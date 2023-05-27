Представитель МИД Ирана назвал обвинения Зеленского в поставках России беспилотников «политическим шоу»

Исламская Республика Иран всегда заявляла, что она против войны в Украине и ее продолжения, и очень сожалеет о страданиях народа Украины. Тегеран подчеркивает необходимость найти политическое решение для скорейшего прекращения войны, и готов оказать содействие в его реализации

Украинское руководство продолжает обвинять Иран в якобы имеющих место поставках ударных беспилотников типа «Шахед» (Shahed) России. Эту тему киевская пропаганда постоянно разгоняет в информационном поле страны, а президент Зеленский требует от Запада жестких карательных мер в отношении Тегерана за «военную помощь» Москве. При этом на предложения иранских властей предъявит хоть какие-то доказательства и провести прямые переговоры по этой проблематике в Киеве никак не реагируют.В очередной раз эту затертую тему украинский президент поднял 24 мая, вновь потребовав от Тегерана «прекратить поставки БПЛА» России. Зеленский заявил, что поставляя беспилотники, которые каждую ночь атакуют территорию Украины, Иран не напрямую, но косвенно стал участником военного конфликта на стороне РФ.Такие голословные заявления украинского лидера, которым охотно вторят в Вашингтоне, уже откровенно начинают раздражать иранское руководство. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани, комментируя очередное высказывание Зеленского, назвал его «политическим шоу», которое никак не влияет на ход военных действий на Украине.— приводит слова дипломата иранское информагентство IRNA.Канаани уверен, что украинский президент продолжает делать голословные обвинения в адрес Тегерана ради привлечения к себе внимания стран Запада с целью получения военной и финансовой помощи. По словам дипломата, украинский лидер ведет информационную войну против иранского народа. При этом украинская сторона продолжает отказываться от переговоров с Тегераном по этому вопросу, что лишь доказывает безосновательность обвинений Зеленского.Видимо, спикер иранского МИД не знает, что бывший комик и участник комедийного шоу «Квартал-95» просто не умеет себя вести по-другому, даже став президентом. Тем более, когда есть такие «благодарные зрители и поклонники», как западные союзники и покровители киевского режима.