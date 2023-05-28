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Джо Байден заявил о достижении договорённости с Конгрессом о повышении госдолга с целью избежать дефолта

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Джо Байден заявил о достижении договорённости с Конгрессом о повышении госдолга с целью избежать дефолта

Соединенным Штатам удастся избежать дефолта, администрация Байдена договорилась с Конгрессом о повышении потолка госдолга. Об этом заявил президент США Джо Байден.


Белый дом и Конгресс США достигли предварительной договоренности о повышении госдолга с целью избежать дефолта страны. В воскресенье, 28 мая, переговорные группы доработают законопроект и направят его на утверждение в Палату представителей и Сенат. Байден призывает конгрессменов не тянуть и сразу же одобрить соглашение.

Ранее этим вечером спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе… Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом

- заявил Байден.

По информации CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга, при этом расходы федерального бюджета ограничиваются, кроме оборонных.

Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году

- приводит CNN cлова неназванного источника.

Как заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, сделка должна быть утверждена Конгрессом США в среду. По его словам, республиканцы добились от администрации США сокращения расходов бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга. Это было ключевое требование, на которое демократы идти не хотели.
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42 комментария
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:11
    +13
    Удивительно. Никогда такого не было...
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 08:14
      +5
      Сливайте доллары народы мира ..США уже труп ,как и дед Байден !
      2 года осталось !!!!
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 08:40
        +2
        Дефолт их ждёт если Россия и Китай лишаться своих долларовых запасов. Тогда да, им кранты. А так если они узнают что это хотят сделать, если смогут убьюьт (Каддафи также предлагал) с господином Путином это не пройдет, а значит они сами сделают дефолт и просто обесценят доллар, вот тогда вы знаете сколько бабла вы потеряете? У них гос. долг уже 50 лет повышается...У них денег больше чем товаров, по этому происходит инфляция и обесценивание доллара, но они там не такие и идиоты, они все эти инфляционные деньги отправят в разные страны под лозунгом помощь от США. А те ничего не делает, другие страны начинают прокачивать доллар. И так вечно замкнутый круг. Вопрос в том когда это всё взорвётся, но это не будет прям сейчас. Это процес долгий. А так пока они держатся на плаву и цены у них растут не как у нас. А всё потому что свои лишние инфляционные бабки шлют всем подряд.
      2. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 08:47
        +4
        Цитата: Zemaan
        2 года осталось

        Долларовый запас России в 2021 году составлял около 600 млрд США. У Китая 3.2 трилиона. Это огромные деньги и даже Китаю не выгодно дефолт валюты США, пока они не избавятся от этих денег . ничего им не поможет. Китай правда активно финансирует всех. Почти всю Африку уже захватили. Всем продаёт своё и всем строит и всё покупает. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), на конец 2020 года общий объем долларов США в обращении вне США составлял около 13,8 триллиона долларов. Это огромная сумма. Там также есть у них нефтяные доллары которую пометили. Если этот доллар возврашается в США, они его вытаскивают с оборота. Вот так вот.
        1. A2AD
          A2AD Сегодня, 09:56
          -2
          Китай правда активно финансирует всех. Почти всю Африку уже захватили.
          Вам не кажется что в Китае то же не лохи живут? Да и Китай уж точно на порядки постарше чем янки. Китай поступает хитрее. Все пустые зеленые бумажки что янки сливают в китай, китай в свою очередь сливает зулусам в африку. При этом как чисто посредник китай при этом еще и ни чего не теряет. Грохнется доллар фша загнется. А африка по прежнему останется китайской.
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 10:03
            -1
            Цитата: A2AD
            Все пустые зеленые бумажки что янки сливают в китай, китай в свою очередь сливает зулусам в африку.

            Так я об этом и писал наверху. Только вы не учли один факт. 3.2 триллиона у них есть....сколько они будут финансировать не только Африку, к примеру и Шведскую вольву купили....а потом посмотрите сколько поступает....Вот этот остаток всего равно привышает расход вот в чём проблема. Такая же картина и нефтегазовом секторе России. Зеленых идет больше чем тратят. Сейчас может и по больше тратят из-за войны, но всё равно доход больше. И заметьте доллар идёт не только от продажи нефти. Туризм приносит валюту, что продает Россия за пределами России в долларах. Американцы привязали бакс на все операции. Вот это и беда.
          2. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 10:09
            0
            Цитата: A2AD
            А африка по прежнему останется китайской.

