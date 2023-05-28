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Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину

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Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину

Чешская оборонка активно вовлечена в процесс накачки вооружением войск киевского режима Западом. В частности, ВПК страны задействован в восстановлении военной техники советского происхождения для нужд ВСУ и производстве новых образцов (например, зенитных пулемётных систем MR-2 Viktor – 14,5-мм спаренной установки ЗПУ-2 на пикапе Toyota).


Как сообщается в издании Janes, на днях, в рамках выставки IDET 2023 (Брно), чешская компания Inflatech представила надувной макет танка Leopard 2A4. Со слов представителей предприятия, данные изделия уже отправлены на Украину, наряду с имитаторами системы радиоэлектронной борьбы STARKOM, выпускающейся местной промышленностью.

По данным Inflatech, имитаторы Leopard 2A4 весят 44 кг, а STARKOM – 35,2 кг. Их оптическая детализация составляет 0,2 м, инфракрасная – 0,6 м, а радиоэлектронная – 4 м. В компании утверждают, что американский малый разведывательный БПЛА RQ-20 воспринимает их как реальный объект с расстояния примерно 1500 м.



Макеты могут надуваться за счёт использования четырехтактного бензинового или дизельного двигателя объемом 150 куб. см, а их развертывание или упаковка занимает у двух человек 10 минут. По данным Inflatech, они устойчивы при скорости ветра до 15 м /с.
Использованы фотографии:
Janes
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34 комментария
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 11:48
    +2
    Чешская оборонка активно вовлечена в процесс накачки

    Действительно накачки.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 11:54
      +3
      Цитата: Адриан28
      Чешская оборонка активно вовлечена в процесс накачки

      Действительно накачки.

      Да уж придется и их мочить ..
      Цитата: Nexcom
      Неужели их действительно так сложно отличить от настоящих?

      Да сложно ,не то слово ..Но метод найдем ,обязательно ! wink
      Сейчас вся окраина это накаченная кукла ..
      Скоро сдуется !!
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:43
      +3
      В своё время СССР очень хорошо поработал в Африке, создав там национально-освободительное движение, что привело к развалу колониальной системы и возрождению африканских народов.

      России нужно сохранять и приумножать тот опыт, который наработали наши предки и переключить сейчас всё внимание на страны НАТО и ЕС, вспомнив о том, что после войны чехи массово убивали и выселяли немцев из Судет, а словаки примерно также поступали с венграми.

      Надо не боятся и через заинтересованные движения и группы создавать напряжение, в частности, в Чехии и Словакии, чтобы жизнь им не казалась сладкой и счастливой, когда они беззаботно продолжают как и во время ВМВ клепать и штамповать оружие для нацистов - тогда против СССР, а сейчас против России - самоуверенно пологая, что убивать других ради того чтобы самим жить сыто и безбедно можно и нужно.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 12:58
        0
        Английскую колониальную систему развалили США. В обмен на ленд-лиз. Это было их условие.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 13:05
          +1
          Цитата: Aken
          Английскую колониальную систему развалили США. В обмен на ленд-лиз. Это было их условие.

          Янки конечно могут любую победу приписать себе, точно так же как и в случае победы над Германией и Японией, но Англия, а вместе с ней и Бельгия, Италия, Нидерланды и Франция, лишились своих колоний в Африке и Азии не благодаря США, а вопреки им, и первую скрипку в этом действе играли другие внешние игроки, опиравшиеся именно на народно-освободительные движения бывших колоний.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 13:10
            0
            Я не говорил про Бельгию с Италией. Только за Англию.
            Условием ленд-лиза был полный доступ капитала США в английские колонии.
            После этого фактически это уже условно самостоятельные государства. Поддерживать там порядок ради прибылей америкосов смешно.
            Вот англичане в 47 году всех и отпустили. Естественно, максимально нагадив.
            И обещание выполнили и бизнес США обломали.
          2. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 13:13
            0
            Aken прав, почитайте 2 тома "Тайны войны (ТАК БЫЛО)" Юрия Королькова, там всё это очень хорошо описано.
        2. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 13:16
          +1
          Английскую колониальную систему развалили США. В обмен на ленд-лиз. Это было их условие.

          А французскую, испанскую, португальскую колониальные системы кто развалил?
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Сегодня, 13:19
            +1
            А французскую, испанскую, португальскую колониальные системы кто развалил?
            И часовню из к/ф "Кавказская пленница"?
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: Адриан28
      Чешская оборонка активно вовлечена в процесс накачки

      Действительно накачки.

      Главное теперь привязать его покрепче, а то вместо истребителей получат хлопцы летающие танки!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:51
    +11
    Неужели их действительно так сложно отличить от настоящих?
    А так то да, пустой расход боеприпасов и дронов-камикадз будет на этих "резиновых Зин"....

    зы Чехи - сволочи. Выслуживаются вовсю.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:00
      +2
      Сложно.
      Некоторое время назад появлялась статистика по Ланцетам. Если память не изменяет, то до 25% отработало по макетам.
      Про чехов - полностью согласен.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:53
    +5
    А мосты надувные через Днепр они тоже делают? Или по мостам можно отбомбиться без поправок на ложные цели, и тогда надувные танки останутся на правом берегу, а железные, сожжённые собственными экипажами - на левом?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:56
    +4
    Операторы наших Ланцетов проверят что это за презервативы,а как будут имитировать следы гусянок?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:03
      +3
      Могут настоящими танками накатать. Делов то. Накатают следы и угонят настоящие танки в другое место. А там оставят скопление резиновых Зин.
      Оставят пустые бочки - имитация ГСМ для танков, и т.д. И фик с воздуха отличить будет....
      К великому сожалению....

