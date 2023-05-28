Некоторые из атак ГУР были совершены людьми, которые, видимо, не подозревали, что выполняют миссию

Украинская военная разведка может быть причастна к последним диверсиям в России. К такому выводу пришел британский политолог Марк Галеотти, пишет The Times.Главное управление разведки Минобороны Украины, вероятней всего, стоит за последними диверсиями на российской территории. По словам британского политолога, украинская разведка, действуя через подконтрольные ей структуры, шантажом заставляет российских пенсионеров "взрывать военкоматы", а несовершеннолетних подростков поджигать распределительные коробки на железной дороге.- заявил Галеотти.По его словам, действия украинской разведки уже тревожат некоторые западные страны, а ее руководитель Буданов вышел из-под контроля. По данным американской разведки, ЦРУ пыталось надавить на Буданова, но это не возымело каких-либо результатов.Пока на Западе только думают о причастности ГУР Украины к диверсиям на российской территории, глава разведки Буданов в открытую заявляет о необходимости "убивать русских" и что Киев продолжит проводить теракты на территории России. Кроме того, Украина разрабатывает несколько операций "под чужим флагом" на приграничных территориях с целью захвата населенных пунктов и создания паники с последующим давлением на российское руководство.Киев давно проводит террористические атаки на Россию, Верховному суду необходимо признать ГУР МО Украины террористической организацией, это даст возможность нашим спецслужбам уничтожать террористов. В Киеве понимают только язык силы.