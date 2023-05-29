Как погиб Второй Рим

Остаток Второго Рима
Византия к моменту падения была уже обломком некогда великой империи, которая простиралась от Северной Африки и Южной Италии до Крыма и Кавказа. Азиатские владения захватили мусульмане, балканские – сербы. Византийские императоры контролировали лишь сам Константинополь с пригородами и часть Греции с островами. Последние басилевсы, в сущности, уже были данниками и вассалами османских владык.
Однако Константинополь был обломком античного мира, «Вторым Римом». Это была столица православного мира, которая противостояла как исламскому миру, так и католическому. На востоке Византия пережила многочисленные войны с арабами, турками-сельджуками и османами, хотя и потеряла большую часть азиатских владений. Папский престол пытался подчинить себе Константинополь, а через него – православный мир. Венеция и Генуя перехватывали торговлю Второго Рима. Город имел стратегическое расположение, на стыке Европы и Азии, контролировал проливы из Чёрного моря в Средиземное. Это имело важное военное и экономическое (торговые пути) значение.
Внутренний кризис подточил империю. Не считая борьбы за власть претендентов на престол, сепаратизма провинциальных вельмож, элитарных амбиций феодалов, в Византии имело место противоборство «прозападного» крыла политической и духовной элиты с «патриотами». Западники считали, что необходимо принять унию с Римом, что позволит выстоять в борьбе с мусульманским миром. Это не раз приводило к народным восстаниям. Горожане выступали против властей, которые отдавали торговлю итальянским купцам, их поддерживало среднее и низшее духовенство, не желающее власти Рима. То есть единства в империи не было. История Византии была полна восстаний и гражданских смут. В них активно участвовали венецианцы и генуэзцы, османы, за что получали золото и драгоценности, торговые льготы и привилегии.
Ещё в 1274 году на созванном в Лионе церковном соборе была заключена уния с православной церковью. Византийский император Михаил VIII согласился на унию, чтобы добиться поддержки западных правителей и займы для ведения войн. При его преемнике императоре Андронике II собор восточной церкви отверг унию. Император Иоанн V Палеолог принял в Риме веру по латинскому обряду. Но помощи с Запада против османов не получил и был вынужден стать данником и вассалом султана.
Император Иоанн VIII Палеолог (1425–1448) также считал, что Константинополь спасёт только поддержка Рима, и старался как можно быстрее заключить унию с католиками. В 1437 году он вместе с патриархом и представительной греческой делегацией прибыл в Италию и пробыл там два года. Ферраро-Флорентийский собор 1438-1445 гг. проходил последовательно в Ферраре, во Флоренции и в Риме. Восточные иерархи, кроме митрополита Марка Эфесского, пришли к выводу, что римское учение православно. Была заключена Флорентийская уния 1439 года, и восточные церкви воссоединились с католической церковью. Но союз был недолгим, вскоре его отвергли большинство восточных церквей.
Все эти дрязги происходили на фоне полного экономического упадка империи. Османы захватили Анатолию – все сельскохозяйственные угодья страны. Торговля перешла в руки купцов из итальянских городов. Население византийской столицы, которая в XII веке насчитывала до 1 млн человек (вместе с пригородами), сократилось до 100 тыс. человек и продолжало падать. К моменту захвата города османами в нём было примерно 50 тыс. человек. Пригород на азиатском берегу Босфора был занят османами. Предместье Пера (Галата) на другом берегу Золотого Рога стало владением генуэзцев. Золотым Рогом назывался узкий изогнутый залив, впадающий в пролив Босфор в месте его соединения с Мраморным морем.
В самом городе многие кварталы стояли пустыми или почти пустыми, разрушались. По сути, Константинополь превратился в несколько отдельных поселений, разделённых брошенными кварталами, руинами зданий, заросшими парками, огородами и садами. Многие из этих поселений имели даже свои отдельные укрепления. Наиболее многолюдные кварталы-поселения располагались по берегам Золотого Рога. Наиболее богатый квартал у Золотого Рога принадлежал венецианцам. Рядом располагались улицы, где проживали другие выходцы с Запада – флорентийцы, анконцы, рагузяне, каталонцы, евреи и пр.
Византийская империя времён правления Константина Палеолога
Османская угроза
Империя могла бы разлагаться и дальше, столетиями. Запас прочности, уникальное расположение позволяли это делать. Но появился сильный внешний враг. Турки-османы в XIII веке были вытеснены из туркменских степей и двинулись на Запад. Сначала они стали вассалами правителя сельджукского Конийского султаната. Но князья османов быстро воспользовались слабостью местных правителей, как мусульманских, так и христианских. Также в этот период произошло коренное изменение демографического баланса в Анатолии не в пользу христиан. Регион наполнили волны беженцев-мусульман, тюрков, которые спасались от монголов. А многие местные христиане, чтобы выжить, при захвате городов и провинций, принимали ислам.
