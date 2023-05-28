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Лукашенко посоветовал странам ЕАЭС присоединяться к союзному государству России и Белоруссии

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Лукашенко посоветовал странам ЕАЭС присоединяться к союзному государству России и Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на заявление казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева о наличии в составе ЕАЭС союзного государства с одним ядерным оружием на двоих. По его словам, завидовать этому не нужно, а нужно присоединяться. Об этом в своем ТГ-канале написал Павел Зарубин.


Ранее президент Казахстана заявил, что в составе Евразийского экономического союза, наряду с обычными странами, имеется даже союзное государство России и Белоруссии с единым экономическим и военным пространством и даже ядерным оружием. В то же время интеграция других стран находится на гораздо более низком уровне. Речь идет о Казахстане, Кыргызстане и Армении.

У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны − одно государство" (...) есть и другой уровень интеграции (...) с этой реальностью нам нужно считаться

- заявил Токаев.

На это отреагировал Лукашенко, который заявил, что завидовать интеграции России и Белоруссии не нужно, а нужно присоединяться к этому союзу, глубже интегрироваться. Тогда и экономика будет общая, и промышленность и даже ядерное оружие.

А если кто переживает по этому поводу, то никто не против, если у Казахстана или другой страны, были такие же тесные отношения. А это очень просто, надо вступить в союз с Россией и Белоруссией. Тогда и ядерное оружие будет у всех

- заявил белорусский лидер добавив, что это его личное мнение.
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26 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:20
    +6
    Вот даже и не знаю как реагировать на это предложение.
    Может потому что ещё трезв и помню как весело и с гиканьем тамошние элиты устраивали резьню с теми, кто в одночасье для них стали пришлыми.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:05
      +1
      соссед по саду,(екат обл) еле ноги от туда унёс.60+с женой, продал большое хозяйство,хватило на урале на однушку и садовый участок.тут заблокируют что он порасказывал. жесть.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:21
    +3
    Насильно кого-то с кем-то соединять - проку мало.
    Всё должно созреть само и быть продумано.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 14:56
      -1
      Цитата: Теренин
      Насильно кого-то с кем-то соединять - проку мало.
      Всё должно созреть само и быть продумано.

      Именно так ..Кто не хочет ,тогда сразу высший процент пошлин и т.д.
      А то блин привыкли "братья" Казахов вообще нушно опустить ..
      Те кще многовекторные ..Думают и тех и этих ? отверпне
      Казахи улыбаются и только отвернешся И сразу ятаган в спину
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:23
    +7
    надо вступить в союз с Россией и Белоруссией. Тогда и ядерное оружие будет у всех
    Александр Григорьевич за словом в карман не лезет и это у него не отнять. В данном случае и осадил "разговорившегося" Токаева, и дал ему совет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:31
      +6
      Батько просто понял что других перспектив не предвидется......
      Сидение на шпагате на двух стульях закончилось.....
      Или раком вставать перед США и Эуропой или быть братской страной и сябрами. За которых будут впрягаться если что.
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 14:35
      -1
      Александру Григорьевичу похоже посоветовали посоветовать вот он и советует.... А раньше он сам был "многовекторный"....

      А кто у нас не "многовекторный" ?

      Например, Шойгу и министр обороны и председатель попечительского совета Ельцин - центра...,

      а Верховный - с 2000 беспартийный президент страны. В выборе ориентиров свободен абсолютно..... И по жизни состоял лишь в одной партии- в КПСС "во время оно"...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:36
        +6
        Да вы задолбали с этим Борька-поллитра центром. Я из Екатеринбурга, всерьез думаете что этот центр нам в жилу что ли?
    3. Дон Аналитик
      Дон Аналитик Сегодня, 14:39
      +4
      Токаев умён, даже хитёр. Как ловко с Назарбаевым поступил. ОДКБ ему в помощь...И Россия ту да же... таких друзей врагов не надо.
      Но история всё поставит на своё место, иподлость и предательство!
    4. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 14:59
      +2
      [quote=rotmistr60]В данном случае и осадил "разговорившегося" Токаева, и дал ему совет.[/quote]
      Генадий казахи те еще тихушеники Я их знаю !
      Они силу уважают !!!
      [quote=Дон Аналитик]Токаев умён, даже хитёр. Как ловко с Назарбаевым поступил. ОДКБ ему в помощь...И Россия ту да же... таких друзей врагов не надо.
      Но история всё поставит на своё место, иподлость и предательство![/quote
      Казахи кланы джузы и т.д. Там у них идет борьба ..
      Сидят падлы на разработках СССР Нефть Газ ,Уран

      Остальное все запустили поля черноземы и т.д.
      Скротоводство даже ..
      Огромные территории запущены !!!

