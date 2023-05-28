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Воздушная тревога над Украиной, в Киеве сообщают о большом пожаре после налёта российских беспилотников «Герань»

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Воздушная тревога над Украиной, в Киеве сообщают о большом пожаре после налёта российских беспилотников «Герань»

Российские войска продолжают нанесение ночных ударов по военной инфраструктуре Украины в глубине территории, не стала исключением и эта ночь. Как сообщают украинские ресурсы, почти над всей территорией страны звучат сирены воздушной тревоги, особенно они надрываются в Киеве и Киевской области.


По предварительной информации, наши отработали дронами-камикадзе "Герань", поскольку сообщения о появлении беспилотников в украинских пабликах есть, а про ракеты ничего не говорится. Молчит пока и Генштаб ВСУ, видимо "подсчитывает" количество "сбитых". Информации на данный момент мало, под удары попали Киевская область, Житомирская, Сумская и Черновицкая. Пока отчитывается только мэр Киева Кличко, заявивший о массовой атаке российских дронов.

Наши атаковали несколькими волнами, в Киеве прозвучало три или четыре серии взрывов за ночь. В Голосеевском районе украинской столицы полыхает пожар на площади свыше 700 кв. метров, наши зарядили по какому-то промышленному объекту. Это подтверждают и киевские власти. Сообщается о взрывах в Печерском и Соломенском районах.

Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Службы выехали по вызову: сообщение о пожаре на предприятии в Голосеевском районе

- написал Кличко в своем ТГ-канале.

По словам мэра Киева, над столицей Украины активно работает ПВО, якобы "сбито двадцать беспилотников".

Вообще, эта неделя выдалась для Украины крайне неспокойной, Россия наносила массированные удары по военным объектам практически каждую ночь. В качестве целей выступают склады боеприпасов, арсеналы с техникой и пункты временной дислокации резервов ВСУ, накапливаемых для контрнаступления.
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16 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:02
    +6
    Продолжайте парни: хороший нацист - мертвый.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 08:35
      +5
      Спасибо Иран ,ж\д заработала !!! Надеюсь такие фейрверки будут каждую ночь на оккупированным Киевом ...

      Кличко как его увижу так на ха ха пробивает
      Гражданин Германии кстате гауляйтер !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:17
    +5
    Новости оттуда,99,9 % как обычно сбито .Но вторая новость заинтриговала.Кто имеет шанс ,поиграть в прятки как Залужный.

    [center][thumb]Искандер ,Кинжал или что то повеселее.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 08:47
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Искандер ,Кинжал или что то повеселее.

      Незнаю незнаю ..))) У России много еще сюрпризов ...
      Главное никаких минских соглашений и прочих хасавьюртов ..Только вперед !
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 09:58
      +1
      Цитата: tralflot1832

      "нетрадиционные маршруты" - ну так да, согласно местной моде
      еще можно расписать Герани под кружевные
  3. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 07:21
    +4
    Чем больше демилитаризация тыла Киева, тем меньше наших солдат погибнет в боях за Авдеевку.
    Удачи ВС РФ!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +4
    видимо "подсчитывает" количество "сбитых".
    А это сегодня для них очень кропотливая работа, т.к. местное население стало задавать много неприятных вопросов по поводу "сбиты 100%" и количестве взрывов и пожаров в городах. Поэтому стали сводить дебет с кредитом, чтобы выглядело более правдоподобно.
    эта неделя выдалась для Украины крайне неспокойной
    Есть надежда, что и последующие будут не легче для киевского режима.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:42
      +2
      Не может задавать неудобные вопросы местное население.Службы пропаганды и подавления инакомыслия там работают четко.Даже на кухнях опасно-есть случаи,когда один из супругов сдавал домочадца в СБУ.Но ,это скорее -семейные разборы
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:42
        +1
        Определение "задавать неудобные вопросы" не означает задавать их в лоб власти (а тем более на Украине), достаточно формирующееся по этому поводу настроения в обществе, которое естественно мониторится властью и спецслужбами.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:24
    +4
    Каждая ночь по всей ук'-роине должна быть такой,чтобы они на улицы носа не высовывали,чтобы горело и взрывались всё что имеет хоть какое-то отношение к военной промышленности,и к снабжению всушников.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 07:37
      +3
      всё что имеет хоть какое-то отношение к военной промышленности,и к снабжению всушников.
      Все работоспособное население, так или иначе, прямо или косвенно, обслужмвают, или помогают обслуживать нациских свиней всу.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:49
        +1
        Цитата: A2AD
        Все работоспособное население, так или иначе, прямо или косвенно, обслужмвают, или помогают обслуживать нациских свиней всу.

        Фиг-Вам, дорогой товарищ! А кого СБУ задерживает?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:03
          +2
          Егоза.На счёт колебаний земли в Киеве не брешут?А то может очередной Кинжал сбили. hi
          1. Егоза
            Егоза Сегодня, 08:43
            +2
            Цитата: tralflot1832
            На счёт колебаний земли в Киеве не брешут?А то может очередной Кинжал сбили.

            Было. Порядка 3 балла. Но все на правом берегу. Т.к. удары приходились именно на правый берег, возможно, что именно они и поспособствовали.
  6. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 08:39
    0
    Из Украины пишут: На Киев и область массированная атака дронов камикадзе. ВСУ приходится использовать ПВО против дронов - это видно по записям на которых видны попадания ракет по БПЛА. Из-за сбитых БПЛА над городом есть пострадавшие. Обломки упали на жилые дома, АЗС, ТРЦ, а также склады. ВС РФ с помощью дронов пытается увеличить дефицит боеприпасов ПВО у ВСУ. Именно с помощью ПВО (скорее всего это iris-t или nasams), приходится сбивать беспилотники. Зенитные комплексы не справляются. Стоимость одной выпущенной ракеты обходится бюджету Украины от 200 до 1 миллиона $

    Пошла работа ...Зеленского НЕТ !!!
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 09:17
      +2
      " Le coût d'un missile lancé coûte au budget de l'Ukraine de 200 à 1 million de dollars"
      Rectification : cela coûte aux contribuable Américains/Européen ...mais rien aux Ukrainiens, hier encore un "pro Ukrainien" me disait rien ne sera remboursé pas un kopeck !!