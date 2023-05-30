30-мм автоматические и 37-мм полуавтоматические зенитные установки немецкого флота в годы Второй мировой

Немецкие морские 20-мм зенитные автоматы зарекомендовали себя весьма эффективным средством борьбы с противолодочной авиацией. Однако скорострельности одноствольных и спаренных зенитных автоматов не всегда было достаточно для надёжного поражения быстро перемещающихся целей, а счетверённые установки являлись слишком тяжелыми и громоздкими.
Кроме того, эффективная дальность стрельбы и разрушающее действие 20-мм осколочных снарядов были весьма скромными, и для надёжного вывода из строя тяжелой летающей лодки или четырёхмоторного патрульно-противолодочного В-24 зачастую требовалось добиться нескольких десятков попаданий.
В связи с этим во второй половине войны встал вопрос оснащения немецких боевых кораблей зенитками, которые при высокой скорострельности обладали бы увеличенной дальностью эффективного огня и большим разрушительным эффектом при попадании в цель.
Первоначально в данной публикации я планировал рассказать про все немецкие морские зенитные автоматы калибром более 20 мм. Однако в ходе написания статьи стало ясно, что в этом случае статья получается слишком объёмной, и сегодня мы рассмотрим только 30-мм автоматические и 37-мм полуавтоматические установки.
30-мм зенитные установки на базе авиационной пушки МК.103
Во второй половине 1930-х в Германии началось проектирование 30-мм авиационных пушек. Оружием такого калибра в первую очередь должны были вооружаться истребители-перехватчики, предназначенные для противодействия тяжелым бомбардировщикам, также 30-мм пушки должны были входить в состав вооружения противотанковых штурмовиков и самолётов противолодочной обороны.
Летом 1940 года компания Rheinmetall-Borsig AG представила 30-мм авиационную пушку Maschinenkanone.101 (МК.101). Работа автоматики МК.101 была основана на коротком ходе ствола. Механический разобщитель позволял вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями с темпом до 260 выстр./мин. Питание осуществлялось из коробчатых магазинов емкостью 10 патронов или 30-зарядных барабанов. Масса орудия с барабаном на 30 выстрелов составляла 185 кг. Длина орудия – 2 592 мм. Ввиду значительной массы и габаритов и по причине ограниченной емкости магазина, данная авиационная пушка не получила большого распространения.
Для стрельбы из этого орудия применялся мощный выстрел размерности 30x184 мм. Бронебойный снаряд массой 455 г, с начальной скоростью 760 м/с при попадании под прямым углом на дистанции 300 м мог пробить 32-мм броню. Впоследствии в боекомплект 30-мм авиационной пушки ввели бронебойно-трассирующий подкалиберный снаряд, который на дистанции 300 м при попадании под углом 60º мог пробить 50-мм броню.
В начале 1942 года появился улучшенный вариант, в котором удалось избавиться от многих недостатков. Новая 30-мм пушка МК.103 без боеприпасов весила 145 кг. Масса ящика с лентой на 100 выстрелов – 94 кг. Схема функционирования автоматики смешанная: экстракция гильзы, подача очередного патрона и продвижение ленты происходили за счет короткого отката ствола, а для взведения затвора и отпирания канала ствола использовался отвод пороховых газов. Питание пушки МК.103 осуществлялось из металлической рассыпной ленты длиной 70–125 снарядов. Темп стрельбы – до 420 выстр./мин. Дальность прямого выстрела составляла 800 метров.
30-мм авиационная пушка МК.103
Эта немецкая 30-мм пушка была, пожалуй, лучшей среди серийных одноклассников. По комплексу боевых характеристик МК.103 занимала промежуточное положение между советскими 23-мм ВЯ и 37-мм НС-37. В то же время МК.103 имела ряд особенностей, затрудняющих её применение в составе вооружения одномоторных истребителей. Слишком сильная отдача, которую не мог смягчить многокамерный дульный тормоз, и резкость работы автоматики ограничивали использование 30-мм пушек.
