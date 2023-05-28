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Выдаётся за украинское изделие: в ВСУ показали «новый» вездеход-амфибию «Богун»

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Выдаётся за украинское изделие: в ВСУ показали «новый» вездеход-амфибию «Богун»

Sherp из ОАЭ



Глава военного ведомства киевского режима Алексей Резников показал тест-драйв вездеходов-амфибий «Богун». С его слов, несколько машин данного типа уже были задействованы ВСУ на фронте, хотя свидетельства этого отсутствуют.

Как указал министр обороны, данная техника изготавливается на украинских мощностях. Однако данное заявление вызывает большие сомнения, учитывая состояние ВПК страны, фактически превратившегося в ремонтную базу. «Богун» идентичен вездеходу-амфибии 4х4 Sherp компании Streit Group из ОАЭ, который, частности, демонстрировался в России на выставке «Армия-2018». Скорее всего, несколько единиц Sherp были закуплены в Эмиратах и теперь выдаются за новое изделие украинской оборонки.

Sherp, изначально предназначавшийся для решения гражданских задач, отличается компактной конструкцией в виде небольшой кабины коробчатой формы (открытого либо закрытого типа), расположенной поверх массивных самонадувающихся шин диаметром около 1,60 м и шириной 80 см, которые работают как понтоны, позволяя машине перемещаться по озерам, рекам и другим водоемам, развивая максимальную скорость около 6 км/ч.

Дизельный двигатель, объемом от 1,5 до 2,4 литра, обеспечивает мощность в диапазоне от 44 до 67 л.с., позволяя передвигаться по сложной местности и преодолевать препятствия высотой до 1 м. Благодаря дорожному просвету около 600 мм он может легко перемещаться по глубокому снегу, грязи, камням и другим препятствиям. Объём топливных баков составляет от 58 до 75 л.


Резников на так называемом «Богуне»


В зависимости от модели Sherp может вместить от 2 до 4 пассажиров, включая водителя. Интерьер автомобиля спроектирован так, чтобы быть простым и функциональным, с базовыми элементами управления и приборами для удобства эксплуатации. Для обеспечения безопасности пассажиров предусмотрены такие элементы, как перекладины, ремни и усиленная конструкция кузова.

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12 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:58
    -3
    А, знаменитый российский вездеход, который после Майдана, в 2014 году, лохол стал производить в Питере))) Над этим кто только не ржал
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 17:04
      +4
      Его в Питере разработали и построили
    2. кредо
      кредо Сегодня, 17:41
      +1
      Если на этой амфибии ВСУ запланировали штурмовать Днепр или Чёрное море в районе Кимбурской косы то явно это дело заведомо гиблое, хотя Резникову скорей всего всё равно, он на этом "богуне" однозначно ничего форсировать не собирается.
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 16:59
    +1
    Выдаётся за украинское изделие: в ВСУ показали «новый» вездеход-амфибию «Богун»

    Производится с 2012 года.
  3. al3x
    al3x Сегодня, 17:00
    +1
    Кто нибудь для охоты и рыбалки прикупил себе, пока бабло рекой течёт к ним, по документам типа для всу
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:02
    +1
    Может и ОАЭшный Шерп за свой выдают.
    А в ОАЭ зачем такой дерьмопроходец? Там же нет болот?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 17:11
      +1
      Те, кто покупает такие штуки могут их куда угодно доставить, где их использовать будут по назначению, а в Эмиратах полно тех, кто вообще может этот вездеход погрузить на свою яхту или самолёт и отправиться туда, куда душа пожелает, например, в болото какое нибудь))
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 17:13
    -1
    Дизель 2,4 67 л. с.? Из какого он века, вообще?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:53
      0
      Японский Дизель 1.4. а не 2.4
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  6. Stoler
    Stoler Сегодня, 17:15
    +4
    Эка невидаль request А у нас "Москвич" новый чисто Российский!!! hi
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:26
    0
    хорошая игрушка, ни больше, ни меньше!
  8. JustMe
    JustMe Сегодня, 18:05
    +4
    Вся история с Шерпом - какая-то мутная. Какой-то российский энтузиаст-конструктор создал эту машину, вложил туда свои идеи ... а интеллектуальные права на разработку получили какие-то свиньи с Украины.
    Дальше были какие-то бодания с ним во вопросу интеллектуальных прав и эти толстосумы победили.
    Производство они наметили на Украине...