Поступает информация о поражении целей авиацией и артиллерией ВС РФ военных целей на нескольких направлениях СВО. Пока советник главы офиса главы киевского режима Подоляк заявляет об идущем «в виде предварительных операций» контрнаступлении ВСУ, нанесена серия ракетно-бомбовых ударов по активизировавшимся украинским подразделениям в районе города Орехов Запорожской области.
Сегодня с утра стали приходить сообщения о том, что там началось движение противника, в том числе передвижение бронетехники – танков и БМП. К настоящему моменту стало известно, что российская авиация атаковала колонну техники противника в Запорожской области. Подбито не менее 4-х единиц техники на автомобильной дороге, соединяющей Новоандреевку и Малые Щербаки, что западнее Орехова.
Оставшиеся в живых украинские военные попытались спрятаться в лесопосадках, однако на цели была наведена российская артиллерия. Общие потери противника в живой силе уточняются.
Также сообщается о нанесении серии ударов по объектам противника в Харьковской области. Поражены два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении, а также скопление противника на севере региона.
Стало известно об авиаударах по пунктам размещения личного состава и техники ВСУ и на оккупированных им территориях ДНР. Так, поражены цели в Константиновке и Краматорске. Из строя выведены несколько единиц бронетехники противника, армейских автомобилей и буксируемых гаубиц западного производства.