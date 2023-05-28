Воздушная тревога над Украиной, в Киеве сообщают о большом пожаре после налёта российских беспилотников «Герань»

Российские войска продолжают нанесение ночных ударов по военной инфраструктуре Украины в глубине территории, не стала исключением и эта ночь. Как сообщают украинские ресурсы, почти над всей территорией страны звучат сирены воздушной тревоги, особенно они надрываются в Киеве и Киевской области.
По предварительной информации, наши отработали дронами-камикадзе "Герань", поскольку сообщения о появлении беспилотников в украинских пабликах есть, а про ракеты ничего не говорится. Молчит пока и Генштаб ВСУ, видимо "подсчитывает" количество "сбитых". Информации на данный момент мало, под удары попали Киевская область, Житомирская, Сумская и Черновицкая. Пока отчитывается только мэр Киева Кличко, заявивший о массовой атаке российских дронов.
Наши атаковали несколькими волнами, в Киеве прозвучало три или четыре серии взрывов за ночь. В Голосеевском районе украинской столицы полыхает пожар на площади свыше 700 кв. метров, наши зарядили по какому-то промышленному объекту. Это подтверждают и киевские власти. Сообщается о взрывах в Печерском и Соломенском районах.
Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Службы выехали по вызову: сообщение о пожаре на предприятии в Голосеевском районе
- написал Кличко в своем ТГ-канале.
По словам мэра Киева, над столицей Украины активно работает ПВО, якобы "сбито двадцать беспилотников".
Вообще, эта неделя выдалась для Украины крайне неспокойной, Россия наносила массированные удары по военным объектам практически каждую ночь. В качестве целей выступают склады боеприпасов, арсеналы с техникой и пункты временной дислокации резервов ВСУ, накапливаемых для контрнаступления.