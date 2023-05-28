В LobaevArms модернизировали контрснайперскую винтовку DXL-3 «Возмездие» с учётом опыта СВО

Старая версия - это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию. (...) Изменена новая ствольная коробка, затем, новое шасси, новый флажок предохранителя, уже под наш ударно-спусковой механизм

Контрснайперская высокоточная винтовка DXL-3 «Возмездие» производства российской компании Lobaev Arms прошла модернизацию с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил основатель компании Владислав Лобаев.Высокоточная винтовка DXL-3 обновлена на 90%. Работы проводились прямо в ходе спецоперации, изменениям подверглось буквально все: ствольная коробка, установлено новое шасси, флажок предохранителя, ударно-спусковой механизм и т.д. От старой версии винтовки 2016 года осталось только цевье.- заявил Лобаев в программе "Приемка" на канале "Звезда".DXL-3 расшифровывается как Duke eXtrusion Lobaev, 3-я модель, впервые была представлена еще в 2014 году. Винтовка использует патрон .338 LM и отличается повышенной дальностью стрельбы. За счет ряда технических решений эта винтовка по дальности превосходит другое существующее оружие под аналогичный боеприпас или под более слабые патроны. Кроме того, достигнута высокая точность и кучность огня.Вес винтовки 7910 г, длина ствола 740 мм, общая длина 1331 мм. Магазин на 5 патронов. Заявленная максимальная эффективная дальность составляет 1800 метров с сохранением кучности стрельбы в 0.42 MOA.После начала СВО компания отправила несколько винтовок в зону боевых действий, в мае 2022 года первые снайперские винтовки "Возмездие" уже работали по противнику на фронте.