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Президент России учредил новую госнаграду - орден Гагарина

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Президент России учредил новую госнаграду - орден Гагарина

Сегодня президент России учредил новую государственную награду. Этой наградой становится орден Ю.А.Гагарина.


Сообщается о том, что таким орденом будут награждаться люди, внесшие особый вклад в освоение космического пространства. При этом, что немаловажно, не только граждане России. Если тот или иной иностранный гражданин внёс особый вклад в развитие космической отрасли, работая в сотрудничестве с Россией, то новую государственную награду РФ может получить и он.

Орден Гагарина смогут в качестве высокой награды получить и те специалисты, которые занимаются подготовкой кадров для космической отрасли – инженеров, космонавтов, учёных. Также новый орден может стать наградой для тех, кто проводил испытания ракетно-космической техники, осуществлял её безаварийную эксплуатацию, вёл научные исследования в этой области, приведшие в итоге к успехам.

Как именно будет выглядеть новый орден: на нём будет изображён первый в истории человечества космонавт – наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин, 90-летие со дня рождения которого будет отмечаться в следующем году. Также на ордене будет изображение взлетающей ракеты.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 18:19
    +2
    ну, чисто теоретически-выскажусь.. за что Гагарину и другим первым космонавтам давали Героя- понятно.. а на сегодня - уже не столь опасное занятие, можно и такой наградой обойтись.. ну если в полете, что случилось- другое дело.. на сегодня, мне кажется летчиком-испытателем намного опаснее быть, чем космонавтом.. да и просто пилотом в той же СВО, под обстрелом противника по-опаснее..
    1. ВлР
      ВлР Сегодня, 18:25
      0
      Совершенно верно, космонавт сейчас - профессия. Престижная высокооплачиваемая, но не слишком героическая. Люди уже давно за собственные деньги в космос летают - как туристы, в качестве развлечения.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:26
      0
      Три тысячи чертей!Я знаю кто будет первым награжденным!.А если серьезно..Награда-замечательная ,вот только статус госнаград загнан под плинтус..
  3. bubalik
    bubalik Сегодня, 18:19
    +1
    Как именно будет выглядеть новый орден: на нём будет изображён первый в

  4. ВлР
    ВлР Сегодня, 18:22
    +1
    Честное слово, я бы ордену за вклад в освоение космоса дал имя С. П. Королева. Гагарина в его полёте в принципе мог заменить любой человек из первого отряда космонавтов. Но вряд ли кто-то мог заменить Королева. Королёв - творец, создатель, Гагарин - лишь исполнитель его замысла.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: ВлР
      Гагарина в его полёте в принципе мог заменить любой человек из первого отряда космонавтов.

      Ну начинается...
  5. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 18:23
    +1
    Президент занят чем угодно, только не СВО, второй день подрядь арт удары по Белгородской области, уже с РСЗО бьют, Кремль молчит, никаких заявлений от Путина, что он собирается делать дальше?
  6. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 18:25
    0
    На мой взгляд,это достойный орден.
    Всё таки полёт Гагарина, это веха,в глобальном плане для всего человечества. И это событие ,имеет право быть зафиксировано в истории России.
    Время,когда он был учреждён, отдельная история.
    Но он имеет право на жизнь.
  7. nikanikolich
    nikanikolich Сегодня, 18:25
    0
    Орден! Не позорьте первооткрывателя!