Значительно усиленная армия султана Османа (1258–1326) захватила византийские города Эфес и Бурсу. Бурса стала столицей османов. По имени Османа его подданные стали называться османами (оттоманами) или османскими турками. Многие греческие города сами открывали ворота завоевателям. Тюрки-турки просто опустошали сельскую местность, блокировали коммуникации, лишая мощные крепости снабжения. Горожане, зная, что помощи не будет, сдавались на милость победителей. Греки предпочли покинуть внутренние районы Анатолии и направить свои усилия на укрепление флота. Большая часть местного населения довольно быстро была исламизирована, усилив османскую державу.
С 1326 правил Орхан, он к сильной османской коннице добавил пехотный корпус. Введена практика, когда из пленных христианских юношей создавались части янычар. В 1331 году пала Никея, она в 1331-1365 годах являлась столицей османов. 1337 году турки захватили Никомедию, её переименовали в Измит. Измит стал первой верфью и гаванью для зарождающегося османского флота. В 1338 году турки-османы достигли пролива Босфор. Они смогли форсировать его по приглашению самих же греков, которые решили использовать их в своей гражданской войне. Турки выступили на стороне будущего императора Иоанна VI Кантакузина против действующего басилевса Иоанна V Палеолога. Также Иоанн VI регулярно использовал османские войска в качестве наёмников в войнах с сербами и болгарами.
Таким образом, греки сами пустили османов на Балканы, и те спокойно смогли изучить местную политическую обстановку, узнали о дорогах, источниках воды, силах и вооружении противников. То есть изучили будущий театр военных действий. В 1352-1354 гг. турки захватили полуостров Галлиполи и приступили к завоеваниям на Балканском полуострове. В 1354 году Орхан захватил Анкару, бывшую под властью монгольских правителей.
Султан Мурад I (1359–1389) захватил Западную Фракию, занял Филиппополь, а вскоре и Адрианополь (турки его назвали Эдирне), куда в 1365 году перенёс свою столицу. В результате Константинополь были изолирован от оставшихся у него провинций. Иоанн V Палеолог был вынужден подписать неравноправный договор, по которому Византия безвозмездно отказалась от владений во Фракии, обязалась не помогать сербам и болгарам в борьбе против османов, также греки были должны поддерживать Мурада в борьбе с соперниками в Малой Азии. Фактически Византия стала вассалом Османской державы. Османы разгромили сербов, захватили часть Македонии, многие сербские, болгарские и греческие феодалы стали вассалами султана. В 1385 году армия Мурада взяла Софию, в 1386 году – Ниш, в 1389 году – разгромила объединённые силы сербских феодалов и Боснийского королевства. Сербия стала вассалом Османской империи.
При Баязиде I (правил в 1389-1402 годах) османы разгромили ряд мусульманских правителей в Анатолии, вышли к берегам Эгейского и Средиземного морей. Османское государство стало морской державой. Османский флот начал действовать в Средиземном море. Турки заняли Конью, получили доступ к порту Синоп на Чёрном море и подчинили себе большую часть Анатолии. В 1393 году турки овладели столицей Болгарии – городом Тырново. Болгарский царь Иоанн-Шишман, который при Мураде уже был вассалом османов, был убит. Болгария надолго полностью утратила независимость и стала провинцией Османской державы. Была подчинена и Валахия. Турки завоевали большую часть Боснии и приступили к захвату Албании и Греции.
Баязид блокировал Константинополь в 1391-1395 гг. Вынудил императора Мануила II пойти на новые уступки. От осады его отвлекло вторжение большой армии крестоносцев под началом венгерского короля Сигизмунда. Но 25 сентября 1396 года в Никопольской битве недооценившие противника европейские рыцари понесли страшное поражение. Баязид вернулся к Константинополю.
Султан Мехмед II Завоеватель (Фатих). Музей-панорама, посвящённый падению Константинополя в 1453 году
Византия получает отсрочку
«Спас» Константинополь великий правитель и полководец Тимур. Железный хромец потребовал покорности от османского султана. Баязид ответил оскорблением и вызвал на бой Тимура. Вскоре огромная армия Тимура вторглась в Малую Азию. Не имевший крупных воинских соединений сын султана Сулейман отступил в Европу к отцу. А Железный хромец двинул войска на завоевание Алеппо, Дамаска и Багдада. Баязид явно недооценил своего противника, плохо подготовившись к битве. В 1402 г. в битве под Анкарой армия Баязида была уничтожена. Главными причинами поражения стали ошибки султана и предательство анатолийских беев и наёмников-татар. Баязид попал в позорный плен, где и умер. Анатолийские владения османов были опустошены.
