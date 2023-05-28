В Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников - Минобоны

Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ, на основных направлениях без особых изменений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российское военное ведомство ничего не сообщило о сегодняшнем ночном налете беспилотников, хотя в Генштабе ВСУ утверждают, что в ночь с субботы на воскресенье Украину атаковало "самое большое" с начала спецоперации количество российских беспилотников. С другой стороны, в сводках информация об атаках беспилотниками никогда не отражалась, в отличие от ракет.
В то же время в районах Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады ТРО и "иностранного легиона". В районах Георгиевка и Краматорск ДНР уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман". В Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районе Степовое уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.
Под Торецком ДНР и Новоандреевкой Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
На основных направлениях без изменений, на Купянском ударами артиллерии и авиации нанесено поражение противнику в районах Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР. Две украинские ДРГ нейтрализованы в районах Лиман Первый и Берестовое Харьковской области. Потери ВСУ: свыше 30 всушников, один бронеавтомобиль и два пикапа. На Красно-Лиманском нанесено поражение подразделениям противника в районах Торское, Терны ДНР, Невское и Червоная Диброва ЛНР. За сутки уничтожено: до 65 украинских военных, броневик, две гаубицы и САУ "Акация".
На Донецком направлении наступательных действий не велось, работала авиация и артиллерия, но потери здесь у ВСУ значительно больше, чем на других направлениях, так как, кроме Артемовска, сюда относится и Марьинка и Авдеевка. Сообщается, что за сутки противник потерял: до 340 человек личного состава, три броневика и САУ Krab польского производства.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами бои шли в районах Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное ДНР. За сутки потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, по бронетехнике сведений нет. На Херсонском направлении уничтожено до 10 всушников и САУ "Гвоздика".