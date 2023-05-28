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Четыре украинских беспилотника попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае

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Четыре украинских беспилотника попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Украина снова попыталась атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, несколько беспилотников было нейтрализовано на подлете к предприятию. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.


В ночь с субботы на воскресенье четыре украинских беспилотника попытались атаковать Ильский НПЗ, все они были нейтрализованы. В результате атаки на предприятии было небольшое задымление, которое оперативно было ликвидировано, инфраструктура завода повреждений не получила. Известно, что один из четырех беспилотников при падении не сработал.

(...) около 2 часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы

- говорится в сообщении Оперативного штаба.

Отмечается, что это уже не первая попытка Киева нанести удар по данному нефтеперерабатывающему заводу, беспилотники ВСУ дважды атаковали НПЗ в начале мая, также без серьезных последствий.

В последне время Киев активно применяет тактику диверсий и террористических актов на территории России. Целями атак становятся объекты критической инфраструктуры, такие как: железная дорога, линии электропередачи, нефтеперерабатывающие заводы, места хранения ГСМ и т.д. Киевский режим хочет нанести как можно больший ущерб России, тем самым отвлекая внимание от линии соприкосновения. Поэтому диверсии и нападения на приграничные регионы не прекратятся.
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:24
    +2
    По четвёртому БПЛА будет ясно ,с Украины прилетел или ДРГ в Краснодарском крае.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 07:36
      +6
      1).....несколько беспилотников было нейтрализовано на подлете к предприятию.
      2) В результате атаки на предприятии было небольшое задымление, которое оперативно было ликвидировано, инфраструктура завода повреждений не получила. Известно, что один из четырех беспилотников при падении не сработал.

      В первом случае указано, что бпла нейтрализованы на подлете, а во втором пишут про задымлении на предприятии, которое было ликвидировано. В любом случае какой-то ущерб был, раз что-то дымило. Или я что-то недопонимаю.
      1. ProkletyiPirat
        ProkletyiPirat Сегодня, 07:45
        +1
        Цитата: frruc
        В любом случае какой-то ущерб был, раз что-то дымило. Или я что-то недопонимаю.

        не факт, могли машину топливо-воз на подходе\уходе к\от НПЗ подорвать, в общем лучше ждать официальные сообщения.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:26
    +1
    Киев активно применяет тактику диверсий и террористических актов на территории России. Целями атак становятся объекты критической инфраструктуры, такие как: железная дорога, линии электропередачи, нефтеперерабатывающие заводы, места хранения ГСМ и т.д.

    Смею надеяться, что Москва не отстанет в том плане. "Догонит и перегонит"
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:27
    +8
    Сто пудов,работают всё активнее отсюда из России. Так выше гарантия что запуск дрона не будет обнаружен,и группа его запустившая безнаказанно уедет в безопасное место.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:37
      +3
      При эвакуации жителей с Херсонской области в край (большинство эвакуированных шло в Крым и Кубань)наверняка просочились диверсанты.
      1. литий17
        литий17 Сегодня, 07:50
        0
        Цитата: dmi.pris1
        При эвакуации жителей с Херсонской области в край (большинство эвакуированных шло в Крым и Кубань)наверняка просочились диверсанты.

        Там россиян нет... Пообщайтесь с местными. Прав был Сталин..., которых подобных переселял в на другие курорты с дивной и дикой природой!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:28
    +1
    беспилотники ВСУ дважды атаковали НПЗ в начале мая
    В настырности не откажешь, как и в ненависти с непреодолимым желанием наносить как можно больше вреда в глубине российской территории.
  5. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 07:36
    0
    Забавно, что все думают, что это может быть только ВСУ.
    Любителей подложить "с запахом" - куда больше. Тем более когда есть на кого перевести.
    Ни один год воспитывали диванных комментаторов - безнаказанностью за слова.
    Теперь птенцы окрепли в безнаказанности и вышли на второй уровень за Адреналином.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:27
      -1
      Слишком мала вероятность, что они вышли сами по себе бесплатно, когда с бандеровцев можно потребовать денег. Ведь деньги - самое главное в их никчемной жизни.
  6. dementor873
    dementor873 Сегодня, 07:42
    +1
    Цитата: A17ttt
    Забавно, что все думают, что это может быть только ВСУ.
    Любителей подложить "с запахом" - куда больше. Тем более когда есть на кого перевести.
    Ни один год воспитывали диванных комментаторов - безнаказанностью за слова.
    Теперь птенцы окрепли в безнаказанности и вышли на второй уровень за Адреналином.

