«Книга верховой езды и турниров» – самое лучшее, что только может быть

Кадр из кинофильма «Тайны бургундского двора» (1961) со сценой итальянского «турнира с наклоном»

«Там в мечтах я утопал:

Рыцарский турнир

Там выигрывал не раз,

Там объездил мир».

Иоганн Гете «Новый Амадис». Перевод В. Топорова



Титульный лист книги Шемеля



Выездка турнирного коня



Конь в снаряжении для «общенемецкого гештеха»



Металлический бард – конский доспех



Набор деталей турнирного доспеха



Набор деталей доспеха для «общенемецкого гештеха»



Турнирный боец в снаряжении для «общенемецкого гештеха» с огромным конским нагрудником



Итальянский турнир «с наклоном»



Доспехи со шлемом «жабья голова»



Доспехи для «турнира закованных в броню»



Доспех реннцойг с буфами на рукавах и слепым капаризоном



Всадники в доспехах реннцойг



Всадник в доспехах для турнира на булавах

* От нем. Rennen – «скачка» – тип конного поединка на рыцарском турнире без пауз между сшибками.

** От нем. Stechen – «колоть» – традиционный рыцарский поединок на копьях.

*** Гештех – рыцарский поединок на копьях.