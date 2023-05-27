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Американская пресса: ВСУ столкнутся с рядом проблем, связанных с применением западных танков

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Американская пресса: ВСУ столкнутся с рядом проблем, связанных с применением западных танков

Украинская армия неизбежно столкнется с большим количеством сложностей, связанных с поставленными Киеву танками западного производства. Такой прогноз дали американские эксперты.


Как сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на ряд военных экспертов, даже когда все обещанные Западом танки будут доставлены на Украину, это не станет решением имеющихся у украинской армии проблем. ВСУ столкнутся с трудностями, связанными с обучением военнослужащих, логистикой и обеспечением координации западных образцов военной техники с уже имеющимися у частей украинской армии вооружениями. Кроме того, украинские военные будут вынуждены интегрировать западные танки в уже сформированную систему, а также им придется учитывать особенности применения западной военной техники с учетом имеющихся погодных условий. Также уточняется, что процесс обучение украинских военнослужащих эксплуатации западных танков происходит в слишком сжатые сроки.

Исходя из этих факторов, неизвестно, насколько решающую роль будут играть поставки Западом танков украинской армии. Важное значение будет иметь способность украинского командования обеспечить поддержку техники западного образца силами пехотных подразделений, огнем артиллерии, инженерами, а также сформировать надлежащую логистику и техническое обслуживание.

Ранее сообщалось, что в ФРГ началось обучение около 400 украинских военнослужащих управлению танками американского производства M1 Abrams. В инструктаж входит обучение основным навыкам, таким как ведение меткого огня, медицинские навыки, а также взаимодействие на уровне различных соединений.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Sgt. Devin Nichols
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13 комментариев
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  1. Ив762
    Ив762 Сегодня, 19:53
    +1
    Послушать так техника изначально запиленая под условия европейского ТВД не годна даже для террариума... what
    1. frruc
      frruc Сегодня, 20:01
      -1
      ВСУ столкнутся с рядом проблем, связанных с применением западных танков

      Должна быть одна основная проблема: как можно быстрее выпрыгнуть из горящего танка, пусть тренируются.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:04
      0
      Цитата: Ив762
      техника изначально запиленая под условия европейского ТВД

      Грунт и климат в ЕС совсем другой.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 20:13
        +1
        А где в ЕС? ЕС это не Монако. Там и Норвегия есть и Испания. Там и Горы и болота и равнины и леса. Только пустынь нет. Украина столь уникальная страна что нет аналогов грунта ни на Американском континенте ни в Европе?
      2. Hagen
        Hagen Сегодня, 20:24
        +1
        Цитата: Румaтa
        Грунт и климат в ЕС совсем другой.

        Не совсем. Помню еще в советские времена Германию называли "страной дождей, .... и первого трамвая". А Гудериан первый раз обругал проходимость немецких танков еще во французской операции. Я думаю, что стремление европейцев поставить во главу угла безопасность экипажа танка в купе с желанием создать в машине комфортные (по меркам Европы) условия, неизбежно приводят к переутяжелению готового изделия. При этом заметил бы, что удельное давление на грунт у Лео-2 не намного больше нашего Т-90. Что касается климата, то у поляков он не сильно теплее, чем на Украине. Тем не менее, в Польше Лео-2 эксплуатируется. Поэтому я больше проблем у ВСУ вижу в качестве подготовки экипажей, равно как и в качестве подготовки "истребителей" этой техники с нашей стороны.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:22
      0
      Цитата: Ив762
      техника изначально запиленая под условия европейского ТВД

      Если она запилена под европейский ТВД, то исключительно по-американски, то есть толерантно, через ж... Техника, которая не проходит под половиной мостов, а оставшиеся мосты обрушит своим весом - она как любое американское оружие - не для войны, а для продажи
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:54
    0
    Если танки такие прямо проблемные,зачем их поставили ук-роине?Для мазохизма?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:59
      0
      Ну почему проблемные? Гонять иракцев на них неплохо получалось. Хотя шароварным "голые" версии поставят, так что посмотрим.....
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 20:02
      0
      Ну а шо? Просто так сдать укру, без профита???!!!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:58
    +1
    На Украине главная проблема это коллективный вывих мозга. Проблемы с применением западной техники они даже замечать не собираются - это же чудо оружие (вундервафля) с ним окраина непобедима. wassat
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:05
    +1
    По сравнению с проблемами применения Ф-16 вна Украине проблемы с танками - это детский лепет в песочнице.
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:13
    +1
    Продам набор красных линий...в рулончиках. Очень удобно. Когда надо развернул...когда надо свернул в рулончики и уложил в пакетик. Очень удобно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:18
      0
      Это к ДАМу и туда, наверх. yes
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