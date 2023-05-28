Генштаб ВСУ отчитался об «эффективной» работе ПВО, якобы сбившей «рекордное» количество российских дронов-камикадзе «Герань»

Украинский Генштаб подтвердил ночную атаку российских дронов-камикадзе на военные объекты Украины, отразив это в утренней сводке. Не забыли там рассказать об "эффективной" работе украинской противовоздушной системы.
Согласно отчету Генштаба ВСУ, в ночной атаке на Украину участвовало самое большое с начала спецоперации количество дронов-камикадзе "Герань-2", упорно называемых в Киеве иранскими дронами "Shahed". Как утверждает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, всего российские силы запустили по Украине 54 беспилотника. Атака велась с территории Брянской области и Краснодарского края.
Подтверждается, что целями дронов стали военные объекты в центральных районах Украины, в частности, в Киевской области и в самом Киеве. Но, согласно отчету Генштаба ВСУ, целей своих Россия не добилась, "эффективно" сработала украинская ПВО, сбившая "рекордное" количество дронов - 52 из 54. Таким образом, все пораженные за ночь объекты можно записать на счет всего двух оставшихся беспилотников. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, мэр Киева Кличко еще в начале атаки сообщил о сорока сбитых российских дронах.
Как утверждается, лучше всех сработала ПВО воздушного командования "Центр", чуть хуже - группировок "Юг" и "Запад".
(...) в зоне ответственности воздушного командования "Центр" уничтожено большинство ударных дронов. Также к отражению атаки привлекли силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад"
- говорится в сводке.
Как ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Россия не запускает столько дронов и ракет, сколько "сбивает" Украина, согласно отчетам Генштаба ВСУ.