«Книга верховой езды и турниров» – самое лучшее, что только может быть

Кадр из кинофильма «Тайны бургундского двора» (1961) со сценой итальянского «турнира с наклоном»
«Там в мечтах я утопал:
Рыцарский турнир
Там выигрывал не раз,
Там объездил мир».
Иоганн Гете «Новый Амадис». Перевод В. Топорова
Рыцарский турнир
Там выигрывал не раз,
Там объездил мир».
Иоганн Гете «Новый Амадис». Перевод В. Топорова
История и культура. Вряд ли будет преувеличением сказать, что своим расцветом культура гомо сапиенс обязана письменности и, в частности, книгам. Обратившись к истории фехтования, мы здесь на страницах ВО познакомились уже с целям рядом манускриптов и печатных книг, ей посвященных. Сегодня мы продолжим эту тему, причем рассмотрим очень необычное издание – «Книгу верховой езды и турниров», в которой… всему уделяется внимание.
Есть в ней и раздел о выездке лошадей и «прочистке их заторов», большой материал о турнирах, как конных, так и пеших, включая фехтование на ристалище и фехтование двух конников, посмотрим на прекрасно отрисованные турнирные доспехи и снаряжение, словом, целиком и полностью сможем погрузиться в мир нашего далекого прошлого. И надо отметить, что эта книга – едва ли не самый полный труд в этой области, своего рода энциклопедия, которую для нас, по счастью, сохранило время.
Титульный лист книги Шемеля
Написал её – вернее, собрал все её материалы воедино в качестве автора-составителя, некто Иеремия Шемель из Аугсбурга, а датируется она второй половиной XVI века.
Книга чрезвычайно богато иллюстрирована, причем очень много материалов в ней взято из трактатов Йорга Вильгельма Хуттера, немецкого мастера боя, жившего в начале XVI века. Его работы были в то время чрезвычайно популярны и многократно переписывались. Вот Шемель в свой капитальный труд их и включил, причем это не печатная книга, а манускрипт, и написанный, и иллюстрированный от руки!
В манускрипте Шемеля можно видеть не только каллиграфически записанные тексты Хуттера, но и великолепные иллюстрации: традиционный набор оружия для пеших поединков, включая специальные латы для пешего боя с колоколовидной «юбкой»; и доспехи для разных видов турниров – например, для механического реннена, с разлетающимися от попаданий щитами. Есть в этом альбоме и глава о фехтовании на мечах.
Выездка турнирного коня
Подразделяется эта рукопись следующим образом: сначала идут трактаты по выездке лошадей (1–57 стр.) Федерико Гризоне, затем (57–83 стр.) трактат Ганса Бургкмайра дер Юнгера, посвященный турнирам; заимствования из трактатов Йорга Вильгельма Хуттера встречаются на страницах 83–192; страницы 193–222 – конное фехтование Антониуса Раста и, наконец, на страницах 223–340 идет большой трактат о турнирах, видимо, самого Шемеля.
Конь в снаряжении для «общенемецкого гештеха»
Оригинал манускрипта в настоящее время находится в Художественно-историческом музее в Вене, Австрия.
Нужда в этой книге появилась неслучайно. Новое время – новые песни! Старые турнирные поединки приелись. Появились усовершенствованные его виды, и требовалось все, что с ними было связано, обобщить и наглядным образом показать!
Металлический бард – конский доспех
Если раньше сражались в тех же самых доспехах, в которых шли в бой, разве что добавляли к ним специальную нагрудную пластину, то теперь для турниров реннен* и гештех** потребовались специальные доспехи и особое конское снаряжение. Изменилась форма седел и даже поводья, вместо которых теперь брали обычные пеньковые веревки, но зато обшивали их лентами тех же цветов, что и конская попона. Бывало, что они рвались, и тогда всадник подгонял коня древком копья.
Конь теперь целиком был одет в кожаную попону, поверх которой надевалась такая же, но только сшитая из цветных тканей. Попона закрывала круп, шею и голову лошади (даже отверстия для глаз не предусматривались) вплоть до самых ноздрей. Стальной налобник также часто был слепым. Это являлось мерой предосторожности на тот случай, если конь после столкновения всадников поведет себя непредсказуемым образом.
Набор деталей турнирного доспеха
Турнирный поединок гештех*** по-прежнему пользовался популярностью, но теперь появилось сразу несколько его разновидностей: «турнир высоких седел», «общенемецкий» и «турнир закованных в броню».
Специфика турнира «гештех высоких седел» понятна из его названия. Седла его участников были выше обычных, так что рыцарь прямо-таки стоял в стременах. Участники этого поединка должны были сломать свое копье о щит противника, поскольку выпасть из этого седла было довольно-таки сложно.
Набор деталей доспеха для «общенемецкого гештеха»
«Общенемецкий гештех» отличался тем, что сражающиеся не имели доспехов на ногах. Их заменяло латное прикрытие дильже, крепившееся непосредственно к седлу. Седло задней луки не имело. Целью поединка было – сбросить противника на землю. Поскольку поединок проходил без барьера, в снаряжение коня входил огромный нагрудник, имевший форму валика, набитого соломой.
Турнирный боец в снаряжении для «общенемецкого гештеха» с огромным конским нагрудником
Зато участники «гештеха закованных в броню», напротив – выступали в полном рыцарском снаряжении и имели жесткую заднюю луку на седле. Требовалось либо противника выбить из седла, либо своё копье сломать о его щит, представлявший собой привинчивающийся к кирасе нагрудник.