Производство МК.103 велось с середины 1942 года до февраля 1945 года, и на складах люфтваффе скопилось значительное количество невостребованных 30-мм пушек, что стало причиной использования их в зенитных установках.
На первом этапе, где-то в начале 1943 года, наземный персонал люфтваффе начал устанавливать 30-мм пушки на примитивные и достаточно грубо изготовленные турели, предназначенные для усиления противовоздушной обороны полевых аэродромов.
Наиболее действенными при стрельбе по воздушным целям оказались: 330 г фугасный снаряд 3 cm M.-Gesch. o. Zerl., содержащий 80 г тротила, и 320 г фугасно-трассирующий 3 cm M.-Gesch. L'spur o. Zerl., снаряженный 71 г флегматизированного гексогена в смеси с алюминиевой пудрой. Для изготовления особо мощных 30-мм снарядов с высоким коэффициентом наполнения взрывчатым веществом использовалась технология «глубокой вытяжки», с последующей закалкой стального корпуса токами высокой частоты.
Поражающий эффект от попадания одного фугасного 30-мм снаряда был сравним с попаданием трёх-четырёх 20-мм осколочно-трассирующих снарядов, выпущенных из установки 2,0 cm FlaK 38.
30-мм выстрелы для пушки МК.103 слева направо: фугасный, осколочно-трассирующий, фугасный с самоликвидацией, бронебойно-зажигательный
Для сравнения: в советском 37-мм осколочно-трассирующем снаряде УОР-167 массой 0,732 г, входившем в боекомплект зенитного автомата 61-К, содержалось 37 г тротила.
В середине 1943 года конструкторы фирмы Waffenfabrik Mauser AG путём наложения 30-мм авиационной пушки на станок 20-мм зенитки Flak 38 создали установку 3,0 сm Flak 103/38. Хотя данная установка во многом являлась вынужденной импровизацией военного времени, в целом она оказалась очень удачной.
30-мм зенитная установка 3,0 сm Flak 103/38
Увеличение калибра артиллерийской части привело к росту веса примерно на 30 %. Масса 3,0 сm Flak 103/38 в транспортном положении составляла 879 кг, после отделения колёсного хода – 619 кг. За счёт использования ленточного питания и ящика на 40 снарядов существенно увеличилась боевая скорострельность. Более тяжелый 30-мм снаряд медленней терял свою энергию, при этом максимальная наклонная дальность стрельбы по воздушным целям составила 5 700 м, досягаемость по высоте – 4 700 м. Согласно экспертным оценкам, эффективность 30-мм зенитной установки по сравнению с 20-мм Flak 38 возросла примерно в 1,5 раза.
В конце 1944 года с использованием пушек МК.103 была создана 3,0 cm Flakvierling 103/38. Внешне 30-мм счетверённая установка отличалась от 20-мм 2,0 cm Flakvierling 38 более длинными и толстыми стволами, снабженными многокамерным дульным тормозом.
3,0 cm Flakvierling 103/38
По сравнению с 20-мм счетверённой установкой масса 30-мм возросла примерно на 300 кг. Увеличение веса с лихвой компенсировалось возросшими боевыми характеристиками. За 6 секунд счетверённая установка могла непрерывной очередью выпустить 160 снарядов, общей массой 72 кг. Такая «метла» из стали и огня могла за считанные мгновения «разобрать» на мелкие фрагменты любой хорошо защищённый боевой самолёт эпохи Второй мировой.
Одноствольные и счетверённые немецкие 30-мм зенитки на базе авиационной пушки МК.103 имели высокие боевые характеристики, но, к счастью для боевой авиации РККА и союзников, выпустили их не много, и они в основном использовались сухопутными подразделениями. Помимо малочисленности, применению во флоте 30-мм одноствольных установок, созданных в соответствии со стандартами вермахта, препятствовал большой вес и габариты станков, оснащённых механическими средствами наводки, в то время, когда на кораблях в основном монтировались тумбовые зенитные установки.