            Кому только не принадлежала Африка и Европейцам и СССР и Китайцам. Ничто не вечно друг мой.

            Цитата: A2AD
            При этом как чисто посредник китай при этом еще и ни чего не теряет.

            Дорогой мой, есть китайский товар для стран бывшего Союза (это трете сортные товары) а есть которые идут на Запад. Там на заводе в Китае иностранцы супервайзеры которые следят за качеством товара. Если запад решит убрать все заводы и фабрики из Китая и ещё и эмбарго на их товары, то Китай окажется в эпохе ЦИНЬ с ее разрушенной экономикой. Там все друг другу привязаны. Один только Apple миллиарды приносит казне Китая. А таких компаний много (миллиардными доходами) так что не всё так просто.

            P.S. Я уже молчу сколько ценных бумаг США держат у себя в банках Россия и Китай. А там тоже миллиарды. От этой заразы под названием США не так просто избавится. Поверь мне.
          3. solar
            solar Сегодня, 10:21
            -1
            Да, в Китае не лохи живут. Если они дают кредиты африканцам в долларах, то им никак не нужно, чтобы они им их отдавали в обесценившихся бумажках.
      3. A2AD
        A2AD Сегодня, 09:47
        0
        Сливайте доллары народы мира ..США уже труп ,как и дед Байден !
        2 года осталось !!!!
        Если сша уже труп но еще шевелиться. То выходит что это зомби. А зомби, как известно нужно полностью уничтожать, иначе так и будет ползать вечно.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:03
      +4
      Так я вчера это и ожидал,ничего янки платить не будут,пользуясь баксом за них расплачивается весь мир.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 09:33
        -1
        Цитата: Бережливый
        Так я вчера это и ожидал,ничего янки платить не будут,пользуясь баксом за них расплачивается весь мир.

        Именно так ..И сейчас они активно разжигают конфликты по всему миру ..Это их спаение и списание долгов ..Вон японцев начали вооружать конкретно ,даже яо им скоро поставят ..А потом просто один выстрел в сторону КНДР и КНР и понеслась бойня ..Так же и на БВ .
        На Американский континент нужно идти России и там нож им приставить к печени Как в свое время СССР на Кубе !! Сразу адекватными стали
        1. A2AD
          A2AD Сегодня, 10:02
          0
          На Американский континент нужно идти России и там нож им приставить к печени Как в свое время СССР на Кубе !! Сразу адекватными стали
          Вы плохо знаете историю. Тогда, что бы приставить нож, нужно было действительно быть рядом. В турции для нас и на кубе для них. Сейчас же ни кто уже с ножами не ходит. Все имеют пистолеты. Зачем нам Куба, если наши даже РПКСН, могут лупить по сша прямо от причальной стенки своей базы? А для остальных РВСН наземного базирования, возможность атаки сша из мест дислокации является базовым принципом. Сейчас проще и дешевле заявить, что ракета управления системы мертвая рука, работающая полностью в автоматичнском режиме без возможности отмены, находится где то в красноярске и окрашена в красный цвет. И просто время от времени выкатывать покрашенную красной краской ракету на пусковую позицию для подготовки к пуску. Пусть там сидят,гадают и серуться. Произведем ли пуск или нет. Правда смысла в этом не больше, чем щелкать курком самовзводнго пистолета.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:07
        0
        Цитата: Бережливый
        Так я вчера это и ожидал,ничего янки платить не будут,пользуясь баксом за них расплачивается весь мир.

        США это мегалохотрон.
        Непонятно только то, на кой ляд они каждый год устраивают спектакль с какими то договорённостями по повышению гос.долга, если итогом становится его повышение. Объявили бы уже на него "безлимит" и не ломали комедию.
        ВВП США в 2022 году 6 трл.долларов, а долг 31 трлн. Пятикратное превышение!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:12
    +7
    Помощь бандеровцам будет естественно отнесена к оборонным yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:57
      0
      Сенатор Грэм в открытую заявил: Русских убивают и это самое выгодное вложение средств.

