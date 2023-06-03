История Домика Петра I

Габриэль Боденер. Вид Санкт-Петербурга и острова Ретусари. Аугсбург. 1704–1705 гг. На гравюре изображена часть Финского залива с островом Котлин, названным Retusari или Лисий остров, на заднем плане дельта Невы с первыми постройками Санкт-Петербурга и Ниеншанцем.
Слева от изображения текст: Ретусари. Маленький остров в Финском заливе, рядом с Ингерманландией, на котором построено укрепление, рядом с безопасной гаванью, называемой Крон-Шлот или Крон-Шлосс, для охраны гавани, принадлежит московитам, которые построили его в 1704 году в середине зимы и оставили там 4 000 человек гарнизона, находится в 6 милях от Санкт-Петербурга. Шведы совершили нападение на этот остров, но не смогли ничего сделать.
Обозначены: А – Санкт Петербург, В – Ниен на берегу, С – Остров Ретусари, D – Кроншанц (Кроншлот)
Слева от изображения текст: Ретусари. Маленький остров в Финском заливе, рядом с Ингерманландией, на котором построено укрепление, рядом с безопасной гаванью, называемой Крон-Шлот или Крон-Шлосс, для охраны гавани, принадлежит московитам, которые построили его в 1704 году в середине зимы и оставили там 4 000 человек гарнизона, находится в 6 милях от Санкт-Петербурга. Шведы совершили нападение на этот остров, но не смогли ничего сделать.
Обозначены: А – Санкт Петербург, В – Ниен на берегу, С – Остров Ретусари, D – Кроншанц (Кроншлот)
Отсчет истории Северной Пальмиры ведется с Домика Петра I (в литературе по Санкт-Петербургу принято писать «Домик Петра I» с большой буквы. Да, это все в ту же копилку с «поребриком» и «парадной»).
В этом небольшом строении тесно переплелись история людей, города и страны. Что это был за Домик, что он собой представлял, где стоял и почему его Пётр I решил построить именно в этом месте?
Попробуем узнать об этом немного больше.
Постройка
Домик Петра I стоит на нынешней Петровской набережной, месте, откуда началось строительство Петропавловской крепости и нового города. Деревянное строение предназначалось для кратковременного пребывания царя в летнее время.
Так как Домик являлся официальной царской резиденцией, он именовался «Первоначальным дворцом» или «Красными хоромами», при этом указывалось его местоположение: «Старые красные хоромцы, что у двора Романа Вилимовича Брюса в роще». Это позволяло избежать путаницы с другими домами Петра I, а в новом городе улицы еще не имели названий.
Карта 1737 года. Обозначены: 1 – Петропавловская крепость. 2 – Кронверк. 3 – Место где стоял старый гостиный двор. 4 – Мытный двор. 5 – Постоялый двор. 6 – Сытный рынок. 7 – Собор Петра и Павла. 8 – Старая Соборная Церковь пресвятой Троицы. Таможня (Мытный двор) и Сытный рынок перенесены с Троицкой площади после пожара 1710 года.
Начало строительства Петропавловской крепости на Заячьем острове определило место строительства первого пристанища Петра I на этой вновь обретенной русской территории. Самые важные работы и сама жизнь в новом городе должны были быть под пристальным вниманием царя. Строение расположилось вблизи Петропавловской крепости, на соседнем Березовом острове.
Замечание. Топонимика этих мест не проста. Этот третий по величине остров дельты Невы (после Безымянного и Васильевского) в Новгородских летописях XIV века назывался Берёзовым, а затем Фоминым. В шведском атласе 1676 года на нём значится «Койвосари или Бьёркенхольм», что также означает «Берёзовый остров» – по-фински и по-шведски. После основания Санкт-Петербурга остров назывался Городовым, Городским, Троицким, Петербургским. После переименования Санкт-Петербурга в 1914 году в Петроград остров называется Петроградским. Короче, это все Петроградская сторона.
Версий рождения Домика несколько. Одна общепринятая, самая простая и понятная, а также дополнительные, основанные на особенностях строения.
Основная: Домик, сруб, был построен одновременно с началом возведения Петропавловской крепости. Срубили лес и отесали его тут же на острове всего за три дня (с 24 по 26 мая 1703 года) солдаты-плотники – гренадеры Семеновского полка. И, конечно же, в строительстве принимал участие сам царь. Версия основана на одном сообщении того времени, не на сухом документе, а как бы «репортаже» с места событий в реалиях тех времен.
