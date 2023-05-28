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«Это приводит к гибели русских»: Посетивший Киев американский сенатор Линдси Грэм заявил об «удачных вложениях» в Украину

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«Это приводит к гибели русских»: Посетивший Киев американский сенатор Линдси Грэм заявил об «удачных вложениях» в Украину

Гибель русских является самой удачной инвестицией Соединенных Штатов в Украину. С таким заявлением выступил американский сенатор Линдси Грэм.


Грэм прибыл на Украину и в минувшую пятницу провел переговоры с Зеленским. На встрече с украинским президентом сенатор заявил, что США "удачно" вложили деньги в Украину, поскольку это привело к гибели большого числа русских. Зеленский в ответ горячо поблагодарил Линдси Грэма за вклад США в обороноспособность украинской армии и рассказал ему о ситуации на передовой и планах на "победу" над Россией.

Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно

- заявил американский сенатор.

Линдси Грэм является ярым русофобом и входит в число так называемых "ястребов", выступающих за применение в отношении России "решительных мер". Сенатор неоднократно требовал от администрации США признать Россию "спонсором терроризма", а в вопросе поставок оружия Украине он выступает против каких-либо запретов считая, что только с помощью американского оружия Украина сможет победить Россию. Он является одним из самых активных сторонников киевского режима и уже несколько раз посетил Киев.

Заявление Грэма о "гибели русских" подтверждает его русофобскую позицию, в идеале он хотел бы, чтобы России в ее нынешнем виде вообще не существовало. Раньше Грэма поддерживал Джон Маккейн, после его смерти позиции Грэма пошатнулись, но в последнее время он снова набрал себе сторонников среди демократов и сейчас позиции "ястребов" как никогда сильны. А это означает, что поставки оружия Украине не остановятся.

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65 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 09:17
    +12
    А ВВП их по прежнему называет "партнерами"?Или больше не называет?
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 09:21
      +14
      Как известно всем натуралистам старого льва выгоняют из прайда. Почему они, Все эти "гости" как на экскурсии ,во время войны, посещают киев, а должны от страха максимум ошиватся в польше и не ближе
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:40
        +6
        Он так радуется уничтожению славян находясь прямо у них дома, верх цинизма. Очередной голубь мира от сша. Такие твари должны уничтожаться где бы они не находились.
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 10:05
          0
          Цитата: Mitos
          Он так радуется уничтожению славян находясь прямо у них дома, верх цинизма. Очередной голубь мира от сша. Такие твари должны уничтожаться где бы они не находились.

          Он не радуется уничтожению славян. Он радуется уничтожению русских. Славяне -- это как общечеловеки. Та же продажная биомасса. Поляки всякие, бандеровцы, чехи, словаки и прочие. Зачем мы все время поминаем название их убогого вражеского племени. Мы -- русские, а никакие не славяне. А Киев к нам никакого отношения не имет уже несколько столетий. С тех пор, как на него совершено нашествие иноплеменных, а мы это проглотили и назвали галицийских иноплеменных братским народом...
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 10:25
          0
          Цитата: Mitos
          Он так радуется уничтожению славян

          Вы еще назовите всех славян братьями. Я тоже радуюсь уничтожению некоторых славян. Когда говорят, что уничтожен такой славянин, как польский или чешский наемник, это радует.
      2. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 10:24
        0
        Почему они, Все эти "гости" как на экскурсии ,во время войны, посещают киев, а должны от страха максимум ошиватся в польше и не ближе
        Элементарно Ватсон! Это оплеуха России показывающая что Россия ничего не может несмотря на свои грозные заявления! За время после перестройки в России научились только киноштампам Голливуда! Сегодня поведение людей очень хорошо копирует модели поведения голливудского кино. А по хорошему конечно надо было врезать хорошо, а потом сказать. И не молоть попусту языком, особенно людям обречённым госудаственной властью. Если сказали что мочить будут в сортире, значит и надо мочить в сортире! А потом пожимать плечами и говорить-Ну мы же предупреждали!
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:23
      +5
      А вы новости не смотрите? В России сша давно открыто называют страной террористом
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:25
        0
        Песков вроде называл недавно если я не путаю....
        1. A2AD
          A2AD Сегодня, 09:31
          -5
          Называть, тем более не пойми кем это одно. Когда Письков призовет уничтожить все население сша и их сателитов в качестве зеркального ответа. Тогда и поговорим.
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 09:34
            +10
            Песков не может никого призвать. Он пресс-секретарь. А слово партнёры, если и мелькает, то всегда звучит в ковычках и с ерничеством
    3. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 09:37
      -6
      Так для ВВП это тоже отличное вложение. Русские гибнут тысячами, а на их место завозят ещё больше лиц непонятной национальности. Все в плюсе.