Поражение привело к временному распаду Османской державы, которое сопровождалось междоусобицей между сыновьями султана Баязида и местными восстаниями. Византия получила полувековую отсрочку. В междоусобной борьбе победу одержал Мехмед I (правил в 1413-1421 годах). Все османские владения вновь объединились под властью одного правителя. Мехмед, восстанавливая державу, поддерживал мирные отношения с Византией. Более того, греки помогали ему в борьбе с братом Мусой.
Мурад II (правил в 1421-1444 и 1446-1451 годах) окончательно восстановил мощь османской державы, подавил сопротивление всех претендентов на престол, восстания феодалов. В 1422 году осадил и попытался взять штурмом Константинополь, но без мощного флота и сильной артиллерии наступление не увенчалось успехом. В 1430 году османы захватили крупный город Фессалоники. Крестоносцы потерпели от османов два тяжелых поражения – в битве при Варне (1444 год) и в битве на Косовом поле (1448 год). Турки покорили Морею и серьёзно укрепили свою власть на Балканах. Западные правители надолго отказались от попыток отбить Балканы у османов.
Османы получили возможность сосредоточить все усилия на захвате Константинополя. Сам Второй Рим уже не представлял большой военной угрозы для османов, но город имел выгодное военно-стратегическое положение. Опираясь на Константинопольский плацдарм, союз христианских государств (Венеция, Генуя, Рим, рыцари-иоанниты, Венгрия) мог развернуть операцию по вытеснению турок из региона. Константинополь теперь располагался практически в середине Османской державы, между европейскими и азиатскими владениями турецких султанов. Также это был вопрос престижа. Покорение столицы Византии грезилось в мечтах вождям мусульманских армий много столетий. Султан Мехмед II, как и его непосредственные предшественники, принял титул султан-и-Рум, то есть «правитель Рима». То есть османские султаны претендовали на наследие Рима и Константинополя.
Падение Константинополя. Неизвестный венецианский художник кон. XV – нач. XVI века. Видны османские, а также генуэзские, венецианские, критские и византийские суда. Над Золотыми воротами и Керкопортой развеваются османские флаги, над городом – клубы дыма
Подготовка к захвату Второго Рима
Задачу по захвату города решил султан Мехмед II Завоеватель (правил в 1444-1446 и 1451-1481 годах). Укрепив позиции внутри державы, устранив конкурентов, Мехмед приступил к подготовке Константинопольской операции. Султан учёл прежние ошибки: понял, что город нужно отрезать от возможной помощи и снабжения, и необходима сильная артиллерия. Зимой 1451-1452 гг. турки начали возводить крепость в самом узком месте пролива Босфор (здесь ширина пролива составляла около 90 м). Румели-Гисар – Румелийская крепость (или «Богаз-Кесен», в переводе с турецкого – «перерезающая пролив, горло») отрезала Константинополь от Чёрного моря. Фактически это было начало осады.
Греки (они по-прежнему называли себя римлянами – «ромеями») были в замешательстве. Константин отправил посольство, которое напомнило о клятве султана – сохранить территориальную целостность Византии. Султан ответил, что эта земля всё равно пустовала, а кроме того, велел передать Константину, что у него нет никаких владений за стенами Константинополя. Византийский император отправил новое посольство, попросил не трогать греческих поселений, расположенных на Босфоре. Османы проигнорировали это посольство. В июне 1452 года было направлено третье посольство – на этот раз греков арестовали, а затем казнили. Это было объявление войны.
К концу августа 1452 года Румельская крепость была построена. В ней разместили гарнизон из 400 воинов под началом Фируз-бея и поставили мощные пушки. Самая крупная из них могла стрелять ядрами весом в 272 кг. Гарнизон получил приказ топить все корабли, которые будут проплывать мимо и откажутся пройти досмотр. Вскоре османы подтвердили всю серьёзность своих слов: осенью два венецианских судна, шедших из Чёрного моря, были отогнаны, а третье потоплено. Экипаж повесили, а капитана посадили на кол.
