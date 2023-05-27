Со следующей недели немецкое военное командование начинает вывод остающихся сил и средств из Мали

Бундестаг, как сообщается, в последний раз продлил пребывание миссии германских вооружённых сил в африканской стране Мали. Напомним, что ранее своё военное присутствие в этой стране свернула Франция, причём по требованию официального Бамако.Официально немецкая военная миссия в Мали продлевается до мая 2024 года, однако уже со следующей недели командование Бундесвера начнёт вывод остающихся сил и средств из этого африканского государства.До 31 мая немецкий контингента в Мали будет обязан прекратить участие в так называемой учебной миссии ЕС EUTM Mali.Немецкое военное присутствие в Мали официально является частью формата миссии ООН Minusma. За время работы этой миссии в Мали и соседних с этой страной государствах Африки успели побывать 25,3 тыс. немецких военнослужащих. Общие затраты ЕС за время существования миссии, а это 11 лет, оцениваются в 4,3 млрд евро. Причём основные объёмы средств пошли из бюджетов Германии и Франции.Как пишет немецкий журналист Йорг Кронауэр, военная миссия ЕС и ООН в регионе Сахель, провалилась. Она уже несколько лет не приносит никаких положительных результатов в плане повышения уровня безопасности в Мали и соседних странах. При этом в Берлине озабочены тем, что официальный Бамако активизирует контакты с Россией, в том числе в военно-технической сфере.Также сообщается, что если ранее перелёты немецких военных бортов в Бамако осуществлялись регулярно, а правительство Мали можно было информировать постфактум, то с недавних пор власти этой страны обязали Берлин уведомлять о прилётах и вылетах самолётов немецких ВВС за несколько суток, причём с полным описанием тех грузов, которые Германия перевозит по воздуху в Мали и обратно. Как пишут в немецкой прессе, это «вызывает значительные трудности для Бундесвера».