Угол сруба. Стены из бруса «в квадрат», выпуск торцов обработан «в шестиугольник»
Однако некоторые особенности самого здания не позволяют принять её полностью.
Часто употребляют термин «сруб». Да, это рубленый из бревен дом, но совсем не похожий на русскую избу. Стены сложены из тесаного бруса «в квадрат» с необычным исполнением рубки – выпуск торцов по углам сруба обработан «в шестиугольник». Стены окрашены и расписаны под кирпич. Также сохранившиеся в домике цветочные росписи близки шведской народной живописи.
Большая площадь остекления, соответствующая скорее современным строительным нормам. Из окон двух жилых помещений открывается панорамный вид на Неву и окрестности.
Планировка не соответствует принятой в то время традиции исконно русского деревянного зодчества. Две почти равные по площади комнаты, разделенные сенями. Маленькая спальня, привычная в Европе. Стены обиты холстом и расписаны узорами. Эти перечисленные особенности больше подходят скандинавской традиции.
План Домика
Замечание. На мой взгляд, даже на сегодняшний день это вполне современный проект летнего жилища. Внешний габарит Домика 12х5,5 метра, один этаж высотой 2,5 метра. В плане это два основных жилых помещения: гостиная – столовая (17 метров) и кабинет (23,5 метра) для работы, отдыха и досуга. Центр кабинета занимает дубовый стол, русской работы начала XVIII века. На столешнице – врезанная шахматная доска. Петр был большим любителем шахмат и шашек. Есть упоминания, что там стоял и токарный станок, на котором он работал и слушал доклады. Небольшая спальня (6,7 метра), сени (тамбур, прихожая) (5 метров). Разумное зонирование пространства, удачная привязка к окружающему ландшафту. Особенности планировки XVIII века – умывальник в спальне, кухни нет, печки нет.
Не хватает современной инженерии, но если добавить, то получится приличный домик разряда Tiny House (маленькие аккуратные дома). Стиль тоже актуальный, близок к современному барнхаус (простой и лаконичный архитектурный стиль, в основном он задействуется в загородном строительстве. С английского barn переводится как «сарай» или «амбар»). Об оценке архитектуры можно поспорить, изложено нарочито в современных терминах, чтобы подчеркнуть, что с самого первого строения в Петербурге европейское влияние в архитектуре неотделимо от русской традиции.
Столовая. Стены обиты холстом. Слева дверь в спальню. Роспись на наличнике двери.
Кабинет. Стол, кресло, книжный шкаф.
На основании вышеперечисленных особенностей, специалисты в области деревянного зодчества допускают, что Домик строили не русские солдаты, а шведские плотники.
Кроме того, существует версия, что царское жилище построили здесь, на берегу Невы, в 1703 году пленные шведы.
И наконец, некоторые считают, что Домик – это готовая шведская постройка более раннего времени, перенесенная из другого места.
Версия о строительстве шведскими пленными маловероятна. Шведские пленные в большом количестве появились лишь после Полтавской битвы 1709 года. В то же время гарнизон Ниеншанца и жители города Ниена еще 8 мая (до основания Петропавловской крепости) были отправлены в Выборг. Скорее, некоторые шведы, обладающие полезными профессиями и жившие на прилежащей территории, могли получить работу на строительстве столицы.
Доводом об использовании ранее существующего строения для постройки Домика Петра является тот факт, что бревна сруба Домика были еще в петровские времена пронумерованы, что, скорее всего, говорит о том, что постройку перевозили. Ряд исследователей считает, что дому было уже лет двадцать в 1703 году, и ранее он стоял в Ниене, а после взятия Ниена был перевезен на Петроградскую сторону.
Можно было бы также предположить, что дом был пересобран на новом месте из готовых материалов: например, построен из бруса, доставленного с развалин того же Ниеншанца и города Ниена. Похоже, что, будучи человеком практического склада, Петр использовал, переделав под свои нужды, старую шведскую постройку. Пример реновации XVIII века.
Истина может оказаться, как это часто бывает, где-то посередине. Из разобранных построек сборная команда (все, кто был под рукой) быстро пересобрала дом на новом месте. Теперь вопрос: почему именно на этом месте?
Место нахождения
Итак, Домик Петра I был построен и получил статус царского жилища на Петроградском острове. Попробуем провести экспликацию Домика на местности (процесс объяснения, как размещены и как выглядят различные части здания на его участке, как архитектурный объект соотносится с окружающим пространством). Это поможет понять, почему именно тут размещена постройка, и в какой-то мере ощутить себя её обитателем.
