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Британская разведка сообщает о якобы переброске российских войск с Дальнего Востока для закрытия границы с Украиной

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Британская разведка сообщает о якобы переброске российских войск с Дальнего Востока для закрытия границы с Украиной

Проведенная украинской военной разведкой операция "под чужим флагом" с вторжением на территорию Белгородской области своих целей не добилась, российское командование не стало снимать части и подразделения с линии соприкосновения и перебрасывать их для прикрытия границы. Об этом сообщает британская разведка.


По данным аналитиков Министерства обороны Соединенного королевства, личный состав и техника российской группировки, участвующий в спецоперации, остался на своих местах на линии соприкосновения. Это же касается и резервов, сосредоточенных в тыловых районах, они тоже на месте. Таким образом, действия ГУР МО Украины на приграничных территориях России целей не достигли.

В то же время, по данным британской разведки, границы будут прикрыты войсками, переброшенными с Дальнего Востока. Откуда такая информация у британцев не сообщается.

MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что российская армия не перебрасывает технику и военных в Белгородскую область из Украины. В Кремле приняли решение укрепить границы за счет регулярных войск с Дальнего Востока

- сообщают украинские ресурсы.

Ранее сообщалось, что основной задачей вторжения украинских военных на территорию Белгородской области было вызвать панику среди гражданского населения с последующим обвинением властей в бездействии. В дальнейшем это должно было привести к принятию решения к закрытию границы регулярными частями и переброске части войск с линии соприкосновения и ослаблению обороны перед контрнаступлением ВСУ.

Информации о переброске войск с Дальнего Востока на западные границы не поступало, пока никаких данных об этом нет. Однако, какие-то решения по закрытию границы надо принимать, в Киеве планируют еще несколько диверсий с захватом приграничных населенных пунктов.
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32 комментария
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  1. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 11:35
    +7
    Да хоть из Антарктиды.Решение не то,что назрело,а перезрело.Бестолковость ГШ и ВПР уже видна и ура-патриотам.а уж о населении приграничья и говорить нечего.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:12
      +11
      Противна, злобна и гнила английская душа-змея,
      И ядом пасть её полна и смертью полнится земля.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:36
    +5
    На данный момент это вполне обоснованное временное решение... Но и про Дальний Восток нельзя забывать - Штаты быстро попытаются нагадить нам и там... С них станется...
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:42
      +6
      Штаты быстро попытаются нагадить нам и там..

      Неужели сами нападут?! Или заставят японцев высадить десант? laughing Не нервничайте, да ДВ что-то может случиться только в случай глобальной ядерной войны... Вот тогда это что-то обязательно случится.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 11:44
        +1
        Цитата: Аль Манах
        Неужели сами нападут?!

        А то они в 90-е не шлялись по побережью, как дома
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 13:23
      0
      Чушь собачья, у нас вполне хватает войск и на Урале, и в Сибири, что территориально гораздо ближе чем Дальний Восток, верить англо - сакским у-блюд-кам, значит себя неуважать!!!
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 11:43
    0
    Морской флот видимо решили на помощь перекинуть.
    Северная корея предлагала отправить на помощь бойцов, запад свой спецназ постоянно отправляет
    Мне один знакомый расказал что из Польши отправляют в командировку их военных
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:01
      +2
      Цитата: AlexWar
      Морской флот видимо решили на помощь перекинуть

      Можно подумать, что на ДВ кроме флота ничего нет.
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 12:16
        +1
        На Украине вообще много клоунов, один даже Президентом стал. Вот подобный юморист вылез, такой же "комик".
        1. iran
          iran Сегодня, 12:19
          +1
          У них - клоун. У нас - гениальный многоходовочный царь-батюшка. Остаётся только смотреть со стороны - кто кого уделает.
          1. suhorukofal
            suhorukofal Сегодня, 12:43
            +1
            Для тех кто в танке, мое замечание по поводу неуместного юмора в отношении флота. Но кому-то все хочется к балагану разговор свести. Идите на укросайты, там таких юмористов море. Шутка смешная когда она в тему, а тут Путин вообще неизвестно к чему приплетен.
            1. iran
              iran Сегодня, 13:24
              -1
              Цитата: suhorukofal
              . Шутка смешная когда она в тему, а тут Путин вообще неизвестно к чему приплетен


              Да Путин вообще не причём. Путин там где победы. А там где побед нет и сплошные катастрофы - там и Путина нет, а во всех бедах виноваты плохие бояре и генералы.
  4. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 11:50
    -2
    Цитата: AlexWar
    Северная корея предлагала отправить на помощь бойцов, запад свой спецназ постоянно отправляет


    Точно, так же нельзя забывать что еще Сирия хочет отправить 80000 добровольцев, но непускают их с самого начала СВО.
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 11:54
      +3
      Че так мало? 800.000,не меньше. Анунаки еще космический флот подбросить грозятся. Но потом.
      1. iran
        iran Сегодня, 12:14
        -5
        Какие ещё 800.000? Как минимум 80 млн сирийцев мечтают поехать воевать на Донбасс.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:51
    0
    В Кремле приняли решение укрепить границы за счет регулярных войск с Дальнего Востока (МИ-6)
    Когда случился первый прорыв границы я написал, что почему бы приграничные р-ны на опасных участках не прикрыть частью войсковых подразделений, в т.ч. ракетно-артиллерийскими дислоцирующихся на ДВ, в Забайкалье, Сибири. Если нехватка сил и средств, то почему бы и нет. С миру по нитке - голому рубаха.
    Информации о переброске войск с Дальнего Востока на западные границы не поступало
    О таких мероприятиях на следующий день не сообщают, а тем более СМИ.
  6. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:56
    +1
    MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб

    Не понял, то ли в мелкобритании появился президент, то ли это президент Зеля подгреб под себя MI-6 и они ему докладывают напрямую.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 12:34
      +1
      Цитата: Piramidon
      то ли это президент Зеля подгреб под себя MI-6 и они ему докладывают напрямую.

