Жером Бонапарт. «Весёлый король Ерëма»



Jerome Napoleon Bonaparte



Жером Бонапарт на портрете Софи Лиенар

Военно-морская служба Жерома Бонапарта



Гилберт Стюарт. Тройной портрет Элизабет Паттерсон Бонапарт, 1804 г.

Король Вестфалии



Франсуа-Жозеф Кинсон. Жером Бонапарт с супругой

«Все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только мог представиться на войне, потеряны вследствие этого странного забвения элементарных правил войны».

Потеря трона

«Дивизия сражалась с большим мужеством; Его Высочество был слегка ранен».

Бывший король



Жером Бонапарт, фото 1852 г.

Потомки «весёлого короля»



Жером Наполеон Бонапарт-Паттерсон



Генеральный прокурор США Чарльз Джозеф Бонапарт

Племянница Наполеона и праправнук Никиты Демидова



Матильда Бонапарт на портрете Луи-Эдуарда Дюбюфа



Наполеон III Бонапарт и императрица Евгения, 1865 г.



А. Демидов на портрете Огюста Раффе



Родовая усыпальница Демидовых на кладбище Пер-Лашез, Париж



Один из векселей Жерома Бонапарта (на сумму 10 тысяч франков), оплаченный А. Демидовым

«Эмильен являлся воплощением всего того, чего не хватало мне с Демидовым».



Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет Альфреда Эмильена фон Нёверкерка