Американское издание назвало следующий город, который будет взят российскими силами после Бахмута

Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артемовска

После взятия под контроль Бахмута, российские силы начнут наступление в направлении Часова Яра. По мнению западных аналитиков, именно этот город может стать следующей целью российского командования. Об этом пишет Military Watch Magazine.По мнению американского издания, следующим городом, который перейдет под контроль России, будут Часов Яр. В настояще время это населенный пункт является ставкой командования группировки "Восток", сюда отступали выбитые из Бахмута остатки подразделений украинской армии. В то же время город не сильно укреплен, в Киеве понадеялись на то, что устоит соседний Бахмут и русским не удастся его взять.- пишет издание.Бахмут имел серьезное стратегическое значение, хотя в последне время в Киеве пытались всех убедить, что это не так. Падение города открывает российским силам путь на Славянск и Краматорск, но перед этим необходимо взять Часов Яр. Сейчас ВСУ в спешке готовит его к обороне, повторит ли он судьбу своего соседа или будет оставлен почти без боев пока неизвестно.20 мая 2023 года отряды ЧВК "Вагнер" завершили освобождение города Бахмут, теперь снова названного Артемовском. Бои за город шли более 220 дней, противник потерял большое количество личного состава, включая переброшенные резервы и подготовленные на Западе части. В настоящее время в городе украинских военных не осталось, он постепенно переходит под контроль Минобороны, "Оркестр" свои подразделения выводит на переформирование и доукомплектование в летние лагеря. После 1 июня в городе бойцов "Вагнер" не останется.