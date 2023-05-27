ЧВК «Вагнер» утверждает, что с марта 2022 года уничтожила свыше 70 тысяч бойцов ВСУ

Руководство российской ЧВК "Вагнер", подразделения которой принимают участие в специальной военной операции на Украине, утверждает, что за период с марта прошлого года по май текущего, ее бойцами было ликвидировано более 72 тысяч боевиков киевского режима.
Кроме того, согласно данным, изложенным в опубликованной сводной таблице потерь противника за вышеуказанный период ведения боевых действий, "музыкантами" было уничтожено более 300 танков, почти 600 БМП, 131 БТР, более 1100 единиц другой бронетехники, а также более двух тысяч единиц автомобильной техники противника.
Значительный урон после встречи с "оркестром" также понесла украинская артиллерия. Согласно таблице, за 14 месяцев боев было уничтожено 3155 минометных установок, 124 САУ и 83 системы РСЗО ВСУ. Помимо этого были уничтожены 45 систем ПВО и 149 установок РЭБ и РЛС.
Ощутимые потери также понесла авиация противника - за указанный период времени бойцами ЧВК "Вагнер" были сбиты пять самолетов и четыре вертолета украинской армии.
Также сообщается об уничтожении значительного количества использовавшихся украинскими боевиками укреплений и инженерных сооружений. Всего "музыкантами" было уничтожено более 1600 ДОТов, 76 складов и ангаров, 122 пункта управления БПЛА, 26 пунктов связи, 533 опорных пункта, 379 склада боеприпасов и ГСМ, 142 наблюдательных пункта, а также 36 использовавшихся ВСУ мостов и 19 переправ.
В плен за указанный период времени сотрудниками ЧВК "Вагнер" было взято 509 украинских военнослужащих.