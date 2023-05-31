Мобилизация экономики Германской империи в годы Первой мировой войны

«В представлении о короткой войне надо искать причины сравнительно малого внимания, проявленного к экономике. Немногие понимали, что современные народы едва ли смогут выдержать в течение долгих месяцев напряжение войны в широком масштабе – войны мировой. Возмещение предметов широкого потребления (продовольствия) и капиталов, возмещение и изготовление огнеприпасов – все это были проблемы, которые изучались только на бумаге. Все участвовавшие в войне государства, за исключением Британии и Германии, могли прокормить себя. Дефицит Германии в предметах снабжения, производимых внутри страны, мог стать серьезным лишь в том случае, если бы борьба затянулась на годы. Британия же обрекалась на голод уже через 3 месяца, если бы противнику удалось отрезать ее от заморских источников снабжения [3]».

Состояние экономики Германской империи накануне Первой мировой войны



Плакат об успехах немецкой системы социального страхования, 1913 г.



Немецкий экспорт и мировой экспорт, 1872–1913

«Германия стала самой могущественной державой континента в 1871 году, когда при Бисмарке она нанесла поражение Франции. В 1914 году Берлин превратился в Афины всего мира: сюда ехали, чтобы познавать новые идеи – в физике, философии, музыкальном искусстве, технике. Термины «герц», «рентген», «мах», «дизель» зародились здесь, и без них невозможно представить современную жизнь. Три члена британского кабинета, объявившего войну в 1914 году, учились в германских университетах… Центральные державы были близки к победе в горах Итальянского фронта благодаря тому, что Фердинанд Порше создал полноприводную тягу (затем «Фольксваген» и многое другое). В 1914 году гигантские трубы в небе над Руром и Саксонией дымили не меньше, чем в британском Манчестере [6]»,

Мобилизация экономики Второго рейха в 1914–1916



Плакат об успехах немецкой системы социального страхования, 1913 г.

Переход к тотальной военной экономике по плану Людендорфа и Гинденбурга

Заключение

«немцы чаще выигрывали сражения, но проиграли войну, поскольку как Первая мировая война, так и Вторая мировая война не были войнами полководческого умения, как войны прошлого, а были битвами материальных и людских ресурсов, в чем перевес противников Германии как в первую, так и во вторую мировую войну был совершенно очевиден» [8].

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