      Даже не стесняются уже, пен_досня чортова....
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 09:47
        +2
        Цитата: Nexcom
        Сенатор Грэм в открытую заявил: Русских убивают и это самое выгодное вложение средств.

        Даже не стесняются уже, пен_досня чортова....

        Они уже не стесняются Дмитрий и в открытую свои цели озвучивают ..
        А мы их то "партнерами" называем ,то теперь "недружественными странами" Тьфу блин ..Да ВРАГИ ОНИ НАШИ ИСТОИЧЕСКИЕ !!!!
        И цель их всегда была одна ,это УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ и Русских особенно И ВСЕ !
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:13
    +4
    Это соглашение — добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом

    Нация маркетологов, политтехнологов и шоуменов (мошенников, короче)
    Из любого предрешенного лепят шоу "на тоненького"

    Вы видели, какую дичь они выдумали для укронелохов?
    "не упустите уникальный шанс вступить в ес"
    а тем как раз только и дай очередного Кашпировского, Чумака или Мавроди с пилюлей от всего и вся
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:52
      +2
      Что то наблюдаю за вами ..И правильно вас минусуют ! Бандеровщиной и либердой попахивает от вас ..Даже не смотря на ваши комменты антихоохловские
      Ответье на простой вопрос ..Крым НАШ ! Просто ДА или НЕТ !
      Жду hi
      Время пошло ...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:16
    +6
    Оборонки как всегда не косается,но с инфляцией у социалки в США будет веселуха.Богатые будут богаче ,бедные беднее.Точнее будем знать с опубликованием соглашения.На границе с Мексикой поставят " кулемёты"?Новостей по соглашению в СМИ США должен быть "завал",уверен Украина на пару дней в США уйдёт на второй план.
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 08:21
      +2
      Это при республиканском Трампе хотели стену строить, при демократическом Бидоне наоборот - разобрали стену. Вангую расширят список востребованных профессий на иммиграцию, чтобы заткнуть дыры в экономике.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:31
        +2
        Клининг по уборке улиц и наркодиллер будут наверно в приоритете?
        1. Artemion3
          Artemion3 Сегодня, 08:36
          0
          Этим как раз мексы и будут заниматься, плюс будут воевать за гражданство.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 08:43
            +1
            Пробежался в NYT,то что хотел самоходный дед - повысить налог на богатых отменяется ,грабить будут самых бедных имеющих право на талоны на питание.Всё бросят на борьбу с инфляцией ,а то будет задница - повышение расходов на 1% в год на социалку может выйти боком.Погашение бюджетом кредитов на обучение оставили но не всем ,части студентов это право придётся отстаивать в судах.Вроде все пока.
  5. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 08:18
    0
    Ну? Кто предрекал дефолт? Как будете оправдываться?
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:18
    +8
    Соединенным Штатам удастся избежать дефолта
    Кто бы сомневался, что так и будет! wink
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 08:46
      +1
      Кто бы сомневался, что так и будет!

      Никогда такого не было и вот опять.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:18
    +4
    Всё гениальное просто.
    Больше шуму создавали.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:17
      +1
      У кота Базилио одна песня: "Заройте ваши денежки ...".
      И на фотографии - вылитый кот.
  8. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 08:20
    +6
    Этот долг достиг уже таких масштабов , что дураку понятно отдавать его никто не собирается от слова совсем.
  9. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:46
    0
    Цитата: Аль Манах
    Удивительно. Никогда такого не было...

    ... И вот опять! laughing
    Цитата: Zemaan
    Сливайте доллары народы мира ..США уже труп ,как и дед Байден !
    2 года осталось !!!!

    Дык чего сливать-то, и рублей даже нету. request
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:56
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Дык чего сливать-то, и рублей даже нету.

      У меня тоже хе хе ..Я государства призываю laughing
      Хочу рубль с надписью Обеспечен золотои и прочими ресурсами !
      И этот шрифт мелкий должен быть позолоченным обязательно !!!
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    0
    Что и должно было произойти после "жарких споров" на публику. Первый раз что ли?
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      Что и должно было произойти после "жарких споров" на публику. Первый раз что ли?

