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Впервые показан демонстратор нового танка Leopard 2A8

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Впервые показан демонстратор нового танка Leopard 2A8

На платформе военной выставки IDET 2023, прошедшей в Чехии, немецкая компания KMW впервые показала демонстратор последней модификации А8 танка Leopard 2.


Со слов разработчика, новая модель может похвастаться инновационной системой защиты, включающей многослойную броню последнего поколения, которая создана путём сочетания стали, вольфрама, наполнителя из композитных материалов и керамических компонентов.

Leopard 2A8 также оснащен дополнительным комплектом пассивной брони, был внесен ряд усовершенствований в целях усиления противоминных возможностей и увеличения защиты крыши башни.

Как отмечается, вершиной оборонительного потенциала нового ОБТ стал израильский КАЗ Trophy в модификации EuroTrophy.
В KMW указали, что компания «остаётся на переднем крае танковых технологий», однако не раскрыли тактико-технических характеристик новой машины.

Представленная конструкция указывает на значительный скачок в эксплуатационных возможностях, огневой мощи и защите в серии Leopard 2

- считают в издании Army Recognition.


Демонстратор Leopard 2A8


На днях появилась информация о закупке бундесвером первой партии Leopard 2A8 из 18 единиц общей стоимостью 525,6 млн евро. Контракт предполагается закрыть до 2026 года. Новая техника должна заменить выбывшие на Украину 18 машин Leopard 2A6.
Использованы фотографии:
Army Recognition
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22 комментария
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  1. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 14:33
    0
    Что не говори, а аппарат очень да же годный.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:41
      -5
      Для парадов - активной брони как не было, так и нет, а КАЗ в боях не испытывался.
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 15:17
        0
        Может,и применили,где-то ,но мы не знаем?
      2. D16
        D16 Сегодня, 16:10
        0
        КАЗ в боях не испытывался.

        в Ливане были танки с КАЗ.
    2. кволту
      кволту Сегодня, 14:47
      0
      так пуха наверно от предыдущего и масса большая
    3. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:48
      +7
      Цитата: Bingo
      Для парадов - активной брони как не было, так и нет, а КАЗ в боях не испытывался.

      Аппарат конечно может и годный, но это очередная модернизация старого доброго лео2. Когда наши выкатывают что нить подобное тут низвергаются гром и молнии. Опять 72ка, опять тупиковая ветвь, все это туфта. А это как, аналоговнет?
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 14:59
        +2
        Для ципсо аланогов нет и очередная вундервафля. Да машинку напичкали что из себя броня и комплекс в целом покажут реальные боевые действия. А так бундесвер решил, отправив украине запасы, обновить парк танков. Вот за чей счет банкет?
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 15:07
          +1
          Цитата: Mitos
          обновить парк танков

          А тут тоже не факт... Предыдущая, так понимаю, 2А7? И сколько их в Бундесвере? Что-то мне подсказывает, что недофига, как Абрамов Сеп3 - их около 140, ЕМНИС. А, нашел:
          Всего в рамках программы Минобороны Германии должно получить 104 танка в варианте 2A7V с поставкой последней из этих машин в 2023 году.

          104 танка - ниочем. Так что смахивает этот банкет на попытку рекламкой закрыть дырку на обоях, а танки в основном - не модернезированное старье, а НЕМОДЕРНИЗИРОВАНОЕ старье wink
          1. lukash66
            lukash66 Сегодня, 15:21
            +3
            Цитата: Bingo
            Цитата: Mitos
            обновить парк танков

            А тут тоже не факт... Предыдущая, так понимаю, 2А7? И сколько их в Бундесвере? Что-то мне подсказывает, что недофига, как Абрамов Сеп3 - их около 140, ЕМНИС. А, нашел:
            Всего в рамках программы Минобороны Германии должно получить 104 танка в варианте 2A7V с поставкой последней из этих машин в 2023 году.

            104 танка - ниочем. Так что смахивает этот банкет на попытку рекламкой закрыть дырку на обоях, а танки в основном - не модернезированное старье, а НЕМОДЕРНИЗИРОВАНОЕ старье wink

            Грубо говоря, танковый полк. Боюсь, что к тому времени паны их размажут и не заметят. За репарациями они то на к2 поедут.))))
        2. Astra wild2
          Astra wild2 Сегодня, 15:21
          0
          100% я не оплачивала и не собираюсь
          Вероятно, из кошелька дедушки Джо?
      2. Фёдор М
        Фёдор М Сегодня, 16:02
        0
        В мире один новый танк, это наш Т-14! И заметьте, количество Лео тоже не так уж и много заказали. Интресно, будут ли чмырить Германию, что не могут танки строить?!)))) А то помнится, сколько соплей про Т-14 было
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:12
      +1
      Сейчас из киева донесутся стоны и вопли,чтобы и новые леопарды а8 тоже нахаляву отдали всушникам am fool
    5. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: Nesvoy
      Что не говори, а аппарат очень да же годный.

      Не спорю, но вы знаете почем 1 единица данного танка? 29,5 ляма за единицу. Вы не считаете что это необоснованно дорого.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 15:20
        0
        Цитата: Azerbaijan2023
        Цитата: Nesvoy
        Что не говори, а аппарат очень да же годный.

        Не спорю, но вы знаете почем 1 единица данного танка? 29,5 ляма за единицу. Вы не считаете что это необоснованно дорого.

        Скорее всего в первую партию включена цена разработки.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:48
    -2
    Нацисты вооружаются, а мы? Если так пойдёт дальше они его и на Украину пошлют.
  3. dump22
    dump22 Сегодня, 14:51
    +1
    многослойную броню последнего поколения, которая создана путём сочетания стали, вольфрама


    И сколько же этот новый танк теперь весит?
    Вольфрам это очень тяжелый металл, он даже тяжелее урана.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:56
      0
      Явно под влиянием «общественности» не используют обедненный уран. Вольфрам по всем параметрам уступает ему, превосходит только в цене.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:54
    +1
    Контракт (525,6 млн евро) также включает пакет материально-технического обеспечения, включая запасные части и техническое обслуживание этих танков в течение пяти лет. Опцион к контракту предусматривает поставку еще 105 танков Leopard 2A8 по согласованной цене 2,4 млрд евро.
  5. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 15:02
    +2
    Старый леопард на который навесили еще больше брони. Интересно сколько он весит?
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:06
      +2
      Цитата: Адриан28
      Старый леопард на который навесили еще больше брони. Интересно сколько он весит?

      Ещё чуть-чуть и скоро появится мышонок-2.))))
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:52
    0
    этот танк тоже должен доказать, что он хорош. До сих пор танк "Леопард" - это всего лишь миф, легенда. Теперь в конфликте на Украине танк может впервые доказать, насколько он хорош на самом деле.
    Разрешает ли это производитель или Германия?

    Тем не менее, каждый танк опасен и никогда нельзя недооценивать противника!
  7. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 16:03
    0
    Впервые показан демонстр
    атор нового танка Leopard 2A8

    Демонстратор они показади ..хе хе
    Д всех положим суууки натовские !!!!!
    ИДИТЕ К НАМ ! Чертилы разорвем на клочки натовские подстилки Уъх ненавижу !!!