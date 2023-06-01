Жером Бонапарт. «Весёлый король Ерëма»

Jerome Napoleon Bonaparte
Герой нашей сегодняшней статьи, Жером Бонапарт (Джироламо Буонапарте), был младшим ребёнком в семье. Он родился 15 ноября 1784 года на острове Корсика – в Аяччо. Его брат Наполеон, который был старше Жерома на 15 лет, в это время уже заканчивал обучение в Парижской военной школе. 24 февраля 1785 года умер отец семейства – Карло Мария Буонапарте.
Когда Жерому исполнилось 9 лет, Наполеон отличился во время осады Тулона и получил звание бригадного генерала. После подавления роялистского мятежа в Париже (13 вандемьера 1795 года) он стал дивизионным генералом, а уже 2 марта 1796 года был назначен командующим Итальянской армией. Успехи Наполеона весьма благотворно сказались на судьбе младшего брата, который был определён на учебу в военную коллегию Жюильи.
Жером Бонапарт на портрете Софи Лиенар
Военно-морская служба Жерома Бонапарта
После государственного переворота 18–19 брюмера VIII года Республики (9–10 ноября 1799 года) Наполеон стал Первым консулом. В ноябре 1800 года он отправил Жерома на флот, предполагая со временем сделать его адмиралом. Службу Жером начинал на лейтенантской должности (аспирант 2-го класса).
Он принимал участие в неудачной экспедиции на остров Эльба, затем в 1801 году получил назначение на один из кораблей французской эскадры, с которой отправился на остров Гаити 21-тысячный корпус генерала Леклерка – мужа Полины Бонапарт. На западной части этого острова находилась важная французская колония Сен-Доминго, которую называли «жемчужиной Антильских островов», она давала Франции третью часть прибыли от всего экспорта колониальных товаров. В 1789 году здесь произвели 86 тысяч тонн сахара (примерно 40 % от всего мирового производства). Но 22 августа 1791 года в Сен-Доминго восстали негритянские рабы: за 2 месяца были разрушены 280 плантаций и убиты около двух тысяч белых, в том числе много женщин и детей.
Экспедиция Леклерка закончилась катастрофой, и причиной тому стала эпидемия жёлтой лихорадки: на родину вернулись, по разным данным, от 330 до 700 человек. Умер тогда и Леклерк. А вот родственникам Наполеона повезло. Его сестра Полина благополучно вернулась во Францию. А брат Жером ещё до начала эпидемии в 1802 году на бриге «L'Epervier» был отправлен с донесением к Наполеону.
Правда, его корабль, столкнувшись в море с превосходящими силами англичан, вынужден был укрыться в порту американского города Балтимор, однако огорчаться по этому поводу Жерому не пришлось. Первый консул Франции был очень популярен в США, и его брат встретил здесь самый тёплый приём. В 1803 году он даже женился на Элизабет Паттерсон – дочери местного купца.
Гилберт Стюарт. Тройной портрет Элизабет Паттерсон Бонапарт, 1804 г.
В Америке Жерома всё устраивало и, вероятно, будь его воля, он навсегда остался бы в этой стране. Однако Наполеон, теперь уже император, потребовал от него возвращения во Францию. Встав во главе своего клана, этот корсиканец не сомневался в своём праве решать судьбы членов семьи, однако и награды за послушание были очень велики.
Жером вернулся во Францию в 1805 году – вместе с беременной женой. Однако Элизабет даже не позволили сойти на берег, своего сына она родила в Лондоне и, узнав, что её брак с братом императора аннулирован, вернулась к родителям. Жерому Наполеон дал титул принца и приказал вернуться на флот – он еще не терял надежды сделать из него французского флотоводца.
2 июня 1805 года Жером получил под командование фрегат, уже 7 июля стал начальником Генуэзского порта, 1 ноября – поднял свой флаг на линейном корабле. В 1806 году мы видим его во главе эскадры из 8 кораблей. После захвата нескольких английских судов, 19 сентября 1806 года ему было присвоено звание контр-адмирала. Однако у Жерома не лежало сердце к морской службе, и по его просьбе 8 октября 1806 года он был переведен в сухопутные войска – стал командиром 2-й баварской дивизии. В ноябре того же года эта дивизия двинулась к силезскому городу Гоглау и захватила его.
