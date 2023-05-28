Командующий ВВС Британии: Россия будет представлять опасность для НАТО даже в случае поражения в украинском конфликте

Когда конфликт в Украине закончится и Украина восстановит свои границы, как она и должна сделать, мы будем иметь поврежденную, мстительную и жестокую Россию, чьи средства причинения вреда нам – это воздушные атаки, ракетные атаки и подводные атаки

Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО