ранее президент Джо Байден отменил ряд важных зарубежных визитов, чтобы лично контролировать процесс согласования Конгрессом нового потолка госдолга.

Между тем, глава Минфина США Джанет Йеллен каким-то образом сумела «сдвинуть» крайний срок принятия решения с 1-го на 5-е июня. «Бал» самого крупного должника в истории продолжается?.. Или суть в том, что на этом балу США далеко не Золушка?..
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18 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:22
    +3
    СШа не будет тыквы, будут применять морковку на крючке.
    Как и прежде.
    Доминик крякнул и получил дело о изнасиловании.
    Болгарка тоже кого то, трансгендера изнасилует?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 17:27
      +3
      Да не карета это уже, а, скорее, противозачаточная спиралька.
      Но да, им стоит поторопиться, пока не превратилась в тыкву.
      1. Комментарий был удален.
      2. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 17:36
        0
        В конце концов и наконец концу конца придёт конец.
        Они платят по процентам на проценты. Держатся только из-за гегемонии их политики.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:29
      +3
      По-моему с 1 по 15 июня в бюджете США не будет денюшек и госструктурам нечем платить. 15-го числа поступают налоги.
      Сколь верёвочка не вейся...
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:42
      0
      Интересный факт.
      Родилась она в августе 1953 года в Софии, а имя ее было... Сталинка! (С ударением на И, вот так по-пролетарски, по-болгарски)
      Кристалиной эта дама стала позже, уже когда сменила политическую ориентацию. laughing Взгляды когда "кристаллизовались".

      Сошлюсь на М. Хазина: ее понимание экономики шире, поскольку она имела возможность заниматься не только западной наукой "экономикс", но и политэкономией. Совмещение подходов позволяет видеть больше: недаром она уже многократно предупреждала зарвавшихся политиков и финансистов.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:24
    +2
    Но когда-то это всё равно рухнет. Долг растёт. Отодвигаться вечно дефолт не может. И тогда будут мировые проблемы гораздо сильнее. Политика властей США - после нас хоть потоп.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 17:24
    +1
    А он нам интересен --их ежегодный цирк с мухлёжем госдолгом? Выкрутятся,как всегда.. Всё равно платить будут не они....платить будут "партнёры"....
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: HAM
      .платить будут "партнёры"....

      Генсек ООН Гуттериш обнародовал интересную информацию, которая «задела» многие страны, еще сомневающиеся на стороне США или Китая им в перспективе выступать.

      По данным генсека, МВФ выдал 650 млрд долларов в виде специальных прав заимствования (SDR). Из них страны, входящие в G7 (т.е. самые "бедные"), получили 280 млрд долларов, а африканские страны, например, только 34 млрд.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:56
        0
        В Европе идет война,и никакого дефолта у США априори быть не может.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 17:27
    +1
    Какой такой дефолт - шмефолт!?, Даёшь межрасовую революцию в штатах!!! Самую беспощадную и очень поучительную для отпрысков колонистов - рабовладельцев - англосаксов!!! Весь мир скоро скажет : " Гудбай, Америка! ".
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 17:36
      0
      Весь мир скоро скажет : " Гудбай, Америка! ".
      Мне кажется, Вы ошибаетесь. Судите сами: Европа не в состоянии ничего сказать без одобрения США. Значит, уже не весь мир.Межрасовая революция... Время упущено. По хорошему, оттуда надо гнать поганой метлой всех, кто не является потомком коренных народов Америки. Обратно, в европу. Потомков африканцев - гнать не надо, но и сильно привечать - тоже. Да, их предки были рабами, насильственно завезенными в США. Но они все-таки не местные. Как и южноамериканцы. Так что - даешь возвращение континента индейцам! А межрасовая революция - это в европу. wink
  5. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 17:27
    +1
    Один вопрос созрел , кто в данном случае должен жрать кактус и плакать при этом,,,
  6. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 17:35
    0
    Цитата: Shurik70
    Да не карета это уже, а, скорее, противозачаточная спиралька.
    Но да, им стоит поторопиться, пока не превратилась в тыкву.
    В старом анекдоте про Золушку ей было сказано, что нужно спешить... Ибо в полночь тампакс от феи превратится в тыкву!
  7. Аскет
    Аскет Сегодня, 17:38
    0
    Дважды в истории США выходили из кризиса, устраивая в остальном мире глобальную войну.
    То, что происходит сейчас на территории бывшей Украины - это всего лишь разминка владельцев мировых денег.
    Главная война за сохранение гегемонии доллара и их монополии на создание денег из ничего ещё не начиналась.
    Тем временем Министр финансов США Йеллен отложила наступление дефолта без поднятия потолка госдолга с 1 до 5 июня.
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 17:44
      0
      Тем временем Министр финансов США Йеллен отложила наступление дефолта без поднятия потолка госдолга с 1 до 5 июня.
      Вы считаете, что за несколько дней можно решить, как безболезненно выйти из такой ситуации?
      Выйти с потерями - да, можно. Без потерь - нет. Так что пусть уже в банке с пауками, с наклейкой "США", они, пауки, передерутся...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:48
    0
    По аналогии с Ватиканом ждём какой дым будет над Конгрессом США: Белый или Чёрный.Лучше бы он весь полыхнул.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:49
    0
    Цитата: Аскет
    Дважды в истории США выходили из кризиса, устраивая в остальном мире глобальную войну.
    То, что происходит сейчас на территории бывшей Украины - это всего лишь разминка владельцев мировых денег.
    Главная война за сохранение гегемонии доллара и их монополии на создание денег из ничего ещё не начиналась.
    Тем временем Министр финансов США Йеллен отложила наступление дефолта без поднятия потолка госдолга с 1 до 5 июня.


    Это ПМВ и ВМВ? Или какие то другие
    две войны Штаты развязывали, что бы выйти из кризиса?
  10. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 18:05
    0
    все такие знающие - на ресурсе.

    особенно что такое - технический дефолт. просто смешно.

    ну просрочит как вариант США выплаты по % тем Государствам у кого на балансе (в банковском сейфе) N-ое количество Ценных бумаг/расписок лежит. И что?
    ну получится у США кассовый разрыв по платежу.

    раньше они работали над тем, чтобы платеж по % им обходился дешевле в следующем году, чем в текущем.

    сейчас когда вопрос стоит о Динамике ВВП и доли (росту) выручки своих компаний - решение будет приниматься в другой экономической плоскости.
    скорее всего все налоги свободные и часть свободной "налички" будут уходить на частичное финансирование проектов (инфраструктурных) для отечественного производителя.
    при этом основными инвесторами будут фонды тех государств - где наибольшее скопление долговых бумаг США.

    стоит вспомнить недавнюю новость о желании строить в Румынии/Болгарии (уже забыл точное место) - мини ядерный заводик по выработки энергии.

    таким образом со счетов иностранных Государственных банков будут вымываться актив в виде долговых расписок, а в замен по обязательствам со стороны гаранта финансирования проекта - будет приходить запись в книге (регистр) о зачислении нац валюты США.

    а дальше дело техники - увеличение объема торговли между государствами.

    не удивлюсь, что это так и это схему влил им МФВ. В котором Минфин РФ и ЦБ РФ - составляющая часть.