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В LobaevArms модернизировали контрснайперскую винтовку DXL-3 «Возмездие» с учётом опыта СВО

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В LobaevArms модернизировали контрснайперскую винтовку DXL-3 «Возмездие» с учётом опыта СВО

Контрснайперская высокоточная винтовка DXL-3 «Возмездие» производства российской компании Lobaev Arms прошла модернизацию с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил основатель компании Владислав Лобаев.


Высокоточная винтовка DXL-3 обновлена на 90%. Работы проводились прямо в ходе спецоперации, изменениям подверглось буквально все: ствольная коробка, установлено новое шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм и т.д. От старой версии винтовки 2016 года осталось только цевье.

Старая версия - это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию. (...) Изменена новая ствольная коробка, затем, новое шасси, новый флажок предохранителя, уже под наш ударно-спусковой механизм

- заявил Лобаев в программе "Приемка" на канале "Звезда".

DXL-3 расшифровывается как Duke eXtrusion Lobaev, 3-я модель, впервые была представлена еще в 2014 году. Винтовка использует патрон .338 LM и отличается повышенной дальностью стрельбы. За счет ряда технических решений эта винтовка по дальности превосходит другое существующее оружие под аналогичный боеприпас или под более слабые патроны. Кроме того, достигнута высокая точность и кучность огня.

Вес винтовки 7910 г, длина ствола 740 мм, общая длина 1331 мм. Магазин на 5 патронов. Заявленная максимальная эффективная дальность составляет 1800 метров с сохранением кучности стрельбы в 0.42 MOA.

После начала СВО компания отправила несколько винтовок в зону боевых действий, в мае 2022 года первые снайперские винтовки "Возмездие" уже работали по противнику на фронте.
Использованы фотографии:
LobaevArms
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9 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 12:54
    0
    на 90% - это, конечно, плюс!
    От старой версии винтовки 2016 года осталось только цевье.
    но 90% - это точно нормально? что ж было до и для кого?
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 12:59
      0
      [quote=Трямс][/quote]но 90% - это точно нормально? что ж было до и для кого?[/quote]
      До, видимо, была экспериментальная штучная продукция, которое особо негде было проверять в боевых условиях.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:59
      +6
      Нормальное испытарие оружия в боевых условиях.Нашли возможности улучшить оружие,ничего странного не вижу
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 13:10
        -2
        но 90% .. что осталось только цевье
        вот АК без настолько кардинальных доработок - т.е. там действительно продумывают заранее - речь об этом.

        Я считаю, что если по 90% приходится менять, то такой продукт не имеет шансов на внешних рынках и для своих опасен.
        Войнами исправлять - ну, простите, слишком дорогая цена.
    3. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 13:05
      -2
      Цитата: Трямс
      на 90% - это, конечно, плюс!
      От старой версии винтовки 2016 года осталось только цевье.
      но 90% - это точно нормально? что ж было до и для кого?

      Ты чет тут изголяешься стерва или стерв Троль поганный negative
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:09
        +1
        Ребята работают и это видно. А что там с моторсичем, да и с другими производствами вна? За то хорошо исполняют волю хозяина, который неплохо вложил средства на уничтожение славян.
    4. denk20
      denk20 Сегодня, 13:28
      +2
      Со слов Лобаева:"Это была, так называемая, спортивная винтовка. Теперь из спортивной сделали полностью боевую. И еще мне понравилось, что они замахиваются на производство прицелов. Надеюсь у них получится.
  2. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 12:57
    +6
    Можно что то докапываться и выискивать недостатки но у меня к этой фирме и владельцам максимальное уважение. Побольше бы таких и сво не потребовалось.
  3. PPD
    PPD Сегодня, 12:59
    +1
    Проще говоря- сделали новую винтовку.
    А старая- ... .? hi
    Ну а старая вещь отличная но на практике.....