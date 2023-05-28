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Генштаб ВСУ отчитался об «эффективной» работе ПВО, якобы сбившей «рекордное» количество российских дронов-камикадзе «Герань»

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Генштаб ВСУ отчитался об «эффективной» работе ПВО, якобы сбившей «рекордное» количество российских дронов-камикадзе «Герань»

Украинский Генштаб подтвердил ночную атаку российских дронов-камикадзе на военные объекты Украины, отразив это в утренней сводке. Не забыли там рассказать об "эффективной" работе украинской противовоздушной системы.


Согласно отчету Генштаба ВСУ, в ночной атаке на Украину участвовало самое большое с начала спецоперации количество дронов-камикадзе "Герань-2", упорно называемых в Киеве иранскими дронами "Shahed". Как утверждает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, всего российские силы запустили по Украине 54 беспилотника. Атака велась с территории Брянской области и Краснодарского края.

Подтверждается, что целями дронов стали военные объекты в центральных районах Украины, в частности, в Киевской области и в самом Киеве. Но, согласно отчету Генштаба ВСУ, целей своих Россия не добилась, "эффективно" сработала украинская ПВО, сбившая "рекордное" количество дронов - 52 из 54. Таким образом, все пораженные за ночь объекты можно записать на счет всего двух оставшихся беспилотников. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, мэр Киева Кличко еще в начале атаки сообщил о сорока сбитых российских дронах.

Как утверждается, лучше всех сработала ПВО воздушного командования "Центр", чуть хуже - группировок "Юг" и "Запад".

(...) в зоне ответственности воздушного командования "Центр" уничтожено большинство ударных дронов. Также к отражению атаки привлекли силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад"

- говорится в сводке.

Как ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Россия не запускает столько дронов и ракет, сколько "сбивает" Украина, согласно отчетам Генштаба ВСУ.
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:41
    +1
    Заявление это для внутреннего потребителя и западных кураторов
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:44
      -1
      Наши столько не запускают, сколько шароварные объявляют сбитыми.
      Но хозяева похоже верят могучести шароварных ПВОшников.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 09:05
        -1
        уничтожено большинство ударных дронов.

        Молодцы !!!! Каждый выстрел ,это от 200 до 1 ляма долларов хе хе
        А иранские дроны очень дешевые и их сейчас у нас очень много и еще поступают ..
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:08
          0
          Так они ракетами очередями шмаляют - как из кулемёта. Надо же им оправдать такой расход боеприпаса. laughing
          А то не дадут больше.

          зы Видел видос - по три-четыре ракеты подряд запускают. Недешёво получается.
        2. Hellcos
          Hellcos Сегодня, 10:05
          +1
          Молодцы !!!! Каждый выстрел ,это от 200 до 1 ляма долларов хе хе
          А иранские дроны очень дешевые и их сейчас у нас очень много и еще поступают ..


          у кого денег больше: у РФ или стран Запада вместе взятых? Важнее цели поражать, чем вести войну на истощение, в которой ресурсы несопоставимы. К слову, некоторых бюджетников уже добровольно-принудительно просят скинуться на автомобили для СВО (пока всего по 100 руб)
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    0
    "эффективно" сработала украинская ПВО, сбившая "рекордное" количество дронов - 52 из 54.
    Горбатого могила исправит. Опять не смогли свести дебет с кредитом, чтобы выглядело более правдоподобно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:50
      0
      Они калькулятором не умеют пользоваться. wassat
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:01
        -2
        Поправлю ,у нас калькулятор у них кУРКУлятор.Куркулятор считает только в свою сторону. hi
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:04
          0
          hi Точно. laughing
          Не, ну я просто по-русски написал, я державну мову не розумею, так, мал-мала... В Краснодарском крае в детстве отдыхал с родителями часто....
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 09:50
            -1
            Последнее воскресенье мая - день основания Киева ,праздник местного значения перерастает в массовые гуляния работают столовые и буфеты.Калибрами мы не били сегодня, а ннадо. drinksТак я по рождению тутошний сочинский ,а по жизни я тамошний мурманский.
        2. Bingo
          Bingo Сегодня, 09:04
          -1
          Эх, не понять вам особенностей селюковской глубинки... Калькулятор и даже кулькулятор - нафиг там не нужны. Только КУРКУЛЯТОР! Так победим!
          Писи: и на нем считают так - количество запущеных Тегераней равно количеству шибанувшихся о землю. Вывод - сбили всех!
          И скажите, что это неправда
      2. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Сегодня, 09:02
        0
        Умеют. С мозгами у них проблемы. Требуется вмешательство психиатра высокой квалификации
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:06
          0
          Нииии, там уже врач бессилен. Галоперидол тоже не поможет. Не лечится. Полный украинизм головного мозга, отягощённый свидомостью.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:07
      +2
      Цитата: rotmistr60
      "эффективно" сработала украинская ПВО, сбившая "рекордное" количество дронов - 52 из 54.
      Горбатого могила исправит. Опять не смогли свести дебет с кредитом, чтобы выглядело более правдоподобно.