5 января 1807 года Жером Бонапарт возглавил 9-й корпус Великой армии, с которым участвовал в сражениях при Бреслау, Швейднице, Нейсе и Глаце. После заключения Тильзитского мира он оказался в числе 5 человек, получивших от Александра I орден Святого Андрея Первозванного (другими стали сам Наполеон, Талейран, маршалы Бертье и Мюрат).
Наполеон же сделал ему ещё более ценный подарок – целое Вестфальское королевство, образованное на землях между Рейном и Эльбой. Помимо собственно вестфальских земель, в него вошли Брауншвейгское и Гессен-Кассельское герцогства, а также территории на левом берегу Рейна, которые ранее принадлежали Пруссии. Столицей его владений стал Кассель, а число подданных достигало двух миллионов человек.
Король Вестфалии
Стоит отметить, что в этом новообразованном государстве сразу же было отменено крепостное право. В 1810 году Наполеон перекроил границы Вестфальского королевства: вначале 14 января Жером получил курфюршество Ганновер, но 13 декабря по требованию брата отдал Франции департаменты Везер, Нижняя Эльба и Северная Эльба.
Наконец, 23 августа 1807 года Жером Бонапарт женился на дочери короля Вюртемберга – принцессе Екатерине, которая была старше его на год. Екатерина была племянницей императрицы Марии Федоровны (супруги Павла I, матери Александра I) и даже родилась в Петербурге, где в тот момент находились ее родители. Надо сказать, что Екатерина любила своего бесталанного мужа и даже прощала многочисленные измены. Умирая (в 1835 году), она сказала ему: «Больше всего на свете я любила тебя».
Франсуа-Жозеф Кинсон. Жером Бонапарт с супругой
Жером Бонапарт не обладал талантами государственного деятеля, да и не стремился стать им. Его королевство было полностью подконтрольно Наполеону, указания, приходившие из Парижа, выполнялись неукоснительно и бездумно. Практически все доходы казны уходили на организацию всевозможных праздников, за что подданные прозвали Жерома «весёлым королем». В России же его часто неофициально называли «королём Ерëмой». Между делом Жером учредил орден Вестфальской короны, став его великим магистром.
В 1812 году он поначалу командовал VIII вестфальским корпусом Великой армии, но 22 апреля стал командовать правым крылом, в состав которого входили V, VII, VIII пехотные корпуса и IV кавалерийский корпус – до 78 тысяч человек при 159 орудиях. Ему было приказано двигаться на Гродно, преследуя части 2-й Западной армии Петра Багратиона. Действовал Жером неудачно, и Наполеон сетовал:
«Все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только мог представиться на войне, потеряны вследствие этого странного забвения элементарных правил войны».
Он передал командование Даву, что вызвало возмущение Жерома, который 16 июля самовольно покинул армию и уехал в Кассель.
Потеря трона
Осенью 1813 года, узнав о приближении отряда генерала Чернышёва, он покинул свою столицу, но, получив подкрепление, отбил ее через три дня. После битвы под Лейпцигом Жером Бонапарт окончательно покинул пределы королевства – отправился в Париж, не забыв прихватить с собой государственную казну. После отречения императора поселился в Триесте.
Но это ещё не было концом его политической и военной карьеры. После возвращения брата с острова Эльба («Сто дней» французского императора), он стал членом палаты пэров, а вот его супруга и маленький сын были арестованы и освобождены только после повторного отречения императора. Жером в это время во главе 6-й дивизии II пехотного корпуса успешно сражался при Картр-Бра. Ней соообщал:
«Дивизия сражалась с большим мужеством; Его Высочество был слегка ранен».
В сражении при Ватерлоо Жером действовал менее удачно: его дивизия понесла большие потери при лобовых атаках позиций англичан у шато Угумон.
Бывший король
После второго отречения Наполеона Жером был арестован собственным тестем, однако освобождён по требованию супруги, категорически отказавшейся разводиться с ним. Фридрих Вюртембергский уступил дочери, пожаловав ей и зятю титулы князей де Монфор, а также небольшое содержание. Как родственница вдовствующей российской императрицы Марии Фёдоровны, Екатерина получала «пенсию» и от русской казны.
Привыкший «жить на широкую ногу», Жером денег не жалел, и его семья постоянно была в долгах. Въезд во Францию всем родственникам Наполеона был запрещён, и до 1847 года семья постоянно меняла место жительство: некоторое время находилась на территории Австрии, затем – в Италии, Швейцарии и Бельгии.
