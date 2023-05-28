Лукашенко посоветовал странам ЕАЭС присоединяться к союзному государству России и Белоруссии

У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны − одно государство" (...) есть и другой уровень интеграции (...) с этой реальностью нам нужно считаться

А если кто переживает по этому поводу, то никто не против, если у Казахстана или другой страны, были такие же тесные отношения. А это очень просто, надо вступить в союз с Россией и Белоруссией. Тогда и ядерное оружие будет у всех