    Использование взрывчатки, системы подвеса и управления бпла, маскировка всего этого - с такими навыками число диванных террористов стремится к 0.
  7. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 07:43
    +6
    Их что с корабля, какого то запускают в нейтральных водах Черного моря? Но не удивит если окажется, что из ближайшей округи запускали, учитывая уровень компетенции наших спецслужб- реальное противостояние с вражеской агентурой, это не тоже самое, что кашмарить малолеток или оппозицию.
    За державу обидно.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 07:51
      -1
      Ну а что вы хотите. В результате такого управления страной, получаем доказательства, что граница как проходной двор. А эмблемы погранцов видели? У нас что в стране христианский халифат?
      1. Хибинский Пластун
        Хибинский Пластун Сегодня, 08:22
        +1
        Все решают- кадры.
        А сейчас, к сожалению, болтовней заменяют реальные дела.
  8. никникник
    никникник Сегодня, 08:51
    +2
    где же наша хваленая армия во главе Шойгу и Герасимова и доблестное вооружение. ВСУ долбят и долбят по Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, Рязанской, Саратовской, Тверской, Московской областям, республике Крым, Краснодарский край и до Москвы доходили. География нападений ВСУ на территории России все расширяется и расширяется. На линии соприкосновения особых достижений нет, только атаки отбиваем. В СМИ и медиапространствах только пропаганда достижений (чем мы лучше Украины, которых обвиняем в этом). Целые ДРГ проникают не только многострадальной новой территории РФ, но и за пределы границ до начала СВР, а кто несет за это ответственность? Убрали Мезинцева, а виноват ли он? Суровикин начал было, но его тоже "осадили" засунув под Герасимова. Шойгу только и пиариться типа проверил относительно спокойные территории, объекты военно-промышленного комплекса на территории России, раздачей "железок" (а ведь жизни наших бойцов, их семей намного ценнее этих "железок". Что же дальше то будет таким образом, если Украина все больше и больше будет использовать дальнобойные ракеты, а передаваемое ему оружие все большего и большего радиуса действия? ну да на 250 и 500 км до Москвы не долетит. А мы все "найдем чем ответить". Может не ответить надо, а наносить превентивные удары? Запад хочет заморозить военные действия на долгие годы, как в свое время с Афганистаном. Такое ощущение, что и Россия тоже придерживается этой же позиции. А может не так? Тогда давно бы оказались на Западе Украины. Так и хочется спросить, кого и чего мы ждем? Бережем жизни наших бойцов и гражданских? Да беречь надо, я только за. Жизнь их бесценна, но увы, чем больше тянется все это, тем больше будут гибнуть, будут рушаться объекты инфраструктуры. На сколько же в ходе СВР у нас больше станет миллиардеров на крови? печально все это((((
  9. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 09:20
    0
    Цитата: ProkletyiPirat
    Цитата: frruc
    В любом случае какой-то ущерб был, раз что-то дымило. Или я что-то недопонимаю.

    не факт, могли машину топливо-воз на подходе\уходе к\от НПЗ подорвать, в общем лучше ждать официальные сообщения.

    Вы когда-нибудь видели, как горит топливовоз? Ни у кого из видевших это не возникнет ассоциация с "небольшим задымлением".