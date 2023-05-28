Генштаб ВСУ сообщает о возобновленной переброске российских сил и средств в Белоруссию

На полигоны Республики Беларусь прибывают определенные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину

Россия снова начала перебрасывать войска на территорию Белоруссии, очередные эшелоны с военной техникой и личным составом прибывают в республику. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.По данным украинской разведки, российское командование возобновило переброску подразделений ВС России в Белоруссию для подготовки на полигонах белорусской армии. Сообщается, что подготовленные части будут отправлены на Украину через российскую территорию.- говорится в сообщении.При этом не исключается, что Россия может приступить к наращиванию сил в Белоруссии для дальнейшего контрнаступления с этого направления. На данный момент российская группировка не обладает силами и средствами для проведения наступательной операции, но в состоянии нарастить их в ближайшей перспективе. Также имеется вероятность, что к российским силам может присоединиться часть белорусской армии, тем самым сформировав необходимый ударный кулак.В командовании группировки "Север" ВСУ заявляют о готовности отразить потенциальный удар российских войск, размещенные в районе границы с Белоруссией силы имеют для этого все необходимое. Как заявил до этого командующий Объединенными силами ВСУ генерал Наев, хотя на данный момент не видно приготовлений к наступлению со стороны Белоруссии, но это не означает, что ее не будет. Поэтому Киев вынужден держать на границе значительные силы, сняв их с основных направлений.