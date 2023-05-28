Джо Байден заявил о достижении договорённости с Конгрессом о повышении госдолга с целью избежать дефолта

Ранее этим вечером спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе… Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом

Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году

Соединенным Штатам удастся избежать дефолта, администрация Байдена договорилась с Конгрессом о повышении потолка госдолга. Об этом заявил президент США Джо Байден.Белый дом и Конгресс США достигли предварительной договоренности о повышении госдолга с целью избежать дефолта страны. В воскресенье, 28 мая, переговорные группы доработают законопроект и направят его на утверждение в Палату представителей и Сенат. Байден призывает конгрессменов не тянуть и сразу же одобрить соглашение.- заявил Байден.По информации CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга, при этом расходы федерального бюджета ограничиваются, кроме оборонных.- приводит CNN cлова неназванного источника.Как заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, сделка должна быть утверждена Конгрессом США в среду. По его словам, республиканцы добились от администрации США сокращения расходов бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга. Это было ключевое требование, на которое демократы идти не хотели.