Тем не менее во второй половине войны командование кригсмарине предприняло попытку усилить ПВО флота за счёт внедрения 30-мм зениток.
Несколько десятков 30-мм тумбовых установок потеснили 20-мм зенитные автоматы на торпедных катерах и подводных лодках. Впрочем, судя по всему, авиационные 30-мм пушки МК.103 оказались для флота не лучшим вариантом, по надёжности они существенно проигрывали хорошо освоенным 20-мм зениткам 2 cm FlaK C/38. Планировавшееся перевооружение с 20-мм автоматов на 30-мм пушки МК.103 получилось осуществить лишь частично. Спаренную 30-мм установку так и не разработали, вместо нее новые «Шнелльботы» получали две одноорудийные установки с МК.103 либо пушки старых типов.
После приятия решения о кардинальном усилении зенитного вооружения германских подводных лодок типа VII-C в рамках проекта U-Flak рассматривался вопрос оснащения их счетверёнными 30-мм установками 3,0 cm Flakvierling 103/38, доработанными в соответствии с морскими требованиями. Но к тому моменту немецкие подводники уже имели информацию о том, что авиационные пушки МК.103 дают массовые отказы после купания в солёной воде.
30-мм зенитные установки на базе 30-мм авиационной пушки МК.303
Руководство немецкого флота понимало, что противовоздушная оборона ближней зоны на многих боевых единицах нуждается в усилении. В первую очередь это касалось относительно небольших сторожевых и противолодочных кораблей, тральщиков, катеров и подводных лодок, на которых не имелось много места, чтобы увеличить огневую мощь зенитного вооружения за счёт размещения многочисленных артиллерийских установок разных калибров.
Очень заманчивым было создать относительно лёгкую и компактную «промежуточную» 30-мм зенитную установку, которая бы по скорострельности соответствовала 20-мм автоматам, а по эффективной дальности стрельбы могла сравниться с 37-мм зенитками. Помимо увеличения скорострельности и при сохранении дальности стрельбы 37-мм пушки, новая 30-мм зенитка должна была быть относительно лёгкой, компактной и надёжной.
В качестве основы для новой флотской зенитной установки было решено использовать 30-мм пушку МК.303, разработанную фирмой Кrieghoff waffenfabrik. Эта 30-мм пушка, заявленная как «самая-самая мощная и скорострельная», представляла собой маштабированный вариант 20-мм авиационной MG.301. Автоматика МК.303 сочетала комбинацию короткого отката ствола, ход которого разблокировал затвор, и газоотвода, осуществлявшего перезарядку оружия.
Орудие массой 177 кг и длиной 2,94 м использовало мощные 30-мм выстрелы с длиной гильзы 210 мм. Снаряд массой 330 г разгонялся до начальной скорости более 1 000 м/с. Темп стрельбы достигал 500 выстр./мин.
Создание зенитной установки на базе 30-мм авиационной пушки МК.303 в конце 1943 года было поручено фирме Waffenwerke Brünn (так в годы оккупации называлась чешская Zbrojovka Brno).
Артиллерийская часть 30-мм спаренного зенитного автомата
Чешские специалисты внесли существенные изменения в конструкцию артиллерийской части. Практическую скорострельность зенитной установки было решено увеличить за счёт использования спаренных 30-мм артиллерийских автоматов.
Для повышения надёжности произошел отказ от ленточного питания и использовались магазины на 10 или 15 выстрелов. При суммарном темпе стрельбы 900 выстр./мин боевая скорострельность не превышала 150 выстр./мин. Длина орудия стала больше и составила вместе с дульным тормозом 3,145 м при длине ствола 2,2 м, а масса возросла до 185 кг. Общий вес зенитной установки составлял примерно 1 600 кг. Обеспечивался круговой обстрел, углы вертикальной наводки: от –10° до +85°. Расчёт – 5 человек.
