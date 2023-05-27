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Российской авиацией и артиллерией поражена колонна противника к западу от Орехова Запорожской области

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Российской авиацией и артиллерией поражена колонна противника к западу от Орехова Запорожской области

Поступает информация о поражении целей авиацией и артиллерией ВС РФ военных целей на нескольких направлениях СВО. Пока советник главы офиса главы киевского режима Подоляк заявляет об идущем «в виде предварительных операций» контрнаступлении ВСУ, нанесена серия ракетно-бомбовых ударов по активизировавшимся украинским подразделениям в районе города Орехов Запорожской области.


Сегодня с утра стали приходить сообщения о том, что там началось движение противника, в том числе передвижение бронетехники – танков и БМП. К настоящему моменту стало известно, что российская авиация атаковала колонну техники противника в Запорожской области. Подбито не менее 4-х единиц техники на автомобильной дороге, соединяющей Новоандреевку и Малые Щербаки, что западнее Орехова.

Оставшиеся в живых украинские военные попытались спрятаться в лесопосадках, однако на цели была наведена российская артиллерия. Общие потери противника в живой силе уточняются.

Также сообщается о нанесении серии ударов по объектам противника в Харьковской области. Поражены два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении, а также скопление противника на севере региона.

Стало известно об авиаударах по пунктам размещения личного состава и техники ВСУ и на оккупированных им территориях ДНР. Так, поражены цели в Константиновке и Краматорске. Из строя выведены несколько единиц бронетехники противника, армейских автомобилей и буксируемых гаубиц западного производства.
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9 комментариев
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  1. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 21:48
    +7
    Еще бы понять - любимая фраза МО "поражена" это уничтожена колонна с бронетехникой или обстреляна и большая часть колонны спаслась? 4 единицы уничтожены из 6 или из 20? Или из 60?
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 22:10
      +1
      Им не выгодно говорить писать что то конкретное, подробное, в граммах , можно всегда утрировать звучит то как масштабно . Конашенков мастер этого
  2. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 21:51
    0
    Российской авиацией и артиллерией поражена колонна противника к западу от Орехова Запорожской области

    Ещё новости: Российский мотострелковый батальон заманил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок», благодаря чему войскам ВС РФ удалось освободить ряд населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Булата Шамсиева.
    Он рассказал, что его батальон должен был отойти на более выгодные рубежи и заставить врага стянуть все силы в одном месте. Против российских военных сражался полк спецназа и три бригады. По данным Минобороны России, это помогло российским силам взять под контроль населенные пункты.
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:52
    +2
    Сегодня с утра стали приходить сообщения о том, что там началось движение противника, в том числе передвижение бронетехники – танков и БМП.

    Выползают на исходные на юг. Ясности ума и силы духа и точности ударов нашим командирам и бойцам. Россия с вами.
  4. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:52
    0
    Работайте, братья!
    И берегите себя.
  5. литий17
    литий17 Сегодня, 21:58
    +1
    Честно даже уже читать подобное... Что за опорный пункт ВСУ? Взвод, рота? Скорее как я понял окоп с блиндажом? Ну и колонна? Поразили четыре авто? Понятно что для обывателя громкие фразы это "результат", но здесь вроде народ в основном понимающий и ждущий РЕАЛЬНОГО! Может быть хватить копировать новостную пропаганду?!
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:01
    0
    Очень хорошо, на этот раз российская авиация должна быть использована на полную катушку, чтобы отправить ее знаменитое контрнаступление куда подальше
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:05
    0
    Ну как и предсказывалось - на передовой ЗРК нет, так что техника там поездит, ага. Особенно неповоротливые Челенджеры
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:15
    0
    Понятно, что противник будет атаковать на Запорожском фронте. сбросьте на них несколько тактических атомных бомб, и украинская проблема чудесным образом будет решена.