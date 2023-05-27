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ЧВК «Вагнер» утверждает, что с марта 2022 года уничтожила свыше 70 тысяч бойцов ВСУ

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ЧВК «Вагнер» утверждает, что с марта 2022 года уничтожила свыше 70 тысяч бойцов ВСУ

Руководство российской ЧВК "Вагнер", подразделения которой принимают участие в специальной военной операции на Украине, утверждает, что за период с марта прошлого года по май текущего, ее бойцами было ликвидировано более 72 тысяч боевиков киевского режима.


Кроме того, согласно данным, изложенным в опубликованной сводной таблице потерь противника за вышеуказанный период ведения боевых действий, "музыкантами" было уничтожено более 300 танков, почти 600 БМП, 131 БТР, более 1100 единиц другой бронетехники, а также более двух тысяч единиц автомобильной техники противника.

Значительный урон после встречи с "оркестром" также понесла украинская артиллерия. Согласно таблице, за 14 месяцев боев было уничтожено 3155 минометных установок, 124 САУ и 83 системы РСЗО ВСУ. Помимо этого были уничтожены 45 систем ПВО и 149 установок РЭБ и РЛС.

Ощутимые потери также понесла авиация противника - за указанный период времени бойцами ЧВК "Вагнер" были сбиты пять самолетов и четыре вертолета украинской армии.

Также сообщается об уничтожении значительного количества использовавшихся украинскими боевиками укреплений и инженерных сооружений. Всего "музыкантами" было уничтожено более 1600 ДОТов, 76 складов и ангаров, 122 пункта управления БПЛА, 26 пунктов связи, 533 опорных пункта, 379 склада боеприпасов и ГСМ, 142 наблюдательных пункта, а также 36 использовавшихся ВСУ мостов и 19 переправ.

В плен за указанный период времени сотрудниками ЧВК "Вагнер" было взято 509 украинских военнослужащих.
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15 комментариев
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  1. Roust
    Roust Сегодня, 16:41
    +15
    100 %+ещё 100% верю и горжусь нашим "Оркестром" имени Победы! Работайте, Братья!!!
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 16:45
      +6
      Цитата: Roust
      100 %+ещё 100% верю и горжусь нашим "Оркестром" имени Победы! Работайте, Братья!!!

      Славно поработали музыканты!
      Для многих укрофашистов деревянные бушлаты понадобились с помощью Вагнера! good
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 17:12
      -4
      Верить можно в Бога, людям же можно доверять или не доверять.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:23
        +3
        Цитата: Светлан
        Верить можно в Бога, людям же можно доверять или не доверять.

        Так однозначно замечания про Веру делать не корректно.
        Тогда уж можно трактовать по другому, что именно Вера в Бога - это тоже доверие к Нему.
        Тем более, что человек - даже совсем Бога не зная, не видя еще Его в своей жизни - может (должен...) поверить в то, что Он есть.
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 16:43
    -11
    Значит где то 20-25к уничтожил. Нигде так не врут, как на войне.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:43
    +10
    С учётом того что Вагнер "играл первую скрипку " на самых горячих направлениях,что они постоянно наступали ,цифры очень реалистичные. Плохо только что как только оркестр вышел в тыл,о его битвах начили забывать,и камни все чаще летят в спину этим героическим бойцам. Надеюсь что в Бахмуте-Артемовске появится и площадь Вагнера,и музей славы посвящённый в том числе и вагнеровцам.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:43
    +6
    Приходилось лично встречаться с Е. Пригожиным: его слову можно верить
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:44
    +8
    ЧВК «Вагнер» утверждает...

    Значит так и было. Не вижу причин не доверять утверждению музыкантов. У них статистика ради статистики, а не для получения "плюшек" за нужные цифры.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:47
    +2
    А в пресслужбе Пригожина я ни чего не нашёл об отчёте ,пока сам Пригожин не озвучит своё мнение к этому докладу .
  7. Roust
    Roust Сегодня, 17:01
    -2
    Предлагаю переименовать город Артемовск ( "Бахмут " - уже прошлое ) в город " ВАГНЕР" в честь основных освободителей города.
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 18:11
      0
      Цитата: Roust
      Предлагаю переименовать город Артемовск ( "Бахмут " - уже прошлое ) в город " ВАГНЕР" в честь основных освободителей города.

      Вообще-то Вагнер это прежде всего фамилия выдающегося немецкого композитора. Назвать город "ЧВК Вагнер" или "Им. ЧВК Вагнер", ну как-то не звучит для названия города, а вот воздвигнуть большой монумент в честь бойцов Вагнера в центре города, назвать улицы города в честь героев вагнеровцев, я "ЗА". И вообще, мне не понятно, почему многим не нравится название города Бахмут, ведь город возник с пограничного укрепления Бахмутская сторожа, которую возвели по указанию Русского царя Ивана Грозного, а затем российский император ПётрI приказал строить здесь крепость Бахмут, укропитеками здесь тогда и не пахло. А переименовывать города, так мы это проходили, то называли по-новому, то возвращали названия обратно, ну и зачем! hi
  8. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 17:14
    +4
    Я военный по зову сердца.Я горжусь нашими мужиками ,повторяющими подвиг наших дедов.Смерть фашистам ,рожденным Западом,мечтающим о захвате России.Уроки истории они не знают,знают только покурить и наркотик.Все кто сунулся в Россию ,навязывать свои ценности и себя ,найдут здесь большой ров.
  9. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 17:27
    +2
    Спасибо Вам, Вагнеровцы, за вашу боевую работу и участие в СВО против украинских, бандеровцев - фашистов
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:51
    +1
    Цитата: Бережливый
    Вагнер "играл первую скрипку " на самых горячих направлениях,что они постоянно наступали ,цифры очень реалистичные

    Ещё недавно все комментаторы Военного Обозрения дружно сходились во мнении, что наступающая сторона теряет больше, чем обороняющаяся. Даже назывались пропорции, чуть ли не 3:1
    Далее
    Мы знаем (со слов Пригожина), что Вагнер потерял примерно 10к основного состава, плюс столько же - из числа бывших заключенных. То есть - примерно 20 000 человек
    С учетом вышесказанного, как понимать цифры про 72 000 уничтоженных бойцов ВСУ?
  11. Graf_MGK
    Graf_MGK Сегодня, 17:56
    -2
    Почитал комментарии, ура ЧВК Вагнер. Пригожина в президенты России. Переименовать город Бахмут-Артемовск в город Вагнер. Вы в своем уме ? ЧВК Вагнер это наемные убийцы, разбавленные уголовниками - убийцами/насильниками/ворами/грабителями. А большая часть уголовников записывается в ЧВК Вагнер только для того чтобы не сидеть и гнить 15-20 лет в колонии и попытаться сбежать при первой возможности. А где Рабоче-Крестьянская Красная Армия ?