Для обеспечения требуемого ресурса ствола и снижения ударных нагрузок автоматики уменьшили навеску порохового заряда, после чего начальная скорость составила 910 м/с. Эффективная дальность стрельбы по самолётам достигала 2 500 м. Для 20-мм флотских установок 2 cm FlaK C/30 и 2 cm FlaK C/38 этот показатель при стрельбе по быстро перемещающимся воздушным целям не превышал 1 800 м.
Спаренная 30-мм зенитная установка 3,0 сm Flakzwilling MK.303 (Br)
Морская 30-мм спаренная зенитная установка, выпуск которой был налажен в Брно, получила обозначение 3,0 сm Flakzwilling MK.303 (Br), также иногда использовалось наименование 3 cm Flak M44.
Иностранные источники утверждают, что к концу 1944 года на заводе Брно было выпущено 32 экземпляра 3,0 сm Flakzwilling MK.303 (Br), а в течение первых четырех месяцев 1945 года еще 190 экземпляров.
Судя по всему, зенитные установки 3,0 сm Flakzwilling MK.303 (Br), разработанные для боевых кораблей, на палубах монтировались очень ограниченно и в основном использовались на береговых объектах. Во всяком случае, не удалось найти фотографии, подтверждающие реальное применение этих 30-мм автоматов на кораблях кригсмарине.
Имеется информация о планах вооружить 30-мм спаренными зенитками подводные лодки типа XXI. Зенитные установки должны были размещаться в двух башнях с лёгким противоосколочным бронированием, которые в подводном положении автоматически убирались внутрь рубки. Управление башнями могло осуществляться непосредственно изнутри прочного корпуса. Однако до массовой реализации этих планов дело не дошло, и опытная башенная установка испытывалась на одной лодке.
В англоязычных изданиях говорится, что управление башней осуществлялось при помощи электрогидравлического привода. В крыше башни имелись специальные створки, при открытии которых наводчик мог следить за воздушной обстановкой и наводить орудия на цель. Зенитный огонь можно было вести в полупогруженном состоянии, когда над водой возвышалась только рубка лодки.
Впрочем, с учётом всех обстоятельств в убирающихся внутрь корпуса башенных установках не имелось особого смысла. Хотя они предохраняли расчёт от пуль и осколков, электрогидравлические приводы были весьма сложными и не слишком надёжными при длительном контакте с солёной водой. Тяжелые башни делали центр тяжести лодки выше, что негативно сказывалось на остойчивости. По эффективности стрельбы башенные установки не имели преимуществ перед зенитными системами, установленными на обычных станках. В большинстве случаев башни являлись мёртвым грузом, как известно, лучшей гарантией неуязвимости субмарины является её скрытность.
Хотя это и выходит за рамки обзора, посвящённого зенитной артиллерии немецкого флота, будет уместно кратко рассказать о послевоенном использовании 30-мм авиационной пушки МК.303.
В начале 1950-х годов на базе морской зенитной установки 3,0 сm Flakzwilling MK.303 (Br) в Чехословакии была создана и принята на вооружение буксируемая 30-мм зенитная установка ZK.453 обр. 1953 г., которая до середины 1990-х стояла на вооружении в Чехословакии и активно поставлялась на экспорт.
Что касается итогов боевого применения одноствольных, спаренных и счетверённых 30-мм зенитных установок, то они появились слишком поздно. Хотя по огневой мощи и дальности стрельбы эти установки не имели аналогов в других странах и представляли серьёзную опасность для самолетов, действующих на малых высотах, небольших судов и катеров, 30-мм автоматы использовались в немецком флоте очень ограниченно.
Стремительное наступление РККА не позволило наладить массовый выпуск 30-мм скорострельных зенитных установок, способных серьёзно усилить немецкую корабельную ПВО. В общей сложности на немецких и чешских предприятиях было собрано около 700 30-мм одноствольных, спаренных и счетверённых установок, которые в основном применялись на суше.
