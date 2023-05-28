Лукашенко посоветовал странам ЕАЭС присоединяться к союзному государству России и Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на заявление казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева о наличии в составе ЕАЭС союзного государства с одним ядерным оружием на двоих. По его словам, завидовать этому не нужно, а нужно присоединяться. Об этом в своем ТГ-канале написал Павел Зарубин.
Ранее президент Казахстана заявил, что в составе Евразийского экономического союза, наряду с обычными странами, имеется даже союзное государство России и Белоруссии с единым экономическим и военным пространством и даже ядерным оружием. В то же время интеграция других стран находится на гораздо более низком уровне. Речь идет о Казахстане, Кыргызстане и Армении.
У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны − одно государство" (...) есть и другой уровень интеграции (...) с этой реальностью нам нужно считаться
- заявил Токаев.
На это отреагировал Лукашенко, который заявил, что завидовать интеграции России и Белоруссии не нужно, а нужно присоединяться к этому союзу, глубже интегрироваться. Тогда и экономика будет общая, и промышленность и даже ядерное оружие.
А если кто переживает по этому поводу, то никто не против, если у Казахстана или другой страны, были такие же тесные отношения. А это очень просто, надо вступить в союз с Россией и Белоруссией. Тогда и ядерное оружие будет у всех
- заявил белорусский лидер добавив, что это его личное мнение.