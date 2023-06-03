История Домика Петра I

Габриэль Боденер. Вид Санкт-Петербурга и острова Ретусари. Аугсбург. 1704–1705 гг. На гравюре изображена часть Финского залива с островом Котлин, названным Retusari или Лисий остров, на заднем плане дельта Невы с первыми постройками Санкт-Петербурга и Ниеншанцем.

Слева от изображения текст: Ретусари. Маленький остров в Финском заливе, рядом с Ингерманландией, на котором построено укрепление, рядом с безопасной гаванью, называемой Крон-Шлот или Крон-Шлосс, для охраны гавани, принадлежит московитам, которые построили его в 1704 году в середине зимы и оставили там 4 000 человек гарнизона, находится в 6 милях от Санкт-Петербурга. Шведы совершили нападение на этот остров, но не смогли ничего сделать.

Обозначены: А – Санкт Петербург, В – Ниен на берегу, С – Остров Ретусари, D – Кроншанц (Кроншлот)

Постройка

Карта 1737 года. Обозначены: 1 – Петропавловская крепость. 2 – Кронверк. 3 – Место где стоял старый гостиный двор. 4 – Мытный двор. 5 – Постоялый двор. 6 – Сытный рынок. 7 – Собор Петра и Павла. 8 – Старая Соборная Церковь пресвятой Троицы. Таможня (Мытный двор) и Сытный рынок перенесены с Троицкой площади после пожара 1710 года.

Угол сруба. Стены из бруса «в квадрат», выпуск торцов обработан «в шестиугольник»

План Домика

Столовая. Стены обиты холстом. Слева дверь в спальню. Роспись на наличнике двери.

Кабинет. Стол, кресло, книжный шкаф.

Место нахождения

Береговая линия Березового острова рядом с крепостью в 1703 году на современном плане.

Андре Дюран, 1837 год. Заметен небольшой пригорок, на котором стоит Домик. Вокруг появились новые здания. В это время Петроградская сторона – тихое предместье Петербурга.

Питер Пикар 1704 год. 1. Петропавловская крепость. 2. Дом Меншикова (иногда путают с Троицкой церковью, но ее еще не начали строить). 3. Домик Петра I. 4. Первые дома соратников Петра. 5. Небольшие парусные суда. Петр учредил первый яхт-клуб, и все сановники должны были иметь и использовать такие суда. Раз в неделю совместные плавания.

А. И. Ростовцев. Вид Троицкой площади на Городском острове. Справа здание Коллегий, Сенат и Синод. Первое здание органов власти в Санкт-Петербурге. Позже перенесли на Васильевский остров.

Рисунок начала XIX века. Видно, насколько близко от воды стоит Домик. Домик внутри укрытия.

Экстерьер (внешний вид)

Копия одного из важнейших градостроительных указов Петра I.

На крыше гонт, следы росписи под кирпич на стене. Хорошо видны особенности остекления – лунное стекло и мелкая расстекловка.

«Штандарт, черный орел в желтом поле, яко Герб Российской империи, имея три короны: две королевских и одну Империальскую, в которого грудях св. Георгий с драконом. В обеих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе Белое море, в левой Каспийское, в правой ноге Палас Меотис (Азовское море), в левой Синус Финикус (Финский залив) и пол Синуса Ботника (Ботанический залив) и часть Ост-Зее (Балтийское море)».

История домика после 1710-х годов. Строительство галереи-укрытия

Фото северного фасада павильона