Ограниченность Германии в ресурсах, непрекращающиеся бомбардировки оборонных заводов и успехи Красной Армии не дали выпустить количество 30-мм зениток в объёмах, способных оказать существенное влияние на ход боевых действий.
37-мм полуавтоматическая пушка 3,7 cm SK C/30
В конце 1920-х годов концерн Rheinmetall Borsig AG приступил к разработке морских скорострельных пушек малого калибра, способных решать задачи ПВО и бороться со скоростными торпедными катерами. После создания ряда опытных образцов на вооружение поступила 37-мм универсальная скорострельная пушка 3,7 cm SK C/30. Буквы «SK» в маркировке орудия означали Schiffskanone (нем. корабельное орудие), а «C» – Construktionsjahr (нем. год создания) с указанием через дробь двух последних цифр года.
Фактическое принятие на вооружение флотского 37-мм орудия произошло в середине 1930-х, после прихода к власти нацистов и отказа от соблюдения условий Версальского договора. Таким образом, 3,7 cm SK C/30 стала первой 37-мм зенитной пушкой, поступившей на вооружение немецкого флота после окончания Первой мировой войны.
В начальный период Второй мировой 37-мм одиночные и спаренные полуавтоматы SK C/30 являлись основными орудиями такого калибра в кригсмарине. Ими вооружались все типы боевых кораблей и вспомогательных судов, а также катера и подводные лодки.
Концептуально немецкая 37-мм универсальная артиллерийская установка была близка к советской 45-мм полуавтоматической универсальной пушке 21-К, но имела лучшую баллистику и большую скорострельность. Производство 3,7 cm SK C/30 завершилось в 1942 году, всего удалось выпустить около 1 600 одинарных и спаренных орудий.
Для этой артсистемы был создан очень мощный для данного калибра унитарный выстрел с длиной гильзы 381 мм. Общая длина унитарного выстрела – 516,5 мм. В стволе длиной 2 960 мм бронебойно-фугасно-трассирующий снаряд 3,7 cm Pzgr Patr L'spur Zerl массой 745 г разгонялся до 1 000 м/с. Также в боекомплект входили выстрелы с осколочно-трассирующим и осколочно-зажигательно-трассирующим снарядами.
Столь высокие баллистические характеристики позволили существенно превзойти по дальности эффективной стрельбы все другие серийные 37-мм орудия. Согласно немецким данным, на дальности 2 000 м по точности стрельбы 3,7 cm SK C/30 вдвое превосходила буксируемую зенитную пушку 3,7 cm Flak 18. Для уменьшения износа ствола были приняты снаряды с металлокерамическими ведущими поясками.
37-мм унитарный выстрел для орудия 3,7 cm SK C/30
Выстрел 37х380R не был взаимозаменяем с другими германскими 37-мм противотанковыми, зенитными и авиационными пушками.
Вспомогательные суда небольшого водоизмещения, катера и подводные лодки вооружались одинарными 37-мм артиллерийскими установками Einh.LC/34 (Einheitslafette C/34 – одноорудийный лафет модели 34 года) с углами вертикальной наводки: –10...+80°. Наведение орудия по горизонтали осуществлялось за счёт его свободного вращения в горизонтальной плоскости при помощи плечевого упора.
Для вертикальной наводки имелся зубчатый подъёмный механизм. Орудия оснащались гидравлическим противооткатным механизмом и пружинным накатником. Для защиты расчёта от пуль и осколков с 1942 года стал применяться бронированный щит.
В 1939 году на вооружение была принята одноствольная 37-мм универсальная артсистема Ubts.LC/39 с пушкой 3,7 cm SK C/30U, предназначенная для вооружения подводных лодок. Масса данной установки была снижена до 1 400 кг, а максимальный угол вертикального наведения доведён до 90°. В орудиях, предназначенных для подводных лодок, использовались детали, выполненные из коррозионно-стойкой стали.