      Эта война началась для уничтожения русского боеспособного мужского населения как с одной стороны, так и с другой
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:54
        0
        Нас мечтают уничтожить тысячу лет. Война началась чтобы этого не допустить.
    4. Трямс
      Трямс Сегодня, 10:10
      0
      людям со слишком тонкой душевной организацией - слабонервным - действительно сложно распознать специфический контекст во всех этих "партнерах"
      и в "сша запретили всу использовать оружие против РФ" верят
      (хотя это просто юр.формальность, снятие с себя отв-сти, а не запрет)
    5. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: Million
      А ВВП их по прежнему называет "партнерами"?Или больше не называет?

      "Вспомнила бабка, когда девкой была". Давно уже не называет. Ваша лопатка навоза засчитана.
    6. barclay
      barclay Сегодня, 10:26
      0
      какая! Там конечно много больных на голову уродов, но ЭТОТ просто выдающийся!
    7. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:29
      0
      Лишнее это мразь живёт,давно пора бы корешки ромашки из под земли нюхать.
  2. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 09:22
    +9
    Яркий представитель фашистского государства.
    1. bambr731
      bambr731 Сегодня, 09:58
      +3
      Яркий представитель фашистского государства.

      США фашистское государство. Их госполитика: мы превыше всех в мире, а все остальные второстепенны и должны работать для улучшения нашего благосостояния. Кто не согласен - в расход
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:23
    +7
    Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно
    Вот наглядный образец психически нездорового человека (человека ли?) пораженного не только русофобией, но и расизмом и занимающего не последнее место в политике Сша. А сколько таких Грэмов в Америке и Европе, не пересчитать. Иллюзия, что Запад со временем одумается и изменит свое отношение к России полностью утопическая и это нужно понять тем кто на это еще надеется.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:26
      +2
      У них по отношению к нам это допускается..... Вот не дай Бог черного обидеть-оскарбить, вот тогда дааа....
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 09:30
      +6
      Вот где нужен "Новичок", причем срочно. Что бы всякую заразу истребить.
    3. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 09:37
      0
      Цитата: rotmistr60
      Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно
      Вот наглядный образец психически нездорового человека (человека ли?) пораженного не только русофобией, но и расизмом и занимающего не последнее место в политике Сша. А сколько таких Грэмов в Америке и Европе, не пересчитать. Иллюзия, что Запад со временем одумается и изменит свое отношение к России полностью утопическая и это нужно понять тем кто на это еще надеется.

      почему же, он вполне здоров, просто это и есть истинное лицо нацизма, европа и америка это и есть родоначальники и покровители нацистской идеологии
    4. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:38
      +2
      Жаль украинцы этого не понимают. До сих пор думают, что за свою независимость воюют. А им даже их органы уже не принадлежат
  4. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:25
    +4
    Если бы Россия спецоперировала только с Украиной, то война бы закончилась примерно прошлым летом (вместе со старой техникой, боеприпасами к ней и чудом дожившими до 2022 года оборонными предприятиями).
    А сейчас размер военной помощи запада УЖЕ вполне сопоставим с размером ленд-лиза СССР за 4 года войны. Той войны с тем противником СССР. Со всеми поправками на инфляцию за 75 лет причем.
    На этом ролике хинзиров все вооружение импортное
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:41
      +2
      Этот утырок прямо и открыто выразил цеьь США-убийство русских.Да и нам понятно было это и ранее.Наверху только заняты своими делами,им некогда...
  5. Аскет
    Аскет Сегодня, 09:25
    +8
    Эти слова еще раз подтверждают, что эти ки чувствуют полную безнаказанность и уверенность в своей победе.
    Грэм является истинным лицом американской политической системы .Кровожадность американских политиков достигает немыслимых масштабов. А ведь это откровение Грэма сойдёт ему с рук, никакого осуждения мы не услышим.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:13
      0
      Нацификация этого территориального образования идет полным ходом.Создан некий аналог апартеида в Нвропе
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:26
    +4
    Он является одним из самых активных сторонников киевского режима и уже несколько раз посетил Киев.

    Возможность "замочить" его в .. Киеве несколько раз упущена. am
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:30
      +4
      Да застремаются наши заколбасить кого-нибудь из ихних.... Даже во время визита в Кыюв к Зеле.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 09:35
      +1
      Возможность "замочить" его в .. Киеве несколько раз упущена. am
      Не упущенна! А был прямой запрет на его уничтожение под страхом смерти. И догадайтесь с трех раз, кто этот запрет ввел? Кто у нас тут лепший его друган, так переживающий за его здоровье?
  7. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 09:32
    +1
    Помниться, как они визжали, когда мы якобы платили талибам за убийство американских солдат. Может надо было платить.
  8. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 09:32
    0
    "Прибыл... провёл переговоры... заявил..." Добавлю: получил удовольствие сам, порадовал украинцев. У него есть хотя бы одна малейшая причина тревожиться, сомневаться в чём-то? Надо сломать ему кайф - объявить, что он перешёл красную линию!
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:33
    +1
    Помню поздний СССР, когда прозападные настроения господствовали в народе и " Голос Америки" был как бы Гласом Свыше........

