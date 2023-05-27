Подоляк: Контрнаступление украинских войск уже началось в виде предварительных операций

На самом деле, это сложные процессы и дело не одного какого-то дня, часа, даты. Нужно длительное время. Сам процесс деоккупации для нас непрерывный. Мы запустили некоторые процессы, например, уничтожение некоторых линий снабжения, складов врага в его тылу.

Украинские чиновники, противореча себе и друг другу, продолжают делать заявления относительно так называемого «весеннего контрнаступления». По словам одних, как, например, секретаря СНБО Данилова, «наступление может начаться завтра, через пять дней или через неделю». По словам других, оно уже давно идёт. По словам третьих, оно идёт, но пока не набрало нужных темпов.Западные журналисты поинтересовались по поводу контрнаступления о советника главы офиса Зеленского Подоляка. По словам этого русофоба, «контрнаступление украинских войск «уже началось в виде предварительных операций».Подоляк для британского издания The Guardian:По утверждению Подоляка, интенсивность этих «предварительных операций нарастает».Советника главы офиса Зеленского спросили и о том, имеет ли Киев непосредственное отношение к вылазкам на территорию Брянской и Белгородской областей так называемых «российских добровольцев». Не вполне понятно, какой ответ желали услышать британские репортёры. По словам Подоляка, «русские добровольцы при атаках на территорию России действовали не по приказу Киева, так как их контракты на территории Украины истекли». При этом Подоляк заявил, что Киев «не стал им препятствовать при осуществлении операций на территории России, так как сочувствует любым протестным акциям в РФ». Откуда у боевиков, «которые действовали не по приказу Киева», оказалась американская военная техника, поставленная для ВСУ, Подоляка, видимо, не спросили.Напомним, что ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр (дело было ещё в марте) заявляла, что контрнаступление ВСУ началось ещё тогда. А потом добавила, что говорить о контрнаступлении уполномочены на Украине только три человека: президент, министр обороны, главком ВСУ.