37-мм артиллерийская установка 3,7 cm SK C/30U на подводной лодке
Хотя боевая скорострельность полуавтоматического орудия не превышала 30 выстр./мин, оно являлось более надежным и компактным, чем 37-мм зенитные автоматы, используемые на суше, и могло быть быстрее приведено в боевое положение.
37-мм 3,7 cm SK C/30 U, снятая с затонувшей в 1945 году в порту Гданьска немецкой подводной лодки
Спаренная зенитная установка 3,7 cm SK C/30 сочетала самые передовые достижения конструкторской мысли с откровенно архаичными техническими решениями. В середине 1930-х немцы стали первопроходцами, установив 37-мм морскую полуавтоматическую «спарку» на стабилизированную в трёх плоскостях платформу.
Спаренная стабилизированная зенитная установка имела обозначение Dopp.LC/30 (нем. Doppellafette С/30 – двухорудийный лафет модели 1930 года). При полной массе 3 670 кг, почти 20 % веса установки (630 кг) составлял вес силовых приводов стабилизации, которые могли компенсировать наклон от бортовой и килевой качки корабля в пределах ±19,5°. Углы вертикального наведения: от –9° до +85°, а в горизонтальной плоскости обеспечивался круговой обстрел.
Никакой броневой защиты спаренные 37-мм зенитки изначально не имели, не считая 14–20-мм стальных «брустверов» на крейсерах и линкорах. Однако с 1942 года эти установки оснастили щитами из 8-мм броневой стали.
По точности стрельбы 37-мм немецкая морская «спарка» превосходила все существующие на тот момент 37–40-мм корабельные и сухопутные зенитные орудия, но её скорострельность ограничивал полуавтоматический вертикально-скользящий клиновой затвор с ручным заряжанием каждого выстрела.
Практическая скорострельность спаренной зенитной установки напрямую зависела от уровня тренированности расчёта и в большинстве случаев не превышала 60 выстр./мин, что было почти в два раза меньше, чем у сухопутной одноствольной зенитки 3,7 cm Flak 18.
Несмотря на это, спаренные 37-мм установки получили широкое распространение в германском флоте и применялись на большей части немецких боевых кораблей классом от миноносцев и выше. Эсминцы несли по две такие универсальные артсистемы, на лёгких крейсерах имелось четыре спарки, на тяжёлых крейсерах по 6, на линкорах размещалось 8 спаренных установок. Очень часто их ставили на крупные мобилизованные корабли торгового флота, привлекавшиеся для войсковых перевозок.
В ходе боевых действий выявилось, что при сильном волнении и забрызгивании система стабилизации из-за попадания морской воды в электрические цепи часто отказывает. К тому же при интенсивном маневрировании эсминцев, подвергшихся атаке вражеской авиации, слабые электроприводы не всегда успевали компенсировать угловые ускорения. Многочисленные отказы в работе системы стабилизации и невысокая боевая скорострельность стали причинами того, что в 1943 году полуавтоматические пушки 3,7 cm SK C/30 на палубах боевых кораблей начали заменять 37-мм зенитными автоматами.
Хотя к 1945 году одинарные и спаренные полуавтоматические 37-мм универсальные пушки считались устаревшими, их эксплуатация продолжалась до окончания боевых действий.
Начиная с 1943 года значительное число 37-мм одноствольных и спаренных установок было передано в береговые подразделения противовоздушной обороны и размещено в укреплениях «Атлантического вала».
После демонтажа ненужной на берегу системы стабилизации 37-мм спаренными зенитными установками усиливали противовоздушную оборону военно-морских баз и портов. В силу отсутствия колёсных лафетов, достаточно тяжелые «спарки» Dopp.LC/30 размещались на стационарных позициях и железнодорожных зенитных батареях.
Продолжение следует…
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