MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что российская армия не перебрасывает технику и военных в Белгородскую область из Украины. В Кремле приняли решение укрепить границы за счет регулярных войск с Дальнего Востока

Проведенная украинской военной разведкой операция "под чужим флагом" с вторжением на территорию Белгородской области своих целей не добилась, российское командование не стало снимать части и подразделения с линии соприкосновения и перебрасывать их для прикрытия границы. Об этом сообщает британская разведка.По данным аналитиков Министерства обороны Соединенного королевства, личный состав и техника российской группировки, участвующий в спецоперации, остался на своих местах на линии соприкосновения. Это же касается и резервов, сосредоточенных в тыловых районах, они тоже на месте. Таким образом, действия ГУР МО Украины на приграничных территориях России целей не достигли.В то же время, по данным британской разведки, границы будут прикрыты войсками, переброшенными с Дальнего Востока. Откуда такая информация у британцев не сообщается.- сообщают украинские ресурсы.Ранее сообщалось, что основной задачей вторжения украинских военных на территорию Белгородской области было вызвать панику среди гражданского населения с последующим обвинением властей в бездействии. В дальнейшем это должно было привести к принятию решения к закрытию границы регулярными частями и переброске части войск с линии соприкосновения и ослаблению обороны перед контрнаступлением ВСУ.Информации о переброске войск с Дальнего Востока на западные границы не поступало, пока никаких данных об этом нет. Однако, какие-то решения по закрытию границы надо принимать, в Киеве планируют еще несколько диверсий с захватом приграничных населенных пунктов.