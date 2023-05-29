Как погиб Второй Рим

Падение Константинополя. Неизвестный венецианский художник кон. XV – нач. XVI века. Видны османские, а также генуэзские, венецианские, критские и византийские суда. Над Золотыми воротами и Керкопортой развеваются османские флаги, над городом – клубы дыма

Осаждавшая город турецкая армия насчитывала в своём составе, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч регулярных воинов и ещё 20 тысяч всадников ополчения башибузуков