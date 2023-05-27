«Нужно решить вопрос до превращения кареты в тыкву»: Глава МВФ торопит власти США с решением проблемы возможного дефолта

Угроза вероятного дефолта в США серьезно беспокоит не только Вашингтон, но и такую крупнейшую международную финансовую организацию как МВФ, которая от США зависит тотально.
Так, Кристалина Георгиева, занимающая пост главы Международного валютного фонда, в ходе своей недавней пресс-конференции призвала американские власти поторопиться с решением проблемы дефолта.
Руководитель фонда подчеркнула, что объявление последнего может самым негативным образом сказаться на национальной валюте США. При этом от доллара сегодня напрямую зависит стабильность всей мировой финансовой системы, как считает Георгиева.
Она напомнила, что сроки для принятия властями США решения по поводу дефолта уже «поджимают». В связи с чем, глава МВФ привела интересную метафору, сравнив текущую ситуацию в Штатах со сказкой о Золушке.
Экономист отметила, что Вашингтон уже подошел к тому моменту, когда пора «покинуть бал». Именно поэтому, как выразилась Георгиева, нужно найти решение проблемы дефолта до «превращения кареты в тыкву».
В то же время, обращаясь к властям США, глава МВФ заявила, что в данном случае они рискуют не просто «потерей туфельки».
Стоит отметить, что серьезность ситуации осознают и в Штатах. Ранее президент Джо Байден отменил ряд важных зарубежных визитов, чтобы лично контролировать процесс согласования Конгрессом нового потолка госдолга.
Между тем, глава Минфина США Джанет Йеллен каким-то образом сумела «сдвинуть» крайний срок принятия решения с 1-го на 5-е июня. «Бал» самого крупного должника в истории продолжается?.. Или суть в том, что на этом балу США далеко не Золушка?..