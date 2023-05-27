Военное обозрение
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Со следующей недели немецкое военное командование начинает вывод остающихся сил и средств из Мали

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Со следующей недели немецкое военное командование начинает вывод остающихся сил и средств из Мали

Бундестаг, как сообщается, в последний раз продлил пребывание миссии германских вооружённых сил в африканской стране Мали. Напомним, что ранее своё военное присутствие в этой стране свернула Франция, причём по требованию официального Бамако.


Официально немецкая военная миссия в Мали продлевается до мая 2024 года, однако уже со следующей недели командование Бундесвера начнёт вывод остающихся сил и средств из этого африканского государства.

До 31 мая немецкий контингента в Мали будет обязан прекратить участие в так называемой учебной миссии ЕС EUTM Mali.

Немецкое военное присутствие в Мали официально является частью формата миссии ООН Minusma. За время работы этой миссии в Мали и соседних с этой страной государствах Африки успели побывать 25,3 тыс. немецких военнослужащих. Общие затраты ЕС за время существования миссии, а это 11 лет, оцениваются в 4,3 млрд евро. Причём основные объёмы средств пошли из бюджетов Германии и Франции.

Как пишет немецкий журналист Йорг Кронауэр, военная миссия ЕС и ООН в регионе Сахель, провалилась. Она уже несколько лет не приносит никаких положительных результатов в плане повышения уровня безопасности в Мали и соседних странах. При этом в Берлине озабочены тем, что официальный Бамако активизирует контакты с Россией, в том числе в военно-технической сфере.

Также сообщается, что если ранее перелёты немецких военных бортов в Бамако осуществлялись регулярно, а правительство Мали можно было информировать постфактум, то с недавних пор власти этой страны обязали Берлин уведомлять о прилётах и вылетах самолётов немецких ВВС за несколько суток, причём с полным описанием тех грузов, которые Германия перевозит по воздуху в Мали и обратно. Как пишут в немецкой прессе, это «вызывает значительные трудности для Бундесвера».
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6 комментариев
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  1. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 17:12
    +1
    Вывезут оружие?
    Дайте догадаюсь, кому его отправят...

    Неужели у них все настолько плохо, что французы и немцы за 11 лет, потратив кучу денег, так позорно провалились? Их просто выгнали власти Мали, причем за дело.
    При всем нашем бардаке, везет, что у нас такие противники - были бы лучше, нам было бы хуже!
    1. kasy
      kasy Сегодня, 17:34
      +2
      они уезжают благодаря Пригожину и Вагнеру, которые активно окучивают Африку в пользу России, все у них там было хорошо, пока музыканты с гастролями не приехали
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:06
      0
      Они там не просто так сидели или грабили страну или преступников крышевали.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:35
    +1
    Говорят, что Вагнер немного освободился, может, он сможет помочь немцам поскорее покинуть Мали?

    Надо обеспечить их безопасность, а то мало ли что бывает. Оружия с Украины сейчас по миру растеклось много, могут сбить немецкий транспортник какой-нибудь зенитной ракетой, переданной самой же Германией. Или какую-то броню с экипажем, не дай Бог немецким гранатомётом зацепит.
  3. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 17:41
    0
    В топку проблемы бундесвера. Рад за Мали. Африканцы вообще должны выгнать все ВС, любых стран мира, которые своим присутствием пытаются сохранить хоть какой-то контроль над континентом. Африке это не нужно.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:53
    +1
    Про французов то везде писали. А там ещё и немцы были, оказывается???
    А Бельгия там никак не засветилась?
    Искренне верил, что только французы были. Ну и несколько советников из наших.