      1. Арслан Али
        Арслан Али Сегодня, 16:04
        0
        Падла, вспомни сколько казахов воевало в ВОВ, среди которых есть Герои СССР, вспомни сколько ресурсов этой земли было передано фронту, тот же хлеб блокадному Ленинграду. Сколько потом было потрачено на восстановление народного хозяйства на оккупированных территориях. Земля наша и тот же уран наш был и есть, как и вся таблица Менделеева.
        Поэтому шовик-нацист, который от бандеровца ничем не отличается за своим языком следи, базар фильтруй, когда о другом народе, национальности свои помои выливаешь! Сиди на своем берегу и не путай с другим, думаешь в РФ казахов нет, которые проживают или работают, учатся там?
      2. mann
        mann Сегодня, 16:09
        -1
        Сидят падлы на разработках СССР Нефть Газ ,Уран
        А мы на чьих сидим?
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:39
    +3
    Любое государство, которое станет частью Союзного, получит весь набор анти-российских санкций. Ни одна страна добровольно под эту гильотину не ляжет. Страны ЕАЭС они эти санкции вообще то официально соблюдают.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:43
      +2
      Сябры и так получают санкции автоматом - им терять уже нечего...
      Ну или ложится раком под Запад.
      В особо извращенной форме, по другому не примут.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 14:46
    +3
    надо вступить в союз с Россией и Белоруссией. Тогда и ядерное оружие будет у всех


    Тут батька немного промахнулся.
    Казахстан провозгласил свой безъядерный статус и не собирается от него отказываться.
    Более того, Казахстан сейчас выступает за полную ликвидацию ядерного оружия.

    https://assembly.kz/ru/news/bezyadernyy-mir-osnova-budushchego-nashey-planety/
    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН, посвященном Международному дню за полную ликвидацию ядерного оружия. В своем выступлении он подчеркнул, что Центральная Азия - это «первый, не имеющий ядерных базирований геополитический регион в Северном полушарии».
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 15:59
      0
      Более того, Казахстан сейчас выступает за полную ликвидацию ядерного оружия.
      Ага. Все вот так взяли и ликвидировали из-за мнения киргиз-кайсаков. (Так их называли до 1924 года). А за полную ликвидацию вообще любого оружия они ещё не выступают?
  6. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 14:53
    -2
    - Центростремительные процессы , в основном, вызываются и основываются на силе и богатстве "Центра".... Была бы России как США - Союз никогда бы не развалился ...
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:54
    -1
    Батько прав, как всегда, а всех нацистов, питающих свои корни на Украине, надо пешком пустить туда через линию фронта или обменивать на наших пленных: местным элитам спокойней будет.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 15:17
    +2
    Вот время и показало кто есть кто....кто для России настоящий друг,а кто настоящий враг....но есть те кто ни то ни сё,кто хуже даже открытых врагов.Это про Пашиняна с Токаевым--когда припекло,так "друзья",а как полегчало такие "независимые",аж жуть..от них можно ждать всего,только не искренности и честности в отношениях....
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 15:25
      +1
      Цитата: HAM
      Вот время и показало кто есть кто....кто для России настоящий друг,а кто настоящий враг....но есть те кто ни то ни сё,кто хуже даже открытых врагов.Это про Пашиняна с Токаевым--когда припекло,так "друзья",а как полегчало такие "независимые",аж жуть..от них можно ждать всего,только не искренности и честности в отношениях....

      Спасибо Николаевич ..Хороший комент жизненный м с душой написан !!
      Мы еще разбор полетов сделаем и жестко !!!
  9. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 15:22
    0
    Батька знает ,что говорить и советовать ..Потом поздно будет !!!
    Мы Русские уже другие теперь ! Можем и бахнуть ,кто не с нами..
    Думайте "братья " хе хе
  10. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 15:27
    0
    Сейчас укры разносят новость что Лукашенко госпитализирован в Москве. Кто нибудь может подтвердить или опровергнуть?
  11. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:41
    +1
    ... заявление казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева о наличии в составе ЕАЭС союзного государства с одним ядерным оружием на двоих/

    Это элементарная зависть и в тоже время как шкурный интерес у этого казахского лидера.
    Сам же этот лидер, ушимляет в правах не казахстанского происхождения. Многие люди просто уезжают оттуда отсутствия нормальных перспектив по жизни.
    Это моё личное мнение.
  12. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:46
    0
    Может какие -то другие ориентиры брать нужно ? Уровень жизни , долголетие , ВВП , а не ядерное оружие, чтобы привлечь союзников ?
  13. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:51
    0
    Батька прав. Но с другой стороны, с политикой проводимой на сегодня Казахстаном, нужен ли нам такой союз?
    Такое гонение на русских в Казахстане было только при развале СССР. Получается им это выгодно, а не нам.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:08
    +1
    Хм, тут даже не пресловутая восточная хитрость и упоси господь мудрость.В предьявах казахов прям шумерская зависть прямым текстом читается-и мэнэ,и мэнэ, и побольше побольше, но если что то я ужасно независимый и незачто не отвечаю и никому не помогаю, но дайте мне всего и побольше.