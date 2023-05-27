Киевское руководство считает, что завершение вооруженного противостояния между Россией и Украиной возможно только по схеме, предложенной Киевом. В частности, речь идет об отводе российских войск к границам 1991 года.
Так Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского ответил на условия МИД РФ по урегулированию украинского конфликта.
Ранее их озвучил в беседе с журналистами агентства ТАСС замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Подоляк же считает реалистичными только так называемые «встречные условия» Киева.
Помимо вывода Вооруженных сил РФ с Украины, чиновник требует от России создания «демилитаризованной зоны» на собственных приграничных территориях.
Также он хочет от Москвы признания факта распада Советского Союза и образования на его месте независимых государств, обладающих полным суверенитетом.
Советник выступает и за ослабление российских Вооруженных сил. Для этого Москве, считает он, нужно сократить средства поражения дальнего действия и организовать международный контроль за своим ядерным арсеналом.
Ну и – вишенка на торт – выплата репараций в пользу Украины.
Еще Подоляк выступает за выдачу военных преступников и «авторов войны».
Собственно, с этим условием можно было бы согласиться. Ведь Порошенко, Турчинову и другим зачинщикам войны с собственным народом давно пора занять свои места на скамье подсудимых.
Стоит заметить, что Подоляку не нравятся мирные инициативы не только со стороны России, но и со стороны практически всех других стран. В частности, он раскритиковал предложения Китая, Бразилии, Ватикана и государств Африки. Говоря об авторах подобных инициатив, украинский чиновник назвал их «лоббистами России».