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Командующий ВВС Британии: Россия будет представлять опасность для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте

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Командующий ВВС Британии: Россия будет представлять опасность для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте

Россия будет представлять опасность для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте, об этом заявил глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон. Об этом пишет The Telegraph.


По мнению британского военного, российские вооруженные силы останутся угрозой для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте. Поэтому Западу необходимо готовиться противостоять жесткой и мстительной России, потому что в победе Украины Уингстон не сомневается.

Когда конфликт в Украине закончится и Украина восстановит свои границы, как она и должна сделать, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, чьи средства причинения вреда нам – это воздушные атаки, ракетные атаки и подводные атаки

- заявил главный маршал.

Основную угрозу Великобритании и НАТО будут представлять надводные корабли, подводные лодки и боевая авиация России. Уигстон призвал британское правительство сосредоточить на этом внимание.

Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО

- добавил глава ВВС Британии.

Ранее главный маршал заявлял, что британские ВВС готовы к противостоянию с "российскими летчиками". По его словам, британские ВВС "активно тренируются" для отражения "российской угрозы". По мнению Уигстона, в случае глобального конфликта с участием НАТО все дело ограничится применением обычного оружия.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:17
    +1
    Второе заявление подряд приблизительно одного рода.Сначала Грэм,теперь этот маршал...Сначала попробуйте добится победы,а там-увидим.
    1. dorz
      dorz Сегодня, 10:23
      +2
      Генри Киссинджер накануне высказал противоположное мнение sad .:

      Исход СВО уже ясен. Россия больше не является угрозой. В лучшем случае для России всё возвратится на границы до 24.02.2022, в худшем – России оставят только Севастополь.

      - Такой исход СВО не удовлетворит ни Россию, ни Украину.

      - Но Европа получает другую угрозу. Вооружённую «до чёртиков» Украину со слабым стратегическим руководством. Проще говоря – оружие в руках анархии.

      - Поэтому Украину лучше всего взять в НАТО и под внешнее управление, чтобы хоть как-то контролировать эту анархию.

      Источник: https://asiatimes.com/2023/05/kissinger-bring-ukraine-into-nato-to-stop-them-from-acting-alone/
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:28
        0
        Командующий ВВС Британии: Россия будет представлять опасность для НАТО...

        Короче, из всего "аналитического" спича Уигстона, я понял, что, так или иначе, им скоро... конец! crying
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:25
    +1
    Я один вижу некоторую странность в расположении баз в Англии?