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Британский политолог заявил о «возможной» причастности ГУР МО Украины к диверсиям на территории России

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Британский политолог заявил о «возможной» причастности ГУР МО Украины к диверсиям на территории России

Украинская военная разведка может быть причастна к последним диверсиям в России. К такому выводу пришел британский политолог Марк Галеотти, пишет The Times.


Главное управление разведки Минобороны Украины, вероятней всего, стоит за последними диверсиями на российской территории. По словам британского политолога, украинская разведка, действуя через подконтрольные ей структуры, шантажом заставляет российских пенсионеров "взрывать военкоматы", а несовершеннолетних подростков поджигать распределительные коробки на железной дороге.

Некоторые из атак ГУР были совершены людьми, которые, видимо, не подозревали, что выполняют миссию

- заявил Галеотти.

По его словам, действия украинской разведки уже тревожат некоторые западные страны, а ее руководитель Буданов вышел из-под контроля. По данным американской разведки, ЦРУ пыталось надавить на Буданова, но это не возымело каких-либо результатов.

Пока на Западе только думают о причастности ГУР Украины к диверсиям на российской территории, глава разведки Буданов в открытую заявляет о необходимости "убивать русских" и что Киев продолжит проводить теракты на территории России. Кроме того, Украина разрабатывает несколько операций "под чужим флагом" на приграничных территориях с целью захвата населенных пунктов и создания паники с последующим давлением на российское руководство.

Киев давно проводит террористические атаки на Россию, Верховному суду необходимо признать ГУР МО Украины террористической организацией, это даст возможность нашим спецслужбам уничтожать террористов. В Киеве понимают только язык силы.
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6 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 13:24
    +1
    По его словам, действия украинской разведки уже тревожат некоторые западные страны, а ее руководитель Буданов вышел из-под контроля. По данным американской разведки, ЦРУ пыталось надавить на Буданова, но это не возымело каких-либо результатов.
    Он сотрудничает с Британией. Ему плевать на все эти давления. Террористическая деятельность ГУР Украины продолжится, это очевидно. Только физическая ликвидация всей структуры ГУР (террористической организации) поможет решить эту проблему.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:26
    0
    Понимаете, все дело в том, что Украина - это один филиал дурдома, а Британия - другой. Если друг друга они как-то понимают, то остальные...
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:27
    0
    « Alors Jésus lui dit : “Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée.” » (Mt 26, 52)

    «Тогда Иисус сказал ему: принеси меч твой, ибо все, кто возьмет меч, от меча погибнут». (Мф 26:52).
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:28
    0
    Специально для англицких политологов .Если что случиться с Джеральдом Фордом мы не виноваты ,любители шпилей не привлекать.Поражает синхронность ,и белуха - шпиён ( кто она такая можно найти в тырнете ) и "Джеральда Форда"
    .Белухе что то жрать надо и это что то находится в обилии не у Осло.Бывших не бывает. bully
  5. iran
    iran Сегодня, 13:33
    +2
    Всего 8 лет до войны , пока наши готовились к очередным парадам победы, попутно занимаюсь разными играми РПГ вроде взятия картонного рейхстага - наши небратья усиленно создавали целую агентуру внутри России под носом российских спецслужб. А ещё я хорошо помню, как на всех каналах ТВ и вообще в блогах высмеивали украинцев, как неспособных селюков ни к чему - ни к армии - ни к спецслужбам ни к войне.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    0
    Буданов вышел из-под контроля.
    Если у ЦРУ или РУМО кто-то выходит из под контроля и это может нанести урон безопасности, то они срочно принимают меры вплоть до физического устранения. Значит Буданов еще не полностью вышел из под контроля, а что наиболее вероятно действует по их планам, либо его хорошо прикрывает МИ-6. А вот вывод британского политолога о причастности ГУР к диверсиям на территории России конечно сразу "открыл глаза" на происходящее. До вывода сделанного политологом сами догадаться ну ни как не могли.