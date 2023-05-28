Проведенная украинской военной разведкой операция "под чужим флагом" с вторжением на территорию Белгородской области своих целей не добилась, российское командование не стало снимать части и подразделения с линии соприкосновения и перебрасывать их для прикрытия границы. Об этом сообщает британская разведка.
По данным аналитиков Министерства обороны Соединенного королевства, личный состав и техника российской группировки, участвующий в спецоперации, остался на своих местах на линии соприкосновения. Это же касается и резервов, сосредоточенных в тыловых районах, они тоже на месте. Таким образом, действия ГУР МО Украины на приграничных территориях России целей не достигли.
В то же время, по данным британской разведки, границы будут прикрыты войсками, переброшенными с Дальнего Востока. Откуда такая информация у британцев не сообщается.
MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что российская армия не перебрасывает технику и военных в Белгородскую область из Украины. В Кремле приняли решение укрепить границы за счет регулярных войск с Дальнего Востока
- сообщают украинские ресурсы.
Ранее сообщалось, что основной задачей вторжения украинских военных на территорию Белгородской области было вызвать панику среди гражданского населения с последующим обвинением властей в бездействии. В дальнейшем это должно было привести к принятию решения к закрытию границы регулярными частями и переброске части войск с линии соприкосновения и ослаблению обороны перед контрнаступлением ВСУ.
Информации о переброске войск с Дальнего Востока на западные границы не поступало, пока никаких данных об этом нет. Однако, какие-то решения по закрытию границы надо принимать, в Киеве планируют еще несколько диверсий с захватом приграничных населенных пунктов.