Береговая линия Березового острова рядом с крепостью в 1703 году на современном плане.
На современной схеме местности указаны расположения основных построек того времени.
Во-первых, учтем изменения береговой линии. Она была ближе к Домику и резко уходила правее вниз по течению к Кронверкскому проливу, отделяющему Заячий остров с Петропавловской крепостью от Петроградской стороны. Впоследствии большая площадь суши была отвоевана у Невы при постройке Троицкого моста в 1900 году. Вверх по Неве береговая линия также была сдвинута в сторону суши. Берег был существенно ниже, переходя в мелководье заросшее камышом. В среднем, суша была выше уровня воды на метр – полтора.
Судя по рисункам середины XVIII века, строение стоит на небольшом пригорке, последней возвышенности перед поворотом реки к Кронверку. Через мелководье прямо к Домику был прорыт канал, заканчивающийся небольшой гаванью. Приблизительно на месте этой гавани стоит сейчас бюст Петра I в сквере перед Домиком. Открытие памятника Петру I состоялось 30 августа 1875 года – в год 150-летия смерти императора.
Андре Дюран, 1837 год. Заметен небольшой пригорок, на котором стоит Домик. Вокруг появились новые здания. В это время Петроградская сторона – тихое предместье Петербурга.
От Домика до Петропавловской крепости простирается гласис (обширное открытое пространство перед крепостью, необходимое для действий крепостной артиллерии в случае вражеского нападения с суши. На этом пустом пространстве не было зданий, и вся растительность убиралась). Впоследствии на месте гласиса был разбит Александровский парк и организована Троицкая площадь.
На площади в 1703–1710 гг. по проекту Доменико Трезини построили церковь. Церковь заложили в память победы над шведами под Выборгом, назвали в честь Святой Троицы. Долгое время она была главным кафедральным храмом города. Именно здесь в 1721 году проходили торжества по случаю окончания Северной войны и заключению мира со Швецией. Здесь же 22 октября 1721 года Петру I был пожалован титул императора.
На колокольне собора были укреплены часы, снятые с Сухаревской башни в Москве.
Сетки улиц еще не было, первая улица шла от площади на восток, вверх по Неве примерно по направлению к нынешней стоянке «Авроры». Противоположный берег Невы был низок, пуст, и береговая линия сдвинута вглубь суши. Мостов нет. Стрелка Васильевского острова низка, не застроена и также сдвинута вглубь острова. Даже с небольшого возвышения глазу были доступны огромные расстояния, в отличие от сегодняшнего дня.
Питер Пикар 1704 год. 1. Петропавловская крепость. 2. Дом Меншикова (иногда путают с Троицкой церковью, но ее еще не начали строить). 3. Домик Петра I. 4. Первые дома соратников Петра. 5. Небольшие парусные суда. Петр учредил первый яхт-клуб, и все сановники должны были иметь и использовать такие суда. Раз в неделю совместные плавания.
Первые стройки начинают на Выборгской стороне, на месте будущего Адмиралтейства, Петропавловская крепость, в устье Фонтанки. Рядом с Домиком по берегам Невы и Большой Невки вскоре выросли дома приближенных Петра I – наиболее именитых персон: государственных сановников, духовенства и высших офицеров (сибирский губернатор М. П. Гагарин, вице-канцлер П. П. Шафиров, учитель Петра I Н. М. Зотов и другие вельможи).
Сначала строили дома деревянными и расписанными под кирпич. Затем стали строить глинобитные мазанковые дома, а позднее и каменные. Конечно же, близ Домика Петра I в 1703–1704 году был выстроен дом А. Д. Меншикова с «аудиенц-камерой», где проходили приемы иностранных послов.
На берегу у пристани находилась аустерия (австерия) – питейное заведение, место торжественных празднеств, приемов и пиров в честь военных побед Петра.
Замечание. В 1703 году Иоганн Фельтен открыл в самом оживленном месте Петербурга – на Троицкой площади рядом с портом и рынком – аустерию (от итальянского «osteria» – «трактир»), ставшую первым питейным заведением нового типа в столице. В честь военно-морских побед заведение с 1720 года стало называться «Торжественная австерия четырех фрегатов».
Иоганн Фельтен (нем. Johannes Velten) – придворный шеф-повар русского императорского двора XVIII века и лично Петра I, обер-кухмейстер, пользовавшийся расположением императора. Его троюродный племянник – Юрий Матвеевич Фельтен (Георг Фридрих Фельдтен, нем. Georg Friedrich Veldten) – российский архитектор, автор ряда выдающихся архитектурных проектов, в том числе решетки Летнего сада.
