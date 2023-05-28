Военное обозрение
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В Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников - Минобоны

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В Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников - Минобоны

Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ, на основных направлениях без особых изменений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российское военное ведомство ничего не сообщило о сегодняшнем ночном налете беспилотников, хотя в Генштабе ВСУ утверждают, что в ночь с субботы на воскресенье Украину атаковало "самое большое" с начала спецоперации количество российских беспилотников. С другой стороны, в сводках информация об атаках беспилотниками никогда не отражалась, в отличие от ракет.

В то же время в районах Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады ТРО и "иностранного легиона". В районах Георгиевка и Краматорск ДНР уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман". В Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районе Степовое уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Под Торецком ДНР и Новоандреевкой Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

На основных направлениях без изменений, на Купянском ударами артиллерии и авиации нанесено поражение противнику в районах Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР. Две украинские ДРГ нейтрализованы в районах Лиман Первый и Берестовое Харьковской области. Потери ВСУ: свыше 30 всушников, один бронеавтомобиль и два пикапа. На Красно-Лиманском нанесено поражение подразделениям противника в районах Торское, Терны ДНР, Невское и Червоная Диброва ЛНР. За сутки уничтожено: до 65 украинских военных, броневик, две гаубицы и САУ "Акация".

На Донецком направлении наступательных действий не велось, работала авиация и артиллерия, но потери здесь у ВСУ значительно больше, чем на других направлениях, так как, кроме Артемовска, сюда относится и Марьинка и Авдеевка. Сообщается, что за сутки противник потерял: до 340 человек личного состава, три броневика и САУ Krab польского производства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами бои шли в районах Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное ДНР. За сутки потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, по бронетехнике сведений нет. На Херсонском направлении уничтожено до 10 всушников и САУ "Гвоздика".

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17 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:12
    +5
    Я думаю, что Сатане в Аду скоро потребуется увеличить свой штат.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 15:43
      0
      Гитлер капут ! Вперед мужики ..Наши прадеды за нами смотрят soldier
      Где зеленский наркоман ..?
    2. mexanik62
      mexanik62 Сегодня, 15:53
      0
      Старый черт сдает смену молодому и поучает - это вот котел с евреями , обязательно закрывай, хоть один вылезет - всех повытаскивает. В этом немцы - можеш его не закрывать, им сказали они и сидят. Это русские, тоже не закрывай они еще и жару поддать просят. А в этом украинцы сидят, к ним особый подход - спрячся вроде тебя нет и следи - один-два вылезут, беги закрывай котел. Они за тебя всю смену уголь кидать будут
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:08
        +1
        на основных направлениях без особых изменений.
        через неделю заскочу,узнаю,сколько окопов заняли, если "михан" всех не победит раньше....
  2. Комментарий был удален.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:29
      +1
      К "хорошему кофе" пристрастился папашка юЩЕНКА (Гниломордого). Интересно девки пляшут... Тогда в Рейхе для истиных арийцев только эрзац-кофе был из жареного ячменя и моркови.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 15:46
        +1
        Цитата: Wolfskin1993
        К "хорошему кофе" пристрастился папашка юЩЕНКА (Гниломордого).

        Вот и подумайте, что он в концлагерях делал. !"Ценный кадр" видать был.
        1. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 15:56
          +1
          Цитата: Егоза
          Вот и подумайте, что он в концлагерях делал. !"Ценный кадр" видать был.

          Концлагеря фашиков ,для пшеков и укрорнациков Больная тема !!!!!
          Хорошо они там раблотали скурпулезно !!!!
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:25
    +2
    Если так свидомых колбасим, что, скоро взятие Кыюва ?
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: Nexcom
      Если так свидомых колбасим, что, скоро взятие Кыюва ?

      Брать не будем ,,Сами разбегутся !
      Киев Русский город ,сейчачс окупированый
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:48
      0
      Шел второй год во..,тьфу-СВО..Сводки как под копирку..
    3. dump22
      dump22 Сегодня, 16:01
      0
      Так мы уже давным давно победили Украину, сейчас идет война с НАТО.
      Так что надо ожидать взятия Варшавы, Берлина, Парижа, Лондона и Вашингтона:

      https://mkam.business-gazeta.ru/news/586710
      Симоньян: ...Украину как таковую мы победили в первые 2−3 дня, когда взяли Гостомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы...Сейчас идет война с НАТО на территории Украины...
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:25
    0
    Ist es nicht erstaunlich, dass die Ukraine angesichts dieser Mengen
    zerstörten Waffen und des tagtäglichen Verlustes von so viel Personal
    scheinbar immer noch genug Reserven hat, um unbeeindruckt russische
    Städte und zivile Ziele entlang der russischen Grenze (Belgorod), anzugreifen, anstatt solche teils wertvolle und oft großkalibrigen
    Waffen und Munition für feindliche, russische Ziele an der Front
    zu verwenden...?!? Oder ist das einfach nur sinnlose Wut...?!?

    Und wieso ändert dieses seit dem Fall von Artmojowsk ständig fortgesetzte russische Bombardement und die Angriffe derzeit
    offenbar nichts wesentliches am Front-Geschehen zu Gunsten
    der russischen Streitkräfte...!

    Wenn jemand mehr weiß, wäre ich für eine Einschätzung dankbar...!
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 15:50
      +2
      Хенде хок ! Гитлер капут ..Ферштейн ..
      soldier bully Что знал ,то и отвктил ..Явольт ?
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 16:04
      -1
      Russland hat die ukrainische Armee längst besiegt und kämpft nun gegen NATO-Armeen
      ---
      Россия давно разгромила украинскую армию и теперь воюет против армий НАТО
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 16:11
        +1
        Цитата: dump22
        Russland hat die ukrainische Armee längst besiegt und kämpft nun gegen NATO-Armeen
        ---
        Россия давно разгромила украинскую армию и теперь воюет против армий НАТО

        Вон оно что ..А мы и не знали хе хе .)))))
        О майн гот шнеле Русо туристо облико морле Ес ай ду
        Гоу гоу сейдайм плиз на опу и эти хедз вверх падлы !!!
  5. Roust
    Roust Сегодня, 15:46
    -2
    Эге-гей, последний украинец, ты где-еее...!!?? Что ни говори, но бабы у них плодовитые.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:54
    0
    Бьет значит любит. Коси укроп, жарь укроп!