    Вспоминается книжка "Приключения Буратино" с превосходным описанием Страны Дураков и "Тараканище" Чуковского...... Устами героев детских книжек глаголит Истина.
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 09:34
    +1
    похоже этого нелюдя плохо поняли, он имел ввиду что гибнут русские не только со стороны России, но и те манкурты - этнические русские со стороны окраины, ему без разницы чьи это граждане, главное что русские по крови
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    0
    На сайте Я люблю Краматорск есть видео ,ради таких мужиков стоит ,обнулять американские капиталовложения в бандеровцев .Чем больше их пойдёт на встречу Бандерой тем лучше ,воздух будет чище.Двум мужикам уважение.Удивительно корректно ведёт себя полиция.Не всё с народом Украины потеряно.Отфильтруем со временем мух от котлет. Порадовала реакция админа.Видео 6 минут Я люблю Крамоторск ВК.
  12. uralant
    uralant Сегодня, 09:38
    +1
    Этот "политик" тоже сообщил о своём прибытии и местах посещения Киева? Чтобы, не дай бох, чего-то там не прилетело? Хозяева Украины, понятно! А ещё чьи?
  13. beybender
    beybender Сегодня, 09:42
    +2
    Сейчас вылезут рожи Писькова и Захаровой , расскажут об озабоченностях и линиях !!! Потом Медведев о страшной мести и далее по списку !!! К этой власти хорошо подходит поговорка : Не можешь .... Не мучай ... !!! А эти ...... как ездили так и будут ездить !!!
  14. uralex
    uralex Сегодня, 09:42
    0
    Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно
    Вот после таких заявлений этот американский чинушник не должен был покинуть территорию Украины живым..
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:46
    +3
    Неплохо бы спросить в ООН: а если слово "русские" заменить на "негры"... или того еще хлеще, "евреи" - через сколько часов мистер Грэм попал бы под уголовное преследование сразу в нескольких странах "цивилизованного Запада"?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:51
      0
      А вот по этому оон и карманной сделали, чтоб таких вопросов даже и не возникало в головах.
  16. обыватель
    обыватель Сегодня, 09:49
    0
    Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно
    Причем русские, по национальности, с обеих сторон. И это главное достижение наглосаксонов.
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:49
    +2
    Сильное заявление. Тянет на все премии мира и пост претендента на роль президента сша.
  18. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 09:50
    -1
    Цитата: igorbrsv
    А вы новости не смотрите? В России сша давно открыто называют страной террористом

    Так оно так и есть,я бы даже сказал рассадником терроризма.
  19. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:57
    0
    Цитата: Ганкутсу_


    Эта война началась для уничтожения русского боеспособного мужского населения как с одной стороны, так и с другой

    С другой стороны нет никакого русского населения.
  20. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:58
    +2
    Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно

    Гаденыш!!!... Присоединяюсь ко всем, кто написал "Почему такие гады ездят в Киев как на свою фазенду где-нибудь на Ямайке или в Оклахоме???!!!"
  21. Серьга
    Серьга Сегодня, 09:59
    0
    Странно. Почему нынешние власти соотносят себя с потомками победителей 1945 года? Какое они имеют к этому отношение? Барыжьей стране следует проводить параллели с первой мировой войной! Здесь сходства много больше. И финал нынешней войны уже предопределен: революция, гражданская война, голод! Верится с трудом, не так ли? А так и будет при тру сливой, нерешительной власти.
    Да и для кого все это?
    Молодежь от вас очень далеко, им ваша победа ни в какое место не упёрлась.
    Над Жириком смеялись, шутом гороховым его называли, а он стократ умнее всей вашей кодлы оказался.
  22. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:00
    +1
    Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно
    - заявил американский сенатор.
    Это враг. И его нужно уничтожать.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 10:06
      +1
      Сидит у русских в Киеве, желает убивать русских, рядом сидят русские и радуются, не соображая, что они тоже в это число входят
  23. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:00
    +1
    Наш ответ должен приводить к гибели граждан США, голосовавших за "ослов". Тогда их там проймёт.
  24. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:01
    +1
    А вот я уважаю англосаксов. За честность и смелость. И за то, что не продаются за стеклянные бусы и зеленые бумажки. А покупают туземцев. Ведь им удалось даже советских туземцев купить за зеленые бумажки ,что уж говорить про гейропейцев и прочих африканцев.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 10:22
      0
      ну мы всей страной банки заряжали перед тв, с лучшим советским образованием
      и потом 15 лет то святому Мавроди несли, то сектам
      это да
      любой желающий может обмануть, мы сами рады – и это проблема
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 10:25
      0
      вот я уважаю англосаксов

