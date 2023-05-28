«Это приводит к гибели русских»: Посетивший Киев американский сенатор Линдси Грэм заявил об «удачных вложениях» в Украину

Гибель русских является самой удачной инвестицией Соединенных Штатов в Украину. С таким заявлением выступил американский сенатор Линдси Грэм.
Грэм прибыл на Украину и в минувшую пятницу провел переговоры с Зеленским. На встрече с украинским президентом сенатор заявил, что США "удачно" вложили деньги в Украину, поскольку это привело к гибели большого числа русских. Зеленский в ответ горячо поблагодарил Линдси Грэма за вклад США в обороноспособность украинской армии и рассказал ему о ситуации на передовой и планах на "победу" над Россией.
Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно
- заявил американский сенатор.
Линдси Грэм является ярым русофобом и входит в число так называемых "ястребов", выступающих за применение в отношении России "решительных мер". Сенатор неоднократно требовал от администрации США признать Россию "спонсором терроризма", а в вопросе поставок оружия Украине он выступает против каких-либо запретов считая, что только с помощью американского оружия Украина сможет победить Россию. Он является одним из самых активных сторонников киевского режима и уже несколько раз посетил Киев.
Заявление Грэма о "гибели русских" подтверждает его русофобскую позицию, в идеале он хотел бы, чтобы России в ее нынешнем виде вообще не существовало. Раньше Грэма поддерживал Джон Маккейн, после его смерти позиции Грэма пошатнулись, но в последнее время он снова набрал себе сторонников среди демократов и сейчас позиции "ястребов" как никогда сильны. А это означает, что поставки оружия Украине не остановятся.