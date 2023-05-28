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Генштаб ВСУ сообщает о возобновленной переброске российских сил и средств в Белоруссию

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Генштаб ВСУ сообщает о возобновленной переброске российских сил и средств в Белоруссию

Россия снова начала перебрасывать войска на территорию Белоруссии, очередные эшелоны с военной техникой и личным составом прибывают в республику. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.


По данным украинской разведки, российское командование возобновило переброску подразделений ВС России в Белоруссию для подготовки на полигонах белорусской армии. Сообщается, что подготовленные части будут отправлены на Украину через российскую территорию.

На полигоны Республики Беларусь прибывают определенные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину

- говорится в сообщении.

При этом не исключается, что Россия может приступить к наращиванию сил в Белоруссии для дальнейшего контрнаступления с этого направления. На данный момент российская группировка не обладает силами и средствами для проведения наступательной операции, но в состоянии нарастить их в ближайшей перспективе. Также имеется вероятность, что к российским силам может присоединиться часть белорусской армии, тем самым сформировав необходимый ударный кулак.

В командовании группировки "Север" ВСУ заявляют о готовности отразить потенциальный удар российских войск, размещенные в районе границы с Белоруссией силы имеют для этого все необходимое. Как заявил до этого командующий Объединенными силами ВСУ генерал Наев, хотя на данный момент не видно приготовлений к наступлению со стороны Белоруссии, но это не означает, что ее не будет. Поэтому Киев вынужден держать на границе значительные силы, сняв их с основных направлений.
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20 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 10:53
    +3
    Пусть сообщают. Они много чего там насообщать могут.

    Даже если это и так, то направленность дислокации несёт оборонительный характер от польской экспансии.

    Польский милитаризм в последнее время набирает обороты. Они везде свои земли видят.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 11:05
      -4
      Россия снова начала перебрасывать войска на территорию Белоруссии, очередные эшелоны с военной техникой и личным составом прибывают в республику.

      Будет нато сюрприз ! Хотите войны ? Будет вам все ,особенно это касается польши ..Пора возвращать территории которые вам подарил Сталин !
      И немцы не против и тот кто придет на смену внучку деда СС шольца.. Работа идет !
      1. Третий район
        Третий район Сегодня, 12:03
        +1
        Цитата: Zemaan
        Работа идет !

        Точно , работа идёт. Многостаночник Михан-Гонсалез вышел на свою работу.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 11:54
      +1
      Нужно было пару лет назад этим и заниматься-укреплять границу с Белоруссией от вальтонутых соседей типа поляхии и недостраны.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:05
        +1
        А Батьку спросить то забыли. Он тогда еще сидел на 2х стульях. Если б не попытка смены власти от соседей так бы и сидел. На украине это провели и вот результат. К чему готовиои то и получили. А что у нас на юге происходит, что с карабахом?! Что из Армении самолеты нато перевозят?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +3
    Киев вынужден держать на границе значительные силы, сняв их с основных направлений.
    А мы этого и добивались. Так, что отвлекайте силы от зоны боевых действий и ждите, ждите... И возможно дождетесь себе на голову.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:29
      0
      Будет красиво, если окажется, что украинцы уже сосредоточили свои силы для наступления на Запорожье, а сейчас рухнут мосты на Днепре и начнётся наступление на Киев или вдоль границы...