Румельская крепость, Румелихисар (Боаз-Кесен, в переводе с турецкого – «перерезающая пролив, горло»)
Одновременно Мехмед готовил армию во Фракии. Осенью 1452 года к Эдирне были стянуты войска. Оружейники по всей империи неустанно трудились. Инженеры строили стенобитные и камнемётные машины. Среди специалистов-оружейников при дворе султана был венгерский мастер Урбан, который оставил службу у византийского императора, так как тот не смог заплатить необходимую сумму и предоставить все материалы, необходимые для производства невиданных по мощи орудий. На вопрос о возможности разрушения стен в Константинополе Урбан ответил положительно. Он отлил несколько мощных орудий. Одно из них пришлось перевозить 60 быками, к нему было приставлено несколько сот человек прислуги. Орудие стреляло ядрами весом примерно в 450-500 кг. Дальность стрельбы составляла больше полутора километров.
Также поставки оружия, в том числе пушки, шли к туркам из Италии, включая анконские купеческие товарищества. Султан имел средства, чтобы приглашать к себе лучших мастеров литья и механиков из Европы. Артиллерию усиливали камнемётные и стенобитные машины.
Мехмед II собрал мощный ударный кулак примерно из 80 тыс. регулярных войск: кавалерия, пехота и корпус янычаров (около 12 тыс. бойцов). С иррегулярными войсками – ополченцами, башибузуками (с тюрк. «с неисправной головой», «больной на голову», набирали среди горских племён Малой Азии, в Албании, отличались крайней жестокостью), добровольцами, численность османской армии была свыше 100 тыс. человек. Кроме того, армию сопровождало большое количество «обозников», торговцев и купцов и др. «попутчиков».
Во флоте под командование Балта-оглы Сулейман-бея (Сулейман Балтоглу) было 6 трирем, 10 бирем, 15 галер, около 75 фуст (небольших быстроходных судов) и 20 тяжелых транспортов-парандарий. Другие источники сообщают о 350-400 судах всех типов и размеров. В конце марта турецкий флот прошёл через Дарданеллы в Мраморное море, вызвав удивление и ужас у греков и итальянцев. Это был очередной просчёт греческой верхушки. В Константинополе не ожидали, что турки подготовят столь большой флот и блокируют город с моря. А без блокады с моря любая осада имела мало шансов на успех. Турецкий флот уступал христианским эскадрам в качестве подготовки экипажей, корабли были хуже по мореходным, боевым качествам, но его сил хватало для блокады города и высадки десанта. А для снятия блокады нужны были серьёзные морские силы, которых не было.
В конце января 1453 года вопрос о начале войны был окончательно решён. Султан отдал приказ войскам занять оставшиеся византийские поселения во Фракии. Города на Чёрном море капитулировали без боя и избежали разгрома. Некоторые поселения на берегу Мраморного моря пытались оказать сопротивление и были уничтожены. Часть войск вторглась на Пелопоннес, чтобы отвлечь братьев императора, правителей Морейской деспотии, от основного театра военных действий.
Осаждавшая город турецкая армия насчитывала в своём составе, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч регулярных воинов и ещё 20 тысяч всадников ополчения башибузуков
Подготовка города к обороне
Константин XI Палеолог был неплохим управленцем и умелым воином, обладал здравым умом. Пользовался уважением у подданных. Все недолгие годы своего правления – 1449-1453 гг., он пытался укрепить оборону Константинополя, искал союзников. Его ближайшим помощником был главнокомандующий флотом (великий дука) Лука Нотарас. В город переселяли людей из ближайших поселений, создавали запасы провианта и военного снаряжения. Церковные ценности изымались для вооружения города, уплаты жалованья солдатам. На средства императора, церкви и частных лиц создали фонд обороны. Поэтому особых проблем с финансированием не было, вопрос был в нехватке солдат и оружия. Провели мобилизацию. Всю зиму горожане работали на укреплениях, расчищали рвы, ремонтировали стены.
Стены и башни хоть и были старыми, но всё ещё представляли собой очень сильные укрепления. При большом гарнизоне и его пополнении Константинополь был неприступным. Однако огромная убыль населения в предыдущие столетия дала о себе знать – Константин смог собрать только около 7 тыс. воинов, включая некоторое количество наёмников и союзников-добровольцев. Пушек было мало, к тому же башни и стены не имели артиллерийских площадок. С моря город защищал флот из 26 кораблей: 10 греческих, 5 венецианских, 5 генуэзских, 3 из Крита, и по одному из города Анконы, Каталонии и Прованса. Кроме того, вести о том, как турки отрезали город от Чёрного моря, огромный турецкий флот в Мраморном море, слухи о мощной турецкой артиллерии деморализовали многих горожан. Многие считали, что только Бог и Дева Мария смогут спасти город.