      Да пусть болтают ..А Васька слушает да ест ..))))
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:02
    +1
    Сами то своему звездежу хоть верят?
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:09
      +1
      Цитата: Бережливый
      Сами то своему звездежу хоть верят?

      Ну их понять можно ,как то нужно доллары отрабатывать и еще выпрашивать ..
      100 тыс в Бахмуте положили убитыми и ранеными ! Англосаксы рукоплещут ,Зеля боится в Киев возвращаться hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:56
        0
        Такс, выговор ,с занесением. drinks 72 000 убитыми более 100 000 ранеными ,в два раза потери всу уменьшили ,почти. hi
    2. Сочи
      Сочи Сегодня, 09:14
      0
      ещё и как верят... верят неистово.
      PS. Они еще и верят, что они нас побеждают. Заманивая нас и уничтожая миллионами.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:24
        0
        И когда они нас в Киев заманят?
        -----------------
  4. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 09:37
    0
    Кто знает, какие средства ПВО применяются против БПЛА типа "Герань"? Не С-300 же - это же охренеть как затратно!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:38
      +1
      Они и Ирисками по Гераням пытались шмалять - это ещё дороже.
  5. Геннадий Загуменов
    Геннадий Загуменов Сегодня, 09:48
    0
    Россия научилась делать такие дроны -камикадзе , что они ударят в одном месте потом в другом и т.д пока бензин не кончится , так он и летает . из 100 гераней один так может . 99 укробы конечно сбивают а вот этот и творит он даже бензин в запас берёт , что бы самому , Ладно пойду ещё 100г накачу
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:51
    0
    Все как всегда, сбито 100500 балалаек. А взрывались кондиционеры и петарды. Пожары это проводку замкнуло.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:04
      0
      Как можно сомневаться в свидомых электриках и проводке? Пожары это окурки неаккуратно бросали. lol
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:55
    0
    Хорошую и беспроигрышную схему придумали чубаки:
    Наши запускают три-четыре дрона.
    Чубаки сбивают один.
    Два-три долетают до цели.
    На следующий день чубаки объявляют, что Россия запустила сто беспилотников - а доблестные ПВО сбили 98 штук, и лишь два достигли цели.

    То есть всё гениально: берется количество запущенных Россией дронов, к нему прибавляется еще придуманная "уничтоженная" сотня - и вуаля - высочайший процент эффективной работы ПВО налицо!
  8. Аскет
    Аскет Сегодня, 09:56
    +1
    Коротко о прошедшей ночи в Киеве



    На Киев совершена самая массированная атака дронов с начала СВО.
    Это признаёт и военная администрация.
    Атака столицы Украины велась с юга и востока несколькими волнами с помощью БПЛА Герань.
    Воздушная тревога продолжалась более 6 часов.
    Непонятное явление в Киеве похожее на землетрясение;
    Военная пропаганда утверждает, что сбит более 40 беспилотников. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.
  9. cmax
    cmax Сегодня, 10:09
    0
    А я бы не особо не ерничал, ПВО они усилили сильно, ракеты у них бесплатные, сколько надо ракет для ПВО столько и получат. Скорее всего результат по сбитым дронам соответствует заявленному или соответствует процентам 80%. Шахиды не сложные цели для нормальной ПВО. Скорее всего наши уточняли расположение систем ПВО, раз Калибры и другие ракеты решили не использовать.
  10. Lako
    Lako Сегодня, 10:24
    0
    В Киеве ещё склад в 1000 квадратов от обломков сгорел. А если бы не сбили, то этот Шахед, может и мимо пролетел. Кто ж знает, куда ему надо было. Может он на родину в Иран в отпуск летел. Слава ПВО украины. Хероям слава!