Супруга героя статьи Екатерина первого ребёнка родила только в 1814 году. Им стал мальчик, названый в честь отца Жеромом. Надо сказать, что такое же имя носил и первенец бывшего короля, рожденный его американской супругой.
В 1820 году в семье Жерома и Екатерины родилась дочь Матильда, в 1822 году – ещё один мальчик, Наполеон Жозеф.
В 1835 году после смерти Екатерины материальное положение Жерома и детей значительно ухудшилось, так как семья лишилась субсидий от России и Вюртемберга. Но в 1847 году он смог возвратиться в Париж. Здесь, после того, как его племянник Луи-Наполеон был избран президентом Франции, стал директором Дома Инвалидов, а 1 января 1850 года – ещё и маршалом Франции.
В течение короткого времени занимал посты министра внутренних дел и председателя Сената. Более того, в декабре 1852 года после коронации племянника Жером стал наследником французского престола, получив титул принца крови и императорского высочества. Наследником он числился до рождения у нового императора сына – Наполеона-Эжена.
Кстати, в 1852 году Жером Бонапарт, единственный из братьев, был запечатлен на фотографии, дошедшей до нашего времени.
Жером Бонапарт, фото 1852 г.
В 1853 году 69-летний принц женился на своей любовнице – итальянке, маркизе Джустине Бартолини-Баделли. Ей в то время было 42 года, она дожила до 1903 года, скончавшись в возрасте 92 лет. Мужа, умершего в 1860 году, Джустина пережила на целых 43 года.
Потомки «весёлого короля»
Как мы помним, первый ребенок героя статьи – мальчик, получивший имя Жером, был рожден Элизабет Паттерсон в 1805 году. При жизни Наполеона он не был признан членом его семьи. Во время правления своего двоюродного брата, императора Наполеона III, он всё же посетил Францию и встретился с отцом, но столкнулся с явной и нескрываемой враждебностью сводных братьев и сестёр. Никакого наследства после смерти отца он не получил.
Жером Наполеон Бонапарт-Паттерсон
В США первенец Жерома женился на Сюзан Мэй Уильямс и стал родоначальником американской ветви Бонапартов. Его сын – Чарльз Джозеф Бонапарт (родился в 1851 г.) был ближайшим соратником президента Теодора Рузвельта, министром юстиции США, военно-морским министром и генеральным прокурором США. В 1908 году по его инициативе было создано Бюро расследований, которое с 1932 года носит название ФБР.
Генеральный прокурор США Чарльз Джозеф Бонапарт
Старший сын Жерома Бонапарта от Екатерины Вюртембергской – Жером Наполеон Шарль Бонапарт дослужился до чина полковника армии Вюртембергского королевства.
Младший сын Екатерины, Наполеон Жозеф Шарль Поль Бонапарт, с 1879 года (после гибели в Южной Африке «принца Лулу» – Эжена Луи Наполеона) считался главой рода Бонапартов и претендентом на французский престол.
Но гораздо интереснее судьба единственной дочери «весёлого короля» – Матильды Летиции Вильгельмины Бонапарт, которая, как мы помним, тогда носила еще титул княгини де Монфор, а позже получит титул французской принцессы.
Племянница Наполеона и праправнук Никиты Демидова
Матильда Бонапарт родилась в 1820 году. Некоторое время она считалась невестой своего двоюродного брата – будущего императора Наполеона III, но помолвка была расторгнута. Женой Наполеона III стала графиня Евгения Монтихо.
Матильда Бонапарт на портрете Луи-Эдуарда Дюбюфа
Наполеон III Бонапарт и императрица Евгения, 1865 г.
В период правления бывшего жениха носила титулы принцессы Французской империи и императорского высочества. Но перед этим, в 1841 году, Матильда неожиданно вышла замуж за Анатолия Николаевича Демидова, потомка знаменитого оружейника, весьма эксцентричного и сказочно богатого человека, который родился в 1812 году и был горячим поклонником Наполеона.
А. Демидов на портрете Огюста Раффе
Этот брак распался уже в 1845 году, и при разводе внучатая племянница его кумира ободрала этого представителя рода Демидовых как липку.
Анатолий Николаевич наследовал заводы, дававшие два миллиона чистой прибыли в год. Родившись во Флоренции, образование он получил во Франции, скончался в Париже в 1867 году.
