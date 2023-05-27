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Советник главы Офиса Зеленского ответил на условия МИД РФ по урегулированию украинского конфликта

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Советник главы Офиса Зеленского ответил на условия МИД РФ по урегулированию украинского конфликта

Киевское руководство считает, что завершение вооруженного противостояния между Россией и Украиной возможно только по схеме, предложенной Киевом. В частности, речь идет об отводе российских войск к границам 1991 года.


Так Михаил Подоляк, советник главы Офиса Зеленского ответил на условия МИД РФ по урегулированию украинского конфликта.

Ранее их озвучил в беседе с журналистами агентства ТАСС замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Подоляк же считает реалистичными только так называемые «встречные условия» Киева.

Помимо вывода Вооруженных сил РФ с Украины, чиновник требует от России создания «демилитаризованной зоны» на собственных приграничных территориях.

Также он хочет от Москвы признания факта распада Советского Союза и образования на его месте независимых государств, обладающих полным суверенитетом.

Советник выступает и за ослабление российских Вооруженных сил. Для этого Москве, считает он, нужно сократить средства поражения дальнего действия и организовать международный контроль за своим ядерным арсеналом.

Ну и – вишенка на торт – выплата репараций в пользу Украины.

Еще Подоляк выступает за выдачу военных преступников и «авторов войны».

Собственно, с этим условием можно было бы согласиться. Ведь Порошенко, Турчинову и другим зачинщикам войны с собственным народом давно пора занять свои места на скамье подсудимых.

Стоит заметить, что Подоляку не нравятся мирные инициативы не только со стороны России, но и со стороны практически всех других стран. В частности, он раскритиковал предложения Китая, Бразилии, Ватикана и государств Африки. Говоря об авторах подобных инициатив, украинский чиновник назвал их «лоббистами России».
Использованы фотографии:
https://tribunal.ru/
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:51
    +1
    Далее по Остапу Бендеру..Дефективный!
  2. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 17:52
    +2
    Мы ЗА! Только пусть это будут условия ЯНВАРЯ 1991 года...
    А если хотят, то можно пойти на компромисс: мая 1991 wink
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 18:11
      0
      То есть Вы предлагаете сохранить свинорейх.Который запустит Нато на свои земли.Окрепнет.И снова устроит бойню.Так!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:20
      0
      Трибалты в шоке....Не пугайте страусов-пол бетонный.. bully
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:53
    +2
    Как тут не вспомнить сказку о Золотой рыбке, уж не хочет она быть царицей.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: Ропот 55
      Как тут не вспомнить сказку о Золотой рыбке, уж не хочет она быть царицей.

      Вульгарно изъясняясь- " А ху- ху , не хо- хо " во всю р...личико этому самому Мыше Подоляке
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:55
    0
    Это так называемые заведомо невозможные предложения.
    Заявление ради самого заявления.

    Ну, или все мы тут чего-то не знаем.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 18:02
      +1
      Унитаз ,как мне кажется ,такие же претензии ко всем декларирует.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:56
    0
    А с чего им соглашаться на российские условия (кстати, какой он российский мирный план ?)
  6. Irokez
    Irokez Сегодня, 17:58
    +1
    Киевское руководство считает, что завершение вооруженного противостояния между Россией и Украиной возможно только по схеме, предложенной Киевом. В частности:
    - речь идет об отводе российских войск к границам 1991 года.
    - Помимо вывода Вооруженных сил РФ с Украины, чиновник требует от России создания «демилитаризованной зоны» на собственных приграничных территориях.
    - Также он хочет от Москвы признания факта распада Советского Союза и образования на его месте независимых государств, обладающих полным суверенитетом.
    - Москве, нужно сократить средства поражения дальнего действия и организовать международный контроль за своим ядерным арсеналом.
    - выплата репараций в пользу Украины.


    Шикарно однако. Типичные словесные перепалки, хотелки, претензии и указки.
    - СВО не начиналось для того, чтобы не оставить в силе границы 1991 года ибо граница уже была другая с введениам АТО Киевом.
    - Демилитаризованная зона - это будет вся Окраина как и сказал президент России.
    - Факт распада СССР не виден, а видна многоходовочная и очень продуманная диверсия запада на развал и расчленение СССР тремя купленными личностями и Горбачёва хотя на референдуме народ в большинстве проголосовал за целостность страны, но демократия к которой все так рвались это проигнорировала.
    - Типичное высказывание которое слышалось в годы перестройки когда хотели ввести контроль над ядерными арсеналами ослабленной России да и ресурсы хотели контролировать и выкачивать. Однозначно эти заявления очередные нашептывания запада.
    - О репарациях говорят только лишь все и уже карманы оттопырили для заполнения.
  7. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 17:59
    +2
    Если корлтко,то послали они всех переговорщиков и правильно сделали. Когда уже власти РФ поймут,что соскочить не удастся.
  8. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 18:01
    0
    Ранее их озвучил в беседе с журналистами агентства ТАСС замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Серьезно?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:07
      +1
      кстати, какой он российский мирный план ?

      Признание новых регионов территориями России, нейтральный статус Украины, невступление в НАТО и ЕС. Признание русского языка вторым государственным, свобода вероисповедания. Вроде всё...
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:01
    +1
    Думаю ни кто не сомневался, что ответ из Киева будет именно таким. Даже МИД озвучивающий условия России знал, что они не будут приняты.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 18:05
    +2
    М-да... в чем им не откажешь, так в системе и понимании целей войны, которые они доносят до своего народа и армии ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:06
    +1
    Условия мира будут решаться на поле боя .Хватит уже нашему МИДу взывать о благоразумии.На западе не с кем разговаривать ,США за лужей и ядрён батон мы не применим.Мы ж за мир во всём мире.А оказывается мир будет только когда вышебим мозги дубиной противнику или они нам .
  12. arthh
    arthh Сегодня, 18:10
    +1
    Каждый день читаем про эти переговоры, если бы не украинцы и упоротые западные лидеры то тут как тут наши примчались бы за стол уже и остались бы только при лнр и днр а глядишь и вообще без ничего да еще и репорации выплачивали бы зная как некоторые умеют договариватся. Так что благодаря таким высказываниям у некоторых подгарает что нельзя как можно быстрее сесть за стол и 'задачи" сво порешать прямо там.
  13. German Brit
    German Brit Сегодня, 18:12
    0
    Ещё пару линий радужных начертить великий ПУ И будет так как говорит укронацист.
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:14
    0
    В сми давно пора писать, что США не хотят вести переговоры. От Украины там только название. Обруби им финансирование и этих бомжей в течении недели вынесут. Никакие информ.пузыри уже не спасут.
  15. German Brit
    German Brit Сегодня, 18:15
    0
    Только капитуляция! Всё остальное позволит сохранить свинорейх и расширение Нато до границ Росси! Не надо повторять историю нацизма! И за таких политиков в 41 году началась война. Наши политики решили повторить это упрашивая фашистов!
  16. wanna
    wanna Сегодня, 18:26
    0
    Если бы вы жили на пожертвования, я бы не поверил, что у вас вообще есть какие-то "условия, которые я предлагаю".