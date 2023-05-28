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Американское издание назвало следующий город, который будет взят российскими силами после Бахмута

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Американское издание назвало следующий город, который будет взят российскими силами после Бахмута

После взятия под контроль Бахмута, российские силы начнут наступление в направлении Часова Яра. По мнению западных аналитиков, именно этот город может стать следующей целью российского командования. Об этом пишет Military Watch Magazine.


По мнению американского издания, следующим городом, который перейдет под контроль России, будут Часов Яр. В настояще время это населенный пункт является ставкой командования группировки "Восток", сюда отступали выбитые из Бахмута остатки подразделений украинской армии. В то же время город не сильно укреплен, в Киеве понадеялись на то, что устоит соседний Бахмут и русским не удастся его взять.

Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артемовска

- пишет издание.

Бахмут имел серьезное стратегическое значение, хотя в последне время в Киеве пытались всех убедить, что это не так. Падение города открывает российским силам путь на Славянск и Краматорск, но перед этим необходимо взять Часов Яр. Сейчас ВСУ в спешке готовит его к обороне, повторит ли он судьбу своего соседа или будет оставлен почти без боев пока неизвестно.

20 мая 2023 года отряды ЧВК "Вагнер" завершили освобождение города Бахмут, теперь снова названного Артемовском. Бои за город шли более 220 дней, противник потерял большое количество личного состава, включая переброшенные резервы и подготовленные на Западе части. В настоящее время в городе украинских военных не осталось, он постепенно переходит под контроль Минобороны, "Оркестр" свои подразделения выводит на переформирование и доукомплектование в летние лагеря. После 1 июня в городе бойцов "Вагнер" не останется.
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10 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:30
    +2
    По мнению западных аналитиков, именно этот город может стать следующей целью российского командования.

    smile Ваше мнение очень важно.
    Куда идем мы с Пятачком большой, большой секрет.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:30
    +2
    что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артемовска
    Шойгу сказал Есть ! И отдал соответствующий приказ ! soldier
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:34
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Шойгу сказал Есть ! И отдал соответствующий приказ !

      А что думает по этому поводу товарищ Герасимов?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 06:49
        0
        Цитата: Леха с Андроида.
        А что думает по этому поводу

        А он еще спит.... feel
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:35
    +1
    Сегодня ,в 1: 12 Евгений Пригожин подтвердил количество уничтоженных Вагнеровцами ВСУшников 72 000 человек и получивших ранения более сотни тысяч.Вагнеровцы вывели из строя армию за время боёв на Украине,если считать по по прошлым лекалам.Честь им и хвала ,они это сделали не благодаря а вопреки бюракратической машине.Будем помнить павших,вечная им память.А в Артёмовске обязательно надо увековечить подвиг Вагнеровцев.Мы выиграли самую кровавую битву с времён Второй Мировой Войны.Над Украиной сегодня была твоздушная тревога более 5 часов .(Наверно ,многие там упоминали город Херсон).Вчера, с той стороны было фото килей Гераньки с номером более 1000.Но шухеру Гераньки навели с начала применения, ,хотя всего доставлено до места назначения чуть более 50 тонн ВВ,и то не всегда.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:49
      0
      Да,"музыканты"безусловно-"первая скрипка в оркестре ВС".Артемовск,достоин быть звания Города Русской Славы.А по теме статьи?Так это очевиднее очевидного.Кстати-Часов Яр на некоторой возвышенности над Артемовском.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:41
    0
    Цитата: tralflot1832
    количество уничтоженных Вагнеровцами ВСУшников 72 000 человек и получивших ранения более сотни тысяч

    Ничего себе частная компания!!! belay
    По эффективности не уступает армии... what есть над чем подумать.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 06:48
      0
      Конечно не уступает. И сами не лопатами воюют, и полная поддержка артиллерией и авиацией со стороны ВС РФ.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:45
    0
    а безусловно авторитетные и грамотные эксперты не написали в каком году возьмут часов-яр? и как будет называться тогда РФ ?
  6. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 06:48
    0
    Если и будет взят то не раньше чем через 2-3 месяца (т.е. когда Вагнер вернется на фронт)