В Петровскую эпоху Троицкая площадь была значительно больше, чем сейчас. Именно эта оживленная площадь стала центром рождающегося города, средоточием государственной и общественной жизни Петербурга. На площади стоял Троицкий собор, Гостиный двор, первая таможня и здание первой петербургской типографии.
Троицкая пристань стала торговым портом города. К ней в 1703 году пришвартовалось первое иностранное купеческое судно. Перед Троицким собором производились смотры и парады, устраивались фейерверки, народные гулянья и маскарады. В храме совершались благодарственные молебны по случаю побед и других важных событий.
А. И. Ростовцев. Вид Троицкой площади на Городском острове. Справа здание Коллегий, Сенат и Синод. Первое здание органов власти в Санкт-Петербурге. Позже перенесли на Васильевский остров.
Домик ориентирован продольной осью с востока на запад. Вход на Неву, кабинет окнами на восток, столовая на запад, окна спальни на север. Вот теперь можно представить себе панораму, которую видел Петр I. Утро, солнце не попадает в северное окно спальни, но если посмотреть из спальни через дверь в гостиную, за окном освещена стройка крепости. Отлично видны корабли, стоящие на якоре в порту.
Шаг вперед, и через три окна вид на площадь с людьми, занятыми делами, от порта к Гостиному двору движутся повозки с товарами, отлично видны работы в Адмиралтействе, вниз по Неве взгляд охватывает водные просторы примерно на 2,5 километра, почти до устья. Несколько шагов в освещенный утренним солнцем кабинет, и можно рассмотреть, что происходит на Выборгской стороне, а это порядка двух километров береговой линии, проследить за событиями рядом, на первой городской улице, застроенной такими же небольшими домиками приближенных.
Рисунок начала XIX века. Видно, насколько близко от воды стоит Домик. Домик внутри укрытия.
Этот Домик, как корабельный мостик, с которого капитан неустанно следит за действиями экипажа, и место уединения и отдыха. Отсюда можно наблюдать за очередным салютом на Троицкой площади, приходом торговых судов в порт, течением полноводной Невы. Петр вообще всегда старался останавливаться там, где можно увидеть водный простор.
Ораниенбаум, Петергоф, Стрельна – всюду предусмотрены места, откуда удобно наблюдать за морем, пристать на шлюпке. В устье реки Фонтанки был сооружен Подзорный дворец.
Из опочивальни царя открывался вид на Финский залив, а гости приставали прямо к ступеням его дворцового крыльца. Специально для царских резиденций в Голландии закупались марины (это морской вид или картина, изображающая море, а также жанр изобразительного искусства, в котором основным является изображение морской стихии в разных состояниях и борьбы с нею человека. Причем в настоящий момент в России коллекция этого вида живописных работ представлена полнее и интереснее, нежели на родине этого стиля – в Голландии).
Экстерьер (внешний вид)
По внешнему виду Домик и вправду был живописен и привлекателен. Наружные рубленые стены художник А. Захаров расписал под крупный кирпич. Имитация солидной кирпичной кладки позволяла создать иллюзию «каменного» строительства. Это решение впоследствии будет закреплено в Указе от 4 ноября 1711 года.
Замечание. По желанию Петра архитектура Петербурга должна была походить на Европейские образцы, более точно – голландские. В указе требовалось возводить здания по красной линии, а хозяйственные постройки в глубине участков. Деревянные строения возводить в брус, а если они строились из круглых бревен, то обивать их досками, красить «черленью или расписывать в кирпич».
Копия одного из важнейших градостроительных указов Петра I.
Домик Петра – единственный сохранившийся образец росписи подобного рода, получившей распространение в Петербурге после издания упомянутого указа. Роспись была закрашена во время многочисленных ремонтов и раскрыта на срубе в ходе реставрации 1971–1975 гг. Не исключено, что именно эта раскраска дала Домику название «Красные хоромцы».
На крыше гонт, следы росписи под кирпич на стене. Хорошо видны особенности остекления – лунное стекло и мелкая расстекловка.
Четырехскатную крышу домика покрывал гонт (дранка, гонт (польск. Gont) или шиндель (нем. Schindel) – кровельный материал в виде пластин из древесины, срезаемых с чурок вдоль волокон). Конек кровли был украшен деревянной мортирой, а по углам бомбами с горящими фитилями.