      Они его курируют .
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:56
    0
    Тем не менее необходимо готовить к отражению атак со стороны ук-роины подразделения самообороны.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 12:39
      +2
      Цитата: Бережливый
      необходимо готовить к отражению атак со стороны ук-роины подразделения самообороны.

      Их ещё осенью собрали , сформировали (батальоны самообороны) , да только ОРУЖИЯ им не дали , так - с деревянными автоматами побегали и по домам пошли . Сие башням не интересно . Видимо обязательство держать "Ворота Родины" - открытыми .
      С Дальнего Востока , это хорошо ... только когда ж они прибудут на места ? Сколько времени боевое развёртывание займёт ? У нас там границы трёх областей ... Видимо новое Чёртово Колесо к открытию готовят .
  8. iran
    iran Сегодня, 12:11
    +2
    Просто дуболомов из генерального штаба не учили обороняться. У них всё только движется в одном направлении - только вперёд.

    А ведь могли использовать опыт Израиля, который минировал все свои границы. Видно наши парадные генералы даже и подумать не могли, что кто-то может заходить с территории Украины и устраивает террор.
    Ну а теперь, когда время упущено,
    начинаются судорожные метания и поиск методов обороны от такого противника.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 12:43
      -1
      Цитата: iran
      дуболомов из генерального штаба не учили

      А если это такой План ?
      Тот самый , по которому всё "идёт" ?
      Не стоит путать ПОКАЗНУЮ глупость с чем то более серьёзным .
      Рыцари воюют за Сюзерена , а не за Родину .
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 13:08
      0
      Вы мил человек книжку устав читали ? .Так там оборона идет впереди наступления так что оборонятся могут таки .
  9. Boris55
    Boris55 Сегодня, 12:14
    0
    На Украине формируется новая про власовская Русская Освободительная Армия (РОА). Их вылазка в Белгородской обл. - это только начало...

    Укреплять границы надо и на законодательном уровне необходимо принять законы о пограничных войсках. Необходимо очистить власть от про власовской нечести.
    О флагах: https://disk.yandex.ru/i/x4MIa9VhuUmQKw

    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:44
      +1
      То, что триколор висел над Кремлем еще при царях, вас не смущает?
      Давайте тогда вас назовем пол-потовцем. У красных кхмеров тоже был красный флаг с серпом и молотом. Да и у некоторых людоедов в Африке)
    2. bayard
      bayard Сегодня, 12:46
      +4
      Цитата: Boris55
      Необходимо очистить власть от про власовской нечести.

      А кто чистить будет ?
      Не те ли , кто раз в год Мавзолей драпируют ?
      И чей флаг так гордо реет над Кремлём ?
  10. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 12:42
    +1
    Упс... Сибирские дивизии пошли... А это значит только одно - конец Украине. Ну если это правда - ведь заявляет британская... англичанка гадит.
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:57
    0
    Даже если это и правда, то в чем проблема? Россия с кем-то воюет на Дальнем Востоке?
  12. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:05
    0
    Цитата: Bingo
    Цитата: Аль Манах
    Неужели сами нападут?!

    А то они в 90-е не шлялись по побережью, как дома

    Ну глобальную они как раз попытаются избежать, а вот устроить в Европе ядерную заварушку, та это запросто...
    Украина в истерике нынче –
    Просит в НАТО скорее принять,
    Но для НАТО, пардон, не обычно -
    За туземцев в войне воевать...
    Неужели же вы полагаете,
    Что пожертвует НАТО собой,
    Чтоб в какой-то там дальней Окраине
    Возвратились солдаты домой?
    Неужели вы так уверены,
    Что подставит за вас Пентагон
    Вместо Киева, Львова и Винницы
    Оклахому, Нью-Йорк, Вашингтон???
  13. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:15
    0
    Цитата: Boris55
    На Украине формируется новая про власовская Русская Освободительная Армия (РОА). Их вылазка в Белгородской обл. - это только начало...

    Укреплять границы надо и на законодательном уровне необходимо принять законы о пограничных войсках. Необходимо очистить власть от про власовской нечести.
    О флагах: https://disk.yandex.ru/i/x4MIa9VhuUmQKw


    Ну и чем вам триколор не угодил...??? Власовцы и немцы и штаны носили, ну так может на юбки перейдём...???
    https://disk.yandex.ru/i/xDojfnoibVRhiQ
  14. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 13:22
    +1
    Воюющую группировку нужно усиливать для возможности ведения более масштабных действий в виде охватов и окружений огромных территорий. Топтание и штурм каждого города равными обороняющимся силами - это не выход. Этим летом нужно не только отразить грядущий контрнаступ, но и добиться коренного перелома.
  15. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:37
    0
    А нельзя было эту огромную кучу войск раньше использовать причем в сво, когда людей люто не хватало? Хотя и сейчас не хватает.