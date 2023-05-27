Военное обозрение
Войти Регистрация

Город Шебекино Белгородской области снова находится под артиллерийским обстрелом

17
Город Шебекино Белгородской области снова находится под артиллерийским обстрелом

В последние дни ВСУ ведут ожесточенный обстрел Белгородской области. Со вчерашнего вечера сразу по нескольким приграничным населенным пунктам региона были нанесены артиллерийские удары.


В то же время, под очередной, уже который за сегодня, обстрел попал город Шебекино, о чем в своем ТГ-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Со слов чиновника, по предварительным данным, пострадавших нет. Однако на данный момент продолжается подворовой обход.



В свою очередь, зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры. В частности, выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Кроме того, повреждено остекление и заборы в частном жилом секторе, разрушены теплицы. Один из снарядов попал в гаражный комплекс, вызвав пожар, в котором полностью сгорел автомобиль.



Часть жителей города остались без света из-за повреждения линии электропередач. Со слов Гладкова, ремонтные бригады уже приступили к переподключению абонентов на резервную линию.

В то же время, сразу после сообщения об обстреле Шебекино, поступила информация об уничтожении беспилотника ВСУ в н.с. Поповка Краснояружского района. По предварительным данным обошлось без жертв и разрушений.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. monetam
    monetam Сегодня, 17:10
    -2
    В итоге военное и государственное руководство придёт к выводу о необходимости занять прилегающие к российской границе украинские территории глубиной километров на 40-50. Просто жаль, что это будет сделано не в ходе того, что " запланировано заранее", а по факту, после разрушений и жертв.
    1. Жан Батист
      Жан Батист Сегодня, 17:17
      0
      Ваш вариант это то что лежит на поверхности и поэтому ( так как глубже у нас в руководстве обычно не думают ) так все и будет. То что действительно нужно это провести мобилизацию набрать ещё 250 тысяч и взять Харьков, а там глядишь и поговорить можно будет. К этому решению тоже придут , но гораздо позже , когда этот будет делать труднее.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:33
        0
        Взглянул на кару, а там от Харькова до Шебекино около 50 км.
        Харьков рискует превратится в Бахмут.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:39
          0
          Эти пятьдесят километров еще надо пройти.И не только до Харькова,а и до Сум и Чернигова..И да,вопрос этот касается численности а вооружения ВС РФ,которое явно недостаточно для такой операции.А есть еще и Запорожье с Херсоном,Николаев с Одессой.Это тот минимум обеспечения хоть какой то безопасности
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 17:54
            +4
            Численность достаточна, проблема с вооружениями, но еще большая проблема с управляемостью и руководством на почти всех уровнях
      2. kenpachi
        kenpachi Сегодня, 17:54
        +1
        Цитата: Жан Батист
        провести мобилизацию набрать ещё 250 тысяч и взять Харьков

        Учитывая, сколько мужчин до 50 уже мобилизовали, то пора переходить на мужчин после 50. Эти детей уже вырастили, мобилизацию они всячески поддерживают, штурмовиков верхнего Ларса осуждают, а тут ещё и техника поступает, которая по возрасту им как раз. Щас же все к сенсорным экранам привыкли, в т55 такого нет. А за 50 люди привычные, там ручку покрутить, здесь тумблером щёлкнуть. В общем я не понимаю, чего мо ждёт
        1. Жан Батист
          Жан Батист Сегодня, 18:27
          0
          Согласен, воевать должны кому за 45, а ещё лучше все кто поддерживает нашего кормчего без скидки на пол.
    2. vik669
      vik669 Сегодня, 17:38
      +2
      Велика Россия а отступать некуда - позади Владивосток!
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:17
    +6
    Прежде всего провал пропаганды. Соглашательство.
    Следование за спиной чужой идеи.
    А сейчас кохлы мстят, не общечеловеки.
    Танцуют их бриты и сша.
    Лучший вариант был - занять территории и людей принять еще при януке.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 17:36
      +3
      Был да сплыл.
      Сейчас кардинально иная ситуация.
  3. Million
    Million Сегодня, 17:19
    +7
    Наших властей это мало беспокоит смотрю.
    За то языком молоть мастера.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:38
    +6
    "Власти,выбирающие между войной и позором,получает позор и войну "-не отнять не прибавить.
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:46
    +5
    С такой реакцией власти, принимающей у нас решения, вернее, с отсутствием интереса президента к обстрелу Шебекино уже несколько суток, этот город рискует быть уничтоженным.
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 18:18
      +1
      ...с отсутствием интереса президента к обстрелу Шебекино уже несколько суток, этот город рискует быть уничтоженным.

      А он ему нафик не нужен. Вот и вся недолга.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:55
    0
    А у нас есть какие-то там беспилотники или средства контрбатарейной борьбы? Низя заглядывать за ленточку и уничтожать тех, кто стреляет каждый день?
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 18:15
      0
      Если бы российские кочующие батареи обстреливали села, например, Сумской области, то ВСУ тоже ничего не смогли бы сделать
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 18:12
    0
    Удивительно, что власти прифронтовых регионов работают достаточно оперативно. В той же Курской области окопы начали ещё весной прошлого года копать. Что с нашим министерством обороны ?