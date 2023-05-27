Военное обозрение
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Представитель МИД Ирана назвал обвинения Зеленского в поставках России беспилотников «политическим шоу»

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Представитель МИД Ирана назвал обвинения Зеленского в поставках России беспилотников «политическим шоу»

Украинское руководство продолжает обвинять Иран в якобы имеющих место поставках ударных беспилотников типа «Шахед» (Shahed) России. Эту тему киевская пропаганда постоянно разгоняет в информационном поле страны, а президент Зеленский требует от Запада жестких карательных мер в отношении Тегерана за «военную помощь» Москве. При этом на предложения иранских властей предъявит хоть какие-то доказательства и провести прямые переговоры по этой проблематике в Киеве никак не реагируют.


В очередной раз эту затертую тему украинский президент поднял 24 мая, вновь потребовав от Тегерана «прекратить поставки БПЛА» России. Зеленский заявил, что поставляя беспилотники, которые каждую ночь атакуют территорию Украины, Иран не напрямую, но косвенно стал участником военного конфликта на стороне РФ.

Такие голословные заявления украинского лидера, которым охотно вторят в Вашингтоне, уже откровенно начинают раздражать иранское руководство. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани, комментируя очередное высказывание Зеленского, назвал его «политическим шоу», которое никак не влияет на ход военных действий на Украине.

Исламская Республика Иран всегда заявляла, что она против войны в Украине и ее продолжения, и очень сожалеет о страданиях народа Украины. Тегеран подчеркивает необходимость найти политическое решение для скорейшего прекращения войны, и готов оказать содействие в его реализации

— приводит слова дипломата иранское информагентство IRNA.

Канаани уверен, что украинский президент продолжает делать голословные обвинения в адрес Тегерана ради привлечения к себе внимания стран Запада с целью получения военной и финансовой помощи. По словам дипломата, украинский лидер ведет информационную войну против иранского народа. При этом украинская сторона продолжает отказываться от переговоров с Тегераном по этому вопросу, что лишь доказывает безосновательность обвинений Зеленского.

Видимо, спикер иранского МИД не знает, что бывший комик и участник комедийного шоу «Квартал-95» просто не умеет себя вести по-другому, даже став президентом. Тем более, когда есть такие «благодарные зрители и поклонники», как западные союзники и покровители киевского режима.

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Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 18:09
    0
    Клоунар, хватит трындеть. Объяви войну. Хоть кому- нибудь. Определись уже.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 18:22
      0
      Какую "войну"??? Наркот знает что "контрнаступ" будет последнем маршем к бандере укронацистов , а его самого сакральной жертвой сделают. Типа : "Аяяяй!!! Убили еврея!!! Убили еврея!!! Ни за что ни про что , с..и ЗАМОЧИЛИ!!!"
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:28
      0
      А ещё этот трында воз обвинил запад в недостаточном снабжении его бандеровцев оружием,способным в секунду превратить оное бандеровское войско в пыль.В аду всех их ждут .Жаль ,что невинные попадают с этими, туда же.
  2. ORE
    ORE Сегодня, 18:24
    0
    Сделать хуже? Ирану? 40 лет под санкциями, че этот наркоша им сделает?
  3. Аскет
    Аскет Сегодня, 18:29
    0
    Евросоюз и США обвинили Тегеран в массовых поставках Москве ударных беспилотников Mohajer и Shahed, а также в готовности поставлять баллистические ракеты Fateh и Zolfaghar.
    Никаких подтверждений предоставлено не было. Хотя Тегеран в ноябре 2022 года и признал, что до начала конфликта передал России образцы беспилотников Shahed. На их основе были разработаны российские дроны «Герань-2».
    Такой беспилотник стоит не более 1,6 млн рублей — на несколько порядков дешевле, чем крылатая ракета «Калибр». БПЛА может нести относительно небольшой объем взрывчатки — 40 кг. Однако при точечном попадании, скажем, в склад боеприпасов вызывает детонацию. Кроме того, при роевой атаке «Герань-2» истощает украинскую ПВО.
  4. wanna
    wanna Сегодня, 18:30
    0
    “Украина присоединяется к большинству западных стран в ООН, призывая правительство Китая скорректировать свою политику в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне”