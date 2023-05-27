Президент России учредил новую госнаграду - орден Гагарина

Сегодня президент России учредил новую государственную награду. Этой наградой становится орден Ю.А.Гагарина.
Сообщается о том, что таким орденом будут награждаться люди, внесшие особый вклад в освоение космического пространства. При этом, что немаловажно, не только граждане России. Если тот или иной иностранный гражданин внёс особый вклад в развитие космической отрасли, работая в сотрудничестве с Россией, то новую государственную награду РФ может получить и он.
Орден Гагарина смогут в качестве высокой награды получить и те специалисты, которые занимаются подготовкой кадров для космической отрасли – инженеров, космонавтов, учёных. Также новый орден может стать наградой для тех, кто проводил испытания ракетно-космической техники, осуществлял её безаварийную эксплуатацию, вёл научные исследования в этой области, приведшие в итоге к успехам.
Как именно будет выглядеть новый орден: на нём будет изображён первый в истории человечества космонавт – наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин, 90-летие со дня рождения которого будет отмечаться в следующем году. Также на ордене будет изображение взлетающей ракеты.