      А я вот нет, всё зло от них...
      А в СССР купили не "советских туземцев", а кучку продажных функционеров, а также кучке скакунов, кто ЕБН на руках таскали, и кому захотелось жвачек, джинцов и колбасы...
  25. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:01
    0
    да пора уже за такие слова ядерные ракеты запускать ! пока сотни тысяч америкосов не погибнут не будет сша прошения ! почему ише киевская власть жива ?????????? уже сша и европа все что можно перешли !!!!!! скора реально киеву ядерку дадут и он иё применит !
  26. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 10:04
    0
    Ну и что нового он сказал?
    С 1991 года одна тема. Только раньше стеснялась сказать об этом.
    Все наши беды от нас самих. Кому дали порулить, тот и нарулил.
    Посчитать сколько положили нас за все войны с ума можно сойти.
    Только за последние 30 лет генофонд приростает мигрантами.
  27. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:09
    0
    А местные аборигены даже не понимают, что он говорит и о них в том числе
    Лижут сапог и просят еще
    жесть
  28. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:09
    0
    К счастью, намного больше русских убито абортами, а не войнами.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 10:19
      0
      то, что это факт, как и убийства друг друга в дтп и в криминале в 5 раз выше военных - тоже факт
      из-за неумения ценить друг друга. а потом удивляться, что мозговитых мало осталось
      с этим не спорю, но в смысле "к счастью"?
  29. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 10:10
    0
    Линдси Грэм является ярым русофобом

    Какая отвратительная рожа (с)
  30. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:11
    +1
    Какие бы высокопарные слова не говорили о международной политике, о том как она сложно устроена итп, но на самом деле все устроено так же просто как "во дворе" или "в школе" - если человек гарантировано бьет в ответ, то его стараются не трогать. Взорвали СП, заявили что сделали неизвестные украинские бизнесмены, то через некоторое время взорвался норвежский газопровод. По данным нашей разведки это сделали саамы. В мире много точек присутствия англосаксов, в первую очередь пен досов и мелкобритов, где мы можем хорошо свернуть им кровь. Так надо пользоваться этим.
  31. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:12
    +1
    Ответ всем тем, кто надеется, что США-НАТО скоро надоест спонсировать Украину. "Они еще не начинали" и только-только разогревают свой ВПК, уже спланировав рост производства боеприпасов и вооружений аж до 2025-2027 года.

    По-хорошему, после подобных слов Линдси должен быть не жилец. Или по-тихому убрать, либо жахнуть кинжалами по месту его нахождения, пока он на Украине.
  32. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 10:14
    0
    Русские умирают (...) Мы еще никогда не тратили деньги так удачно

    Либерда и прочии адепты дерьмократии западной ,вы надеюсь поняли ,что сейчас происходит в мире ..?
    ВВП пора зачищать Россию ,эти твари уже открыли свое лицо полностью волчье
    Какие еще нужны доказательства некоторым за что Россия воюет ?
    После этой статьи из души волна матов пошла волной неконтролируемых .. angry
    Но немного успокоившись ,песня зазвучала ..

    Не по зубам вам Россия хоспода и "осиное гнездо" мы знаем уж ,где находится ..
    Скоро придем черти или все умрем ..!
  33. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 10:14
    0
    заявил, что США "удачно" вложили деньги в Украину, поскольку это привело к гибели большого числа русских

    Таких надо находить и уничтожать, как клопа, чтобы больше не воняли и не гадили...
    Неужели нельзя создать команду истребителей, таких, которые были во времена Сталина, которые могли найти и придавать гадину, где бы они не были....
  34. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 10:17
    0
    Да уж завизжали русофобы тут ..Типо вы не так поняли хе хе
  35. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 10:22
    0
    Цитата: Ганкутсу_
    Русские гибнут тысячами, а на их место завозят ещё больше лиц непонятной национальности


    Трудно не согласиться.
    Сейчас идя по городу каждый третий мигрант.
    Только почему в 2014 году не захотел/и с тысячикратно меньшими потерями поставить точку?
    Или в этот раз Россияне неправильно проголосовали?
  36. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:27
    0
    Так давно известно. Наши ура -сми тоже пищат от восторга ,подсчитывая убитых украинцев.

    Кремль тоже может быть доволен - сколько то уехало, сколько то погибло, сколькото умерло, и помним об провалах импортозамещения и т.п.
    Рядом прям статья: Ил-112В: окончательное забвение.

    С чего бы США не быть довольным? Кремль сам себя подставил и позволяет всем избавится от старья и укрепить нато и ВПК.