Памятник Константину Палеологу напротив кафедрального собора в Афинах. Автор – Спирос Гоггакис
Возможные союзники
Константинополь могла бы спасти армия и флот христианских держав. Большое войско смогло бы отразить атаки, а флот – деблокировать и снабжать осаждённый город. Константин неоднократно просил помощи у христианских правителей. Венеция давала туманные обещания, но в целом многие венецианские патриции уже списали Второй Рим. С одной стороны, венецианцы хотели защитить свои торговые суда, идущие из Чёрного моря. В Константинополе им принадлежал целый квартал, венецианцы имели значительные привилегии и выгоды от торговли в Византии. Под угрозой были и венецианские владения в Греции и Эгейском море. С другой стороны, Венеция увязла в дорогостоящей войне в Ломбардии. Генуя была старым врагом-соперником, с Римом отношения были натянутые. В одиночку воевать с османами не было желания. Да и с турками всерьёз портить отношения не хотелось – венецианские купцы вели выгодную торговлю в турецких портах.
В результате Венеция только разрешила византийскому императору вербовать солдат и матросов на Крите, а в целом сохранила нейтралитет во время этой войны. В апреле 1453 года Венеция всё же решилась выступить на защиту Константинополя. Но корабли собирали так медленно и с такими проволочками, что когда венецианский флот собрался в Эгейском море, он уже просто опоздал прийти на помощь. В самом Константинополе венецианская община, включая приезжих купцов, капитанов и команд кораблей, приняли решение защищать город. Но часть капитанов увела свои корабли.
Генуэзцы оказались в примерно такой же ситуации. Их обеспокоенность вызывала судьба Перы (Галаты), принадлежавшего Генуе квартала на другом берегу Золотого Рога и черноморских колоний. Генуя проявила такую же гибкость, как и Венеция. Сделали вид, что хотят помочь – правительство обратилось с призывом к христианскому миру направить помощь Византии, но само сохранило нейтралитет. Частные граждане получили право свободы выбора. Власти Перы и острова Хиос получили указание придерживаться в отношении османов такой политики, какую они сочтут наиболее удобной в сложившемся положении. Пера сохранила нейтралитет. Помощь Константинополю оказал только генуэзский кондотьер Джованни Джустиниани Лонго. Он привёл два корабля с 700 хорошо вооруженных солдат, 400 из которых были набраны в Генуе, а 300 – на островах Хиос и Родос. Это был самый многочисленный отряд, пришедший на помощь Константинополю. В дальнейшем Джустиниани Лонго проявит себя как наиболее активный защитник города, возглавив сухопутные силы.
В Риме смотрели на критическое положение Константинополя как на отличную возможность склонить православную церковь к унии. Римский папа Николай V, получив письмо византийского правителя с согласием принять унию, разослал послания о помощи различным государям, но положительного отклика не добился. Осенью 1452 года в византийскую столицу прибыл римский легат, кардинал Исидор. Он приехал на венецианской галере и привёл с собой 200 нанятых в Неаполе и Хиосе лучников и солдат с огнестрельным оружием. В Константинополе посчитали, что это авангард большой армии, которая вскоре прибудет и спасёт город. 12 декабря 1452 года в храме св. Софии прошла торжественная литургия в присутствии императора и всего двора, Флорентийская уния была возобновлена. Однако флот с солдатами западных стран не прибыл на помощь гибнущей христианской державе.
Дубровницкая республика (город Рагуз или Дубровник) получила от византийского императора Константина подтверждение своих привилегий в Константинополе. Но рагузяне также не хотели подвергать риску свою торговлю в турецких портах. К тому же флот у Дубровника был небольшим и его не хотели подвергать такому риску. Рагузяне были согласны выступить только в составе широкой коалиции.
Ещё один обломок прежней Византийской империи – Трапезундская «империя» занималась своими проблемами. Династия Комнинов, которая правила Трапезундом, совершенно выродилась. Держава платила дань османам и через несколько лет после падения Константинополя была ими ликвидирована. Практически последняя провинция Византийской империи – Морейский деспотат со столицей в городе Мистра, осенью 1452 года подвергся нападению османов. Морея выдержала удар, но помощи от неё ждать не приходилось. Небольшие христианские анклавы в Греции тоже не имели возможностей помочь Константинополю в силу своей слабости. Сербия была вассалом Османской империи, и её воинский контингент участвовал в осаде Константинополя. Венгрия недавно потерпела серьёзное поражение от османов и не желала начинать новую кампанию.
Таким образом, опустевшая столица православного мира осталась одна перед страшной угрозой. Западные правители либо списали Второй Рим, либо не имели возможностей для оказания существенной помощи.
Константин Палеолог. Защищая Константинополь – 1453. Художник Тасос
Продолжение следует…