      Это будет шах и мат
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:01
    0
    Сейчас в тырнете деза на дезе и дезой погоняет.
    1. пешик
      пешик Сегодня, 11:07
      +1
      Может не деза - может следующим после Артёмовска будет наш удар, слева, из белорусского угла - отодвигать всу от Брянской области и далее, освобождая Купянск, - по всей линии трёх наших областей - Брянской, Курской, Белгородской.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:11
        0
        Хорошо,если так.Но,похоже это отвлечение всук на границу с белорусами
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:07
    -3
    Пусть держат руку на пульсе. В случае провокации с Приднестровьем или Белгородской областью - сравняем с землёй Киев
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:25
    +2
    По уму, на всём протяжении северной границы Украины следовало создавать напряжённость, и не только в РБ, но и в Брянской/Белгородской областях. Постоянно наращивать численность группировок, засылать ДРГ и захватывать приграничные населённые пункты, создавая предполье на территории противника, а не на своей. Проводить дополнительные мобилизации через каждые 3-4 месяца для обеспечения численного превосходства на всех стратегических направлениях, и когда сумма мероприятий превысит критический порог, навалиться одновременно. Ещё есть второй ваириант: тактическое ядерное оружие. Скажите кто-нибудь Генштабу, что выбирать можно только из этих двух вариантов, а если делать вид, что само рассосётся, то оба этих варианта применит противник. Противника мы знаем, с него станется.
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 11:26
    0
    Если с территории Белорусии обстреливали ракетами Киев ,то ничего не помешает и вдарить танками и бтрами.
    Батька даже сможет заявить: а я тут не причем. (он вроде и Крым не признал до сих пор)
    А ВСУ ,по СМИ, давно готовится к обороне сборной солянкой со стороны границы РБ.
  7. Stas157
    Stas157 Сегодня, 11:27
    +1
    Не бомбят, не стреляют. Можно спокойно тренировать и резервы держать.
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:32
    0
    Россия может приступить к наращиванию сил в Белоруссии для дальнейшего контрнаступления с этого направления. На данный момент российская группировка не обладает силами и средствами для проведения наступательной операции, но в состоянии нарастить их в ближайшей перспективе.

    Сами себя запугивают.
    Для любого немного успешного наступления Вооружённым Силам РФ нужно иметь только в Белоруссии оснащенную современной техникой группировку не менее 200 тысяч человек, а всего на фронтах СВО - не менее 2 миллионов человек.
    А это невозможно без дополнительной мобилизации, которой и не пахнет.

    Высшее политическое и военное руководство РФ тупо надеется на очередной тухлый и позорный договорняк с дорогими нацистскими, вражескими партнёрами вроде Минска-3, на очередную временную заморозку войны по текущей ЛБС, что РФ останется простреливаемый насквозь ВСУ сухопутный коридор в Крым.

    Но этим пустым и глупым мечтам не суждено сбыться - в следующем 2024 году начнётся большая новая мировая война между США и КНР за Тайвань, а в Европе НАТО откроет фронт против России и Белоруссии от Мурманска до Сочи как в 1941 году.
    Часы тикают, времени не остаётся на решительное и окончательное решение украинского вопроса.
  9. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 11:42
    -1
    приступить к наращиванию сил в Белоруссии для дальнейшего контрнаступления с этого направления


    Не будет наступления с территории РБ, Лукашенко не идиот чтоб по полной ввязываться в войну, с мягко сказать неочевидным результатом. Еще непонятно чем это все закончится.
    Это сейчас территория РБ как бы вне СВО, в случае повторного захода, боюсь что с картофельным королем уже никто не будет сюсюкаться. Он это понимает поэтому с его территории теперь даже обстрелов нет.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 12:11
      +2
      Цитата: GRIGORIY76
      e]

      Не будет наступления с территории РБ, Лукашенко не идиот чтоб по полной ввязываться в войну, с мягко сказать неочевидным результатом. Еще непонятно чем это все закончится.
      Эт.

      А какой у Лукашенко выбор? А то мадам Тихоновская давно хочет занять его место.
  10. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:44
    +4
    Надо в Белоруссии создать ударную группировку и из под Бреста ударить отрезав Украину от Польши, кратно уменьшится снабжение ВСУ, придётся перебрасывать войска с Востока на запад, тогда ни о каком контрнаступлении речи даже не будет, но для этого надо создать очень мощную группировку, для этого у Кремля должны иметь ещё и яйца, а не молить о переговорах.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:25
    0
    Пусть понервничают, благо нюки теперь у Батьки есть.
  12. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 12:34
    +1
    Давно пора на На границу польши наступать, там все оружие идет. Отрезать всю украину от помощи запада. Будут бить по Белоруссии, Беларусь свои войска введет.
    Я вот вчера подумал они щас там всех восточных мужиков перебьют, потому что те кто с западной украины их меньше отправляют, это истребление нации.В Войну надо переводить на границы западной украины. И бить по составам с оружием, и не будет у них оружия. Румыния наврятли захочет быть под ударом.