      Эх Геннадий ,я чую ,что это последний раз ..Россия восстала проив гегемонии запада США англосаксов и еврееыв ростовщиков ..и вокруг нас народы начинают сплачиваться ..Исламский банкинг вроде в России вводят ..Это беспроцентные ссуды и т.д.Ростовщичество ,это страшный грех !!!!
      США будет разрушено и передано коренным народам индейцам !!!
      Дух Чинганчгука против "бледнолицых псов" еще живой .. laughing
      Я в детстве играл в индейцев и буров .. hi
  11. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 08:48
    +1
    Как будто был другой вариант.
    Не будешь же рубить сук, на котором сидишь.
    А насчёт дОлларов, так они ещё долго будут править миром. Третьи страны их любят. Евро может обвалиться в любой месяц по причине возможного развала Евросоюза.
    Все зависит от Китая сейчас. А они долго думают.
    Где эта красивая сказка, про то, что мы бум торговать углеводородами тока за рубли?
    Америка устроила КОВИД, залезла в Казахстан, развязал войну с Украиной. Всё делается для уничтожения русскоязычного населения. На место парней, уходящих в СВО появляются мигранты. Эти как тараканы. Ходишь, по городу, уже каждый третий.
    А это практически пособники ЦРУ, и с ними работают крайне заинтересованные лица.
  12. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 08:52
    0
    Так это было изначально ясно,что поторгуются а в последний момент договорятся.В первый раз что ли
  13. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:55
    +1
    У США нет других вариантов как продолжать строить пирамиду.
    Чем больше стран откажутся от доллара во взаиморасчетах тем быстрее эта пирамида рухнет.
    Европа похоже начала сыпаться с Германии.
    Без Германии Евро не будет. Без Евро рухнет доллар.
    Плохо будет всему миру, но хуже всех США.
  14. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 08:57
    0
    Как только на долларах убрали мелким шрифтом "обеспечено золотом" и сразу понеслось Станок заработал в три смены!!!
    А почему бы на российских банкнотах ,как во времена СССР не добавить эту надпись ? Ведь у нас золота и прочи ресурсов . хватит для обеспечения !!!

    Может пора возродить это и рубль станет мировой валютой ..Ну по крайней мере стабильной и распространенной в мире
  15. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:01
    +1
    Цитата: kenpachi
    Ну? Кто предрекал дефолт? Как будете оправдываться?


    А есть такая необходимость?
    Дефолт не отменен, он лишь отсрочен. Новый "потолок" опять пробьют, причем в самом ближайшем времени.
    Решение проблемы - есть устранение причин, проблему порождающих.
    Проблема и её причины остались нетронутыми. И их устранить никакими договоренностями не получится.

    Очень зачетный способ временно решить проблему с долгом - набрать еще долгов.
    В реальной жизни никому не советую прибегать к таким рецептам.
  16. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:06
    +1
    Цитата: Artemion3
    Вангую расширят список востребованных профессий на иммиграцию, чтобы заткнуть дыры в экономике.


    Надо же, а вроде бы капитализм и частная экономика. Уверены, что частные инвесторы будут создавать рабочие места для иммигрантов? Они могут найти для своих капиталов и получше применение.
  17. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 09:07
    0
    Главное на каких условиях они договорились, пусть опубликуют. Пока что это просто болтовня.
  18. серафимамурский
    серафимамурский Сегодня, 09:08
    0
    Кто бы сомневался. Суета с госдолгом США не более чем журналистская шумих по раздутию сенсаций. Американцы будут печатать доллары и повышать госдолг до тех пор пока он их бумажки пользуются спросом в мире.
  19. фа2998
    фа2998 Сегодня, 09:34
    +1
    Цитата: Zemaan
    2 года осталось !!!!

    Не паникуйте! Достигнув и этого "потолка" снова повысят.Не в первой. Берут бакс с удовольствием,все за него продают.Только ура-патриоты лозунги кричат,но объективных данных пока нет. hi