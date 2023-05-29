И в дождь, и в стужу, и под огнем врага: Сегодня в России отмечается День военного автомобилиста

Первая автомобильная рота была сформирована 29 мая 1910 года по указу императора России Николая II. Позднее она была преобразована в военную автомобильную школу, руководил ею полковник Петр Секретев. Учебный центр стал не только базой подготовки армейских водителей, здесь проводились исследования по пригодности использования машин для военных нужд. Благодаря активной работе сотрудников центра в Российской армии с 711 автомобилей на начало Первой мировой войны армейский автопарк к ее окончанию вырос до 10 тысяч автомобилей.
Отмечать День военного автомобилиста начали в 2000 году согласно приказу министра обороны Российской Федерации. И это праздник не только военнослужащих Автомобильных войск ВС РФ, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством.
Известен первый случай применения российской армией автотранспорта в боевых условиях. Случилось это в ноябре 1914 года в Польше. Тогда шесть автомобилей с пулеметами промчались через город Стрыков и помогли огнем наступавшей на немцев пехоте. Противник понес значительные потери и отступил. Первым награжденным за храбрость командиром автомобильной роты стал штабс-капитан Борис Шулькевич.
После Октябрьской революции обе воюющие в Гражданской войне стороны активно использовали автотранспорт. Тогда основной проблемой для «белых» и «красных» были недостаток горючего и запчастей. На момент окончания военного противостояния в Красной Армии насчитывалось чуть более семи тысяч автомобилей различного назначения, в основном иностранного производства.
Стоит ли говорить о роли военных автомобилистов в годы Великой Отечественной войны. О подвигах армейских шоферов в то лихолетие написано немало книг, снято кинофильмов и сложено песен. Достаточно упомянуть знаменитую Дорогу жизни, по которой, ежесекундно рискуя жизнью, на легендарных «полуторках» водители доставляли боеприпасы, продовольствие в осажденный немцами блокадный Ленинград. Обратно вывозили детей, женщин, изможденных голодом стариков и раненых красноармейцев, другие ценные грузы. Это было для них простой и необходимой работой, а для нас, потомков героев, очевидным подвигом. За время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза получили 11 фронтовых шоферов.
И снова военные водители стали примером мужества, стойкости и находчивости сегодня, когда в ходе специальной военной операции профессия военный шофер приобрела значение «фронтовой». От них на передке зависит буквально все: доставка боеприпасов и ГСМ, вывоз раненых, эвакуация гражданских и переброска личного состава. В каждом рейсе ребята за рулем, ведущие машины туда и обратно за ленточку, ежедневно совершают простой армейский подвиг. При этом находясь под постоянным пристальным наблюдением неприятеля, который особое внимание уделяет вычислению не только автоколонн, но и отдельных машин — будь то штабная легковушка или бензовоз.
Вот здесь и пригодилась свойственная нашим солдатам смекалка. К примеру, горючее на передовую доставляют не на приметных для вражеских разведывательных дронов стандартных бензовозах, а в бочках, загруженных в армейский бронеавтомобиль. В тылу топливо переливают в емкости, а уже ближе к передку заправляют танки и другую технику. Все действия отработаны до автоматизма, как рассказывают сами водители, маршрут движения становится известен непосредственно перед выездом.
Между собой у военных водителей есть свой девиз, который звучит слегка иронично: «А куда вы без нас?». Но в нем весь смысл этой нелегкой, требующей огромного мужества и мастерства, профессии. Прежде чем выйти в рейс, будущий армейский шофер проходит сложную подготовку. Ведь надо уметь не только крутить баранку, но и досконально разбираться в устройстве автотранспорта, чтобы в случае нештатных ситуаций не только заменить пробитое колесо, но и произвести более сложный ремонт. Сегодня, порою, даже под обстрелом. И они это умеют.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех, кто сейчас за рулем армейских автомобилей, ветеранов военной автомобильной службы, технический персонал, всех водителей в рядах ВС РФ с профессиональным праздником. Для солдат на передовой, вновь защищающих нашу Родину, вы — настоящие герои, приносящие на первый взгляд рутинным трудом неоценимый вклад в грядущую Победу. Как и для всех россиян. Хорошей дороги и никаких поломок.