Эти артиллерийские атрибуты украшали царское жилье как указание на то, что Петр I носил звание капитана бомбардиров. Бомбардирская рота учреждена Петром I перед первым Азовским походом в составе одного из «потешных полков» – Преображенского. Пётр I принял звание капитана.
Домик имел широкие трехстворчатые окна со свинцовыми переплетами и мелкой расстекловкой из «лунного стекла».
Замечание. Для окон в Петровскую эпоху применялось стекло, имевшее вследствии особенности изготовления волнистую поверхность и радужный отлив, поэтому его называют лунным. Характерный круглый лист стекла, с «бычьим глазом» или «короной» в центре. Сначала, из большой порции стекла выдували шар. Затем в точке, диаметрально противоположной той, на которой он держался на трубке для выдувания стекла, крепили с помощью капли стекла железный прут (понтий). После удаления трубки для выдувания, в стеклянном шаре оставалось небольшое отверстие. Шар снова нагревали и вращали с помощью понтия до тех пор, пока под действием центробежной силы шар не «раскрывался», принимая форму диска. Затем диск вращался на понтии до охлаждения и срезался, после чего резали на квадраты. Из такого диска с характерной радиально-концентрической волнистостью можно было вырезать лишь небольшие квадраты, поэтому для XVIII века характерна мелкая расстекловка окон.
Окна могли закрываться темно-вишневыми ставнями, две крайние створки ставней распахивались в стороны, а средняя поднималась наверх. Наличники оконных и дверных проемов, а также широкие одностворчатые двери были расписаны цветочными гирляндами. Входная дверь вела в прихожую, откуда был доступ направо в кабинет и налево в столовую, а через нее в спальню.
Все окна в Домике разной величины. Возможно, это результат «компиляции» в одной постройке материалов из разных строений. Двери тоже разного размера.
Высота входной двери составляет менее двух метров. На правом косяке теперь отмечен рост Петра I – 2 метра 4 сантиметра.
Домик использовался в качестве временного летнего жилища царя. Строение не отапливалось. Оконные рамы одинарные, водосточные трубы отсутствуют. Петр I сравнительно активно использовал Домик с 1703 по 1708 год лишь в теплое время года.
Рядом с Домиком стоял флагшток, на котором во время пребывания Петра I поднимался царский штандарт, позже императорский.
Описание, утвержденное Петром I:
«Штандарт, черный орел в желтом поле, яко Герб Российской империи, имея три короны: две королевских и одну Империальскую, в которого грудях св. Георгий с драконом. В обеих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе Белое море, в левой Каспийское, в правой ноге Палас Меотис (Азовское море), в левой Синус Финикус (Финский залив) и пол Синуса Ботника (Ботанический залив) и часть Ост-Зее (Балтийское море)».
История домика после 1710-х годов. Строительство галереи-укрытия
После возведения на Адмиралтейском острове первого Зимнего дворца (1711) и Летнего дворца (1712) Петр I перестал использовать Домик. Строение обветшало и потеряло прежний нарядный вид.
Однако он приобрёл статус памятника эпохи основания Петербурга. Деревянный Домик с его скромным обликом явился предвестником будущего великолепия новой столицы.
Петр I с заботой относился к этой реликвии и распорядился не уничтожать это строение, а бережно сохранять. В 1723 году, в 20-летие со дня основания Петербурга, Домик был капитально отремонтирован, заново окрашен, территорию вокруг благоустроили. Тогда вокруг здания соорудили каменную галерею-павильон, чтобы защитить Домик от разрушающего влияния невского климата.
После наводнения 1777 года эта галерея пришла в негодность, и 14 февраля 1784 года Екатерина II издала указ о постройке нового укрытия.
В 1822 году для лучшей сохранности Домика застеклили пролеты арок, в них сделали створчатые двери и вставили 480 стекол. Галерея приобрела облик, близкий к современному, и стала называться «футляром» или «чехлом».
Фото северного фасада павильона
Существующий ныне кирпичный павильон-футляр Домика Петра I был сооружен в 1844 году. К этому времени состояние футляра вновь потребовало ремонта, и архитектор Роман Иванович Кузьмин, обследовавший памятник, написал заключение о необходимости строительства нового чехла, который был сооружен.
Сейчас Домик Петра I – филиал Русского музея. Старинная постройка, конечно, пережила ряд искажений и утрат из-за ремонтов, но сохранилась до нашего времени и донесла частичку истории Петровского времени.