Город Шебекино Белгородской области снова находится под артиллерийским обстрелом

В последние дни ВСУ ведут ожесточенный обстрел Белгородской области. Со вчерашнего вечера сразу по нескольким приграничным населенным пунктам региона были нанесены артиллерийские удары.
В то же время, под очередной, уже который за сегодня, обстрел попал город Шебекино, о чем в своем ТГ-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Со слов чиновника, по предварительным данным, пострадавших нет. Однако на данный момент продолжается подворовой обход.
В свою очередь, зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры. В частности, выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Кроме того, повреждено остекление и заборы в частном жилом секторе, разрушены теплицы. Один из снарядов попал в гаражный комплекс, вызвав пожар, в котором полностью сгорел автомобиль.
Часть жителей города остались без света из-за повреждения линии электропередач. Со слов Гладкова, ремонтные бригады уже приступили к переподключению абонентов на резервную линию.
В то же время, сразу после сообщения об обстреле Шебекино, поступила информация об уничтожении беспилотника ВСУ в н.с. Поповка Краснояружского района. По предварительным данным обошлось без жертв и разрушений.