Украина снова попыталась атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, несколько беспилотников было нейтрализовано на подлете к предприятию. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.
В ночь с субботы на воскресенье четыре украинских беспилотника попытались атаковать Ильский НПЗ, все они были нейтрализованы. В результате атаки на предприятии было небольшое задымление, которое оперативно было ликвидировано, инфраструктура завода повреждений не получила. Известно, что один из четырех беспилотников при падении не сработал.
(...) около 2 часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы
- говорится в сообщении Оперативного штаба.
Отмечается, что это уже не первая попытка Киева нанести удар по данному нефтеперерабатывающему заводу, беспилотники ВСУ дважды атаковали НПЗ в начале мая, также без серьезных последствий.
В последне время Киев активно применяет тактику диверсий и террористических актов на территории России. Целями атак становятся объекты критической инфраструктуры, такие как: железная дорога, линии электропередачи, нефтеперерабатывающие заводы, места хранения ГСМ и т.д. Киевский режим хочет нанести как можно больший ущерб России, тем самым отвлекая внимание от линии соприкосновения. Поэтому диверсии и нападения на приграничные регионы не прекратятся.