      зы Или засветят разведке место скопления настоящих танков, а потом подменят надувными. Тоже вариант.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:10
        +2
        Я считаю что у операторов ланцетов другое мнение ,но они работают на ЛБС и чуть далее.А вот в глубоком тылу за 40 км это будет проблема.
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:57
    +5
    Je pense, peut être à tord, qu'il y a 50 ans les modèles réel des chars Leopard n'auraient pas voyagé tranquillement sur les trains en traversant une partie de l'Europe, il y aurait sans doute eu de "malheureux" accidents de trains bien avant la frontière Ukrainienne...
    Un convoi de 20 chars qui déraille, par "accident " bien sur, cela revient sans doute moins cher que la destruction des mêmes chars une fois sur le terrain et SURTOUT ils seraient neutralisés avant même de faire une victime Russe.
    Mais j'ai du trop regarder des films Hollywoodiens ou des "agents" interviennent loin et efficacement en amont. :-)

    Я думаю, возможно, ошибочно, что 50 лет назад реальные модели танков «Леопард» не путешествовали бы спокойно на поездах, пересекающих часть Европы, вероятно, были бы «досадные» железнодорожные аварии задолго до украинской границы... Колонна из 20 танков, которая сходит с рельсов, "случайно" конечно, наверное, дешевле, чем уничтожение тех же танков один раз на земле и ОСОБЕННО их бы нейтрализовали еще до того, как жертву принесли бы русским. Но мне пришлось посмотреть слишком много голливудских фильмов, где «агенты» вмешиваются далеко и эффективно вверх по течению. :-)
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:18
      0
      ДРГ мы вглубь не засылаем, а партизан там нет.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:02
    +1
    Надувные макеты по-любому себя выдадут при сильном ветре,а вот если делать станут из пластика,покрывая специальными красками для имитации тепловой сигнатуры настоящего танка,тогда действительно,будем бить вхолостую по макетам дорогостоящими боеприпасами.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +6
    Чехи здесь далеко не пионеры создания ложных объектов. В российской армии давно используются надувные макеты, танков, ЗРК, ракетных систем. А вот то, что чехи проявляют особую прыть по накачке Киева оружием должно быть принято во внимание российской стороной. Внесение в список недружественных стран это конечно хорошо, но может найдется, что-то посерьезней и чувствительней?
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:23
    +1
    Цитата: Nexcom
    пустой расход боеприпасов и дронов

    Вопрос цены.
    Сколько стоит один такой надувной танк? Где-то попадались цены на наши соответствующие макеты. Цена макета Т-72 была в районе 1,5млн рублей
    По идее, западные модели по крайней мере, не дешевле должны быть
    Я к тому, что в некоторых случаях беспилотник-камикадзе может оказаться дешевле макета... тот же Шахид, к примеру
    А если ещё учесть, что это всё-таки надувная основа, то за один удачный "прилёт" можно поразить несколько макетов
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:40
      +1
      ....или их просто "сдует" взрывной волной, а оператор дрона-разведчика это увидит....
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 12:23
    -2
    Видимо с надувными танками пойдут в наступление. Великий план Зеленского, закупиться надувными танками
  10. Dante77
    Dante77 Сегодня, 12:26
    +1
    Интересен тот факт, что одним из совладельцев чешской компании Inflatech, производящей эти модели, является гражданин России Виктор Таланов, отец которого ведет бизнес в той же отрасли в Москве.Все хорошо, просто бизнес. request
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:04
      +1
      Не стесняясь приведите первоисточник,название СМИ? Я знаю,кто это.
      1. Dante77
        Dante77 Сегодня, 13:24
        0
        https://theins.ru/en/politics/260755
        Вот статья об этом. Если вы не знаете английского языка, вам поможет гугл-переводчик wink
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:24
        0
        https://www-czdefence-cz.translate.goog/clanek/viktor-talanov-inflatech-vojtech-fresser-ukrajina?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc

        Он там пишет: "у меня не очень хорошие отношения с отцом. Мы не понимаем друг друга ни лично, ни в бизнесе. С отцом я практически не общаюсь, к «Русбалу» отношения не имею уже несколько лет", но тут же строит из себя политическую целку: "если бы не репортаж по чешскому телевидению, я бы никогда не дал вам интервью."
  11. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:34
    0
    Как повествует классика советской мультипликации, пятачки и надувные шарики плохо взаимодействует - заканчивается большим бабахом)))
  12. Горий
    Горий Сегодня, 12:41
    +3
    Сначала обстрелять из пулемета - если не сдуется ,то пальнуть ПТУРом... А надувных украинцев не прислали ???
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:45
      +1
      Они после Майдана только такие и остались)))
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 12:59
      0
      Не проканает из пулемёта. Наддув будет компенсировать малюсенькие дырочки.
  13. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 12:53
    +2
    Цитата: Горий
    Сначала обстрелять из пулемета - если не сдуется ,то пальнуть ПТУРом... А надувных украинцев не прислали ???

    Лучше не украинцев , а украинок. А ещё луДше -не надувных, молодых, фигуристых и бесплатных.../ржёт/ :)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:30
      +1
      Не проканает. У них теперь движение - Не давать москалям. laughing Тока в Эуропе и тока за евры. laughing Кроме того украинки успешно осуществляют угон мужей у англичан и в Европе. Наверно такое выделывают в постели что мужики европейские сразу грымз своих бросают. Еще и борщом и варениками наверно кормят. Хитрые. Западные бабы совсем почти не готовят дома. В этом сила украинок по сравнению с европейскими феминистическими бабами.

      зы В советское время у меня была хохлуша. Хороша, зараза, была.... Но стервозная была, мама не горюй.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:37
        0
        На любые санкции найдутся контрсанкции... laughing