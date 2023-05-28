Генштаб ВСУ сообщает о возобновленной переброске российских сил и средств в Белоруссию

Россия снова начала перебрасывать войска на территорию Белоруссии, очередные эшелоны с военной техникой и личным составом прибывают в республику. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
По данным украинской разведки, российское командование возобновило переброску подразделений ВС России в Белоруссию для подготовки на полигонах белорусской армии. Сообщается, что подготовленные части будут отправлены на Украину через российскую территорию.
На полигоны Республики Беларусь прибывают определенные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину
- говорится в сообщении.
При этом не исключается, что Россия может приступить к наращиванию сил в Белоруссии для дальнейшего контрнаступления с этого направления. На данный момент российская группировка не обладает силами и средствами для проведения наступательной операции, но в состоянии нарастить их в ближайшей перспективе. Также имеется вероятность, что к российским силам может присоединиться часть белорусской армии, тем самым сформировав необходимый ударный кулак.
В командовании группировки "Север" ВСУ заявляют о готовности отразить потенциальный удар российских войск, размещенные в районе границы с Белоруссией силы имеют для этого все необходимое. Как заявил до этого командующий Объединенными силами ВСУ генерал Наев, хотя на данный момент не видно приготовлений к наступлению со стороны Белоруссии, но это не означает, что ее не будет. Поэтому Киев вынужден держать на границе значительные силы, сняв их с основных направлений.