Обычный гештех отличался от гештеха в стиле «реннен». В последнем всадники (если не падали на землю) атаковали друг друга без остановок, меняя сломанные копья прямо на ходу. При обычном гештехе всадники разъезжались, им поправляли доспехи и амуницию, после чего они выезжали «на старт» и атаковали по сигналу судьи.
«Итальянский поединок» старого типа требовал от участников надевать итальянские доспехи или же немецкий штехцойг. Если использовался шаффрон с отверстиями для глаз, их защищали металлические полушариями с отверстиями, напоминающие чайные ситечки. Главное отличие итальянского реннена, однако, заключалось не в доспехах, а в наличии деревянного барьера, который назывался «наклон». Участники турнира скакали навстречу друг другу, левым боком к барьеру, поэтому их копья ударялись о тарч под углом, что снижало силу удара. Ну и понятно, что их кони при этом столкнуться просто не могли. «Наклон» считался мягкой формой поединка.
Итальянский турнир «с наклоном»
Около 1550 года и в Австрии, и в восточной Германии придумали «венгерский турнир», представлявший костюмированный маскарад. Участники выступали в самых диковинных костюмах, изображая турок, эфиопов, гиперборейцев. Новым стало также применение венгерских тарчей вместо немецких и венгерских сабель, которыми не сражались, а носили для красоты.
Зато реннен претерпел просто множество изменений, настолько велика была тяга умирающего рыцарства к разнообразию. Так, в авторитетной книге «Френдаль» (ок. 1480 г.) назывались такие виды реннена, как: «механический реннен»; «точный реннен»; «бунд-реннен»; «жесткий реннен»; «смешанный реннен» (его называли также «реннен с корончатым копьем»); и даже «полевой реннен».
Доспехи со шлемом «жабья голова»
Целью многих из этих состязаний было исключительно повышение их зрелищности. «Механический реннен», например, был придуман для того, чтобы при удачном ударе по тарчу тот со всеми крепежными деталями взлетал в воздух, для чего на кирасе монтировался специальный пружинный механизм. Когда копье ударялось о тарч, он давил на пружину механизма, тот срабатывал и выбрасывал тарч в воздух. Был придуман и специальный доспех для реннена – реннцойг, использовавшийся без наручей и поножей, которые заменяли дильже. Рукава – красивыми буфами. Седло – без высокой луки.
Доспехи для «турнира закованных в броню»
То есть публика своими глазами видела «силу удара». Кстати, большим любителем подобных игр был император Максимилиан I, которого очень забавляло, как обломки тарчей взлетают в воздух. Поражением выбитый тарч не считался, а вот если всадник выпадал из седла, ему зачитывался проигрыш.
«Точный реннен» назывался так потому, что проходил на полном скаку. А так как лошади скакали очень быстро, требовалась большая сноровка, чтобы не промахнуться и попасть в тарч противника. Причем нужно было не просто попасть, а ещё и выбить его из захватов на кирасе. Как только тарч падал на землю, его обладателю засчитывалось поражение. Доспехи для ног в этом виде турнира тоже не использовались, дильже считали достаточной защитой.
Доспех реннцойг с буфами на рукавах и слепым капаризоном
Бундренн считался самым опасным. В нем использовали специальный нагрудник, называвшийся бунд. При ударе копья в тарч он выбрасывал его вверх, и тот мало того что взлетал, так ещё и рассыпался на сегменты. Подбородника доспех всадника не имел, что было очень опасно. Ведь тарч взлетал в воздух прямо перед лицом рыцаря и мог его задеть. Поэтому на кирасе предусматривались две направляющие, которые поднимались вплоть до самого шлема салад.
Император Максимилиан I также любил выступать в бундкирасе в бундреннене. Причем его участие в этом опасном состязании вызывало большую озабоченность у его придворных.
Самым простым был «жесткий реннен». Тарч был наглухо привинчен одним либо двумя винтами к кирасе и при ударе оставался на месте. Нужно было переломить копье о тарч противника, после чего сломавший копье рыцарь объявлялся победителем схватки!
Всадники в доспехах реннцойг
«Смешанный реннен» придумали специально ради забавы. В нем участвовали два рыцаря, но одетые в разные доспехи. Один был в штехцойге, а другой в реннцойге. Одетый в штехцойг, имел копье с корончатым наконечником. Одетый в реннцойг – с острым. Цель поединка – сломать копье о тарч противника или выбить его из седла.
«Полевой реннен» требовал полных рыцарских доспехов. Цель поединка – сломать копье, и, пожалуй, что было даже более важным – показать всем доспехи, в которые ты одет.
Всадник в доспехах для турнира на булавах
«Полевой турнир», как и раньше, представлял групповое состязание двух отрядов, где было все, как на войне, и даже копья были не турнирные, а боевые. Но, опять же, цель была одна – «переломить копье». Мечи на этот турнир не брали. Но иногда их использование оговаривалось. И тогда, сломав копье, его участники продолжали бой уже на мечах. Хотя, скорее всего, они были тупые…
* От нем. Rennen – «скачка» – тип конного поединка на рыцарском турнире без пауз между сшибками.
** От нем. Stechen – «колоть» – традиционный рыцарский поединок на копьях.
*** Гештех – рыцарский поединок на копьях.
Продолжение следует…