Родовая усыпальница Демидовых на кладбище Пер-Лашез, Париж
Посетить Урал он за всю свою жизнь так и не удосужился, тем не менее его имя там до сих пор носят две железнодорожные станции – Сан-Донато и Анатольская.
Другое дело – Флоренция, где Анатолий построил огромное поместье с собственной железной дорогой для передвижения хозяина и его гостей. Здесь имелись театр, церковь, тутовый сад с прудами и даже фабрика по выработке шелка. Однако занимался он и благотворительностью. Например, около 500 тысяч рублей было выделено им на строительство больницы в Москве, 100 тысяч – на строительство Николаевской детской больницы, в Петербурге, 500 тысяч рублей – на устройство в Санкт-Петербурге дома для призрения трудящихся («Демидовский дом трудолюбия»).
Кроме того, на его средства проводилась разведка запасов каменного угля в Донецком бассейне. Он также учредил Демидовскую премию за лучшее произведение на русском языке размером в 5 тысяч рублей. Ещё 2 000 рублей выделил на украшение церкви Демидовского лицея в Ярославле. Наконец, по его заказу Kарлом Брюлловым была написана картина «Последний день Помпеи». Однако в «просвещенной Европе» этот представитель рода Демидовых денег потратил неизмеримо больше.
При знакомстве с Матильдой Бонапарт Анатолий Демидов уже имел высокородную пассию – Валентину де Сант-Альде Жонде, герцогиню де Дино. Однако магия имени Наполеона, который, напомним, был кумиром Анатолия, и старания безнадежно погрязшего в долгах Жерома Бонапарта, сделали своё дело. Девица также не прочь была стать женой русского миллионера.
Против был кузен Матильды Луи-Наполеон (будущий император), который пытался отговорить сестру от брака с «мужиком», который был всего лишь графом. Матильда продемонстрировала здоровый прагматизм, заявив, что «мужик» способен купить ей половину Франции. Но для начала Демидов выкупил заложенное приданое своей невесты, оплатив векселя на общую сумму в миллион франков.
Один из векселей Жерома Бонапарта (на сумму 10 тысяч франков), оплаченный А. Демидовым
Но это было только начало.
Чтобы Матильда не утратила статус принцессы, Анатолию пришлось купить титул князя Сан-Донато, который в России, кстати, так и не был признан. Дальше – больше.
Согласно брачному контракту, Демидов ежегодно должен был выделять кругленькую сумму в 117 669 франков: из них 85 тысяч доставались Матильде, 1 200 – её подруге (!) мадам Реддинг, 24 тысячи – отцу, 6 тысяч – одному из братьев. При этом Матильда очень быстро обзавелась любовником, которым стал голландский граф Альфред Эмильен O’Хара фон Нёверкерк, известный ловелас, а по совместительству – ещё и скульптор.
Своему брату Матильда писала:
«Эмильен являлся воплощением всего того, чего не хватало мне с Демидовым».
Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет Альфреда Эмильена фон Нёверкерка
Анатолий, правда, и сам был не безгрешен: между делом возобновил отношения с герцогиней де Дино. Но слухи об измене жены его очень расстроили. Настолько, что он посмел заявить Матильде, что деньги на её содержание будут выделяться, лишь если она «будет вести себя, как подобает добропорядочной жене». Матильда в ответ во время бала, устроенного в честь именин мужа, оскорбила герцогиню де Дино.
Анатолий решил поучить её пощечинами – супруга прилюдно назвала его рогоносцем. Впрочем, некоторые считают, что «обмен любезностями» состоялся ещё до бала – в карете. Рассказывали, что эта история имела продолжение: Анатолий якобы потом высек жену в спальне. Матильда сбежала из дома, заботливо прихватив с собой демидовские бриллианты. Позже она заложила их в банке и полученные 500 тысяч франков передала двоюродному брату Луи-Наполеону, который с помощью этих денег сумел победить на выборах президента Франции.
Но это будет в ноябре 1848 года, а сейчас Матильда отправилась в Петербург – жаловаться российскому императору, который был двоюродным братом её матери.
Николай I встал на сторону племянницы Наполеона, приказав Демидову платить на её содержание уже не 117 669, а 200 000 франков в год. И выплаты эти продолжались до 1904 года: после смерти Анатолия эта обязанность легла на его племянника и наследника – Павла Демидова.
В общем, не потомку русских мужиков было садиться играть за одним столом с «благородными» европейскими шулерами.