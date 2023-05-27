Губернатор Брянской области: Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины сегодня не было

Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было

Очевидно, что главной целью недавней диверсии украинских националистов, проникших на территорию Белгородской области, было создание информационной шумихи. Задача стояла как отвлечь украинское общество от потери Бахмута (Артемовска), так и в создание панических настроений среди россиян, особенно проживающих в приграничных с Украиной регионах.Вышло у диверсантов, правда, не совсем так, как планировалось. Десятки уничтоженных в ходе КТО боевиков, фотосвидетельства сожженных и просто оставленных целехонькими бронемашин в основном американского производства — так себе «перемога». Да и с натовской техникой вышел казус. Вашингтону пришлось даже выступить в непривычном амплуа, как бы оправдываясь за то, что распределение военной помощи из США, оказывается, совсем не контролируется ни американскими инспекторами, ни киевским руководством.Но определенная напряженность в российском обществе после беспрепятственного прорыва границы отрядом боевиков осталась. Этим и решили постфактум воспользоваться киевские пропагандисты.Сегодня днем сразу в нескольких телеграм-каналах начала стремительно распространяться информация о якобы новом проникновении с территории Украины диверсионной группы, теперь уже в Брянскую область. Откуда поступила информация неизвестно, что уже должно было вызвать сомнения в ее правдоподобности, но «горячая новость » начала быстро репоститься в российском сегменте соцсетей. Даже несмотря на появившиеся вскоре опровержения, охочии до сенсаций авторы некоторых пабликов продолжали лить воду на мельницу украинской пропаганды.В конечном итоге, со специальным заявлением в своем телеграм-канале выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона сообщил, что никакого проникновения ДРГ со стороны Украины на территорию Климовского района не было.— написал Богомаз.Он подтвердил обстрел ВСУ населенных пунктов Сушаны, Хоромное и поселка Забрама как раз в Климовском районе Брянской области. По словам губернатора, российскими военными и пограничниками все огневые точки подавлены, пострадавших среди гражданского населения нет. Глава региона в очередной раз призвал жителей пользоваться только официальными источниками информации. Ведь распространяя фейковые вбросы украинской пропаганды, мы тем самым, сами того не желая, помогаем врагу добиваться цели нагнетания панических настроений в российском обществе.