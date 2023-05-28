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В Германии разбился истребитель времен Второй мировой войны Spitfire

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В Германии разбился истребитель времен Второй мировой войны Spitfire

26 мая 2023 года во время приземления на аэродроме Хильдесхайм недалеко от Ганновера, Германия, разбился истребитель времен Второй мировой войны Supermarine Spitfire FR Mk.XVIIIe.


Как отмечается в издании Altair, самолет был серьезно поврежден. Пилот отделался легкими ранениями. Неизвестно, что стало причиной аварии. Наиболее вероятной считается ошибка пилота.

Инцидент с машиной аналогичной модели произошёл в 2010 году. Тогда самолет, заходя на посадку в норвежском аэропорту Тинсет, развил слишком большую скорость и высоту, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и перевернулся на кукурузном поле, в результате чего пилот погиб.

Supermarine Spitfire является британским истребителем времён Второй мировой войны. Всего в течение 1938-1948 годов было выпущено свыше 20 тыс. машин, часть из них поставлялась советским войскам в рамках реализации программы «ленд-лиз». В РККА они применялись главным образом в качестве истребителей ПВО. Последней страной, имевшей на вооружении эту машину, был Сингапур, снявший её с вооружения в 1954 году.

Однако данная модель остаётся востребованной среди реконструкторов истории. В настоящее время в лётном состоянии пребывают около полусотни Spitfire. Порой они становятся участниками трагических происшествий.
Использованы фотографии:
Полиция ФРГ
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16 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:55
    -12
    Немцы просто после афронта в Киеве Петриоты заменили на реально работающее ПВО - времен флактурмов))) А оно противника еще помнит - вот и сбило
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 16:58
    +1
    Старик сказал: я устал, я ухожу!..........................................................................................
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:58
    +1
    Пилот жив? Жив. Ну и ладно.
    Вряд ли немец на английском самолёте летал с мечтой на нас напасть.
    А как новость для ВО... Может пора новую рубрику завести? О разном.
    И туда и такие новости, и кто из министров перепил на приёмке нового вооружения, и где моряки с корабля сошли, что бы не по музеям ходить, а нажраться до отключки.
    (((
  4. ВСЗМК
    ВСЗМК Сегодня, 16:58
    -10
    Дело Покрышкина живет!
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:59
    +9
    Жалко потерять такую машину-самолету под 90 лет ! Жалко у нас ничего не летает тех времен,все на металл сдали. hi
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:26
      +3
      Позволю себе Вам возразить.
      По крайней мере летающие По-2, Ил-2 и И-16 точно есть, правда, восстановленные.
  6. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 17:04
    0
    Не разбился, а потерпел крушение. Пилот-то жив!
    1. Avis
      Avis Сегодня, 18:04
      +1
      Цитата: Русфанер
      Не разбился
      Пилот-то жив!


      А где написано, что при "разбился" обязательно должен погибнуть лётчик (в военной авиации нет понятия "пилот")?

      а потерпел крушение.

      В каком своде авиатерминологии есть такое понятие? "УУП" есть такой термин, "инцидент" есть, "авария" есть. "Катастрофа" тоже есть. А вот "потерпел крушение" -- нет и не было никогда. Даже "разбился" в разговорной речи -- сплошь и рядом (самолёт разрушен), а вот "потерпел крушение" только в СМИстеризации.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:24
    +4
    Самолёт "развил слишком большую скорость и высоту".
    Авторы, Вы русский язык в школе учили?
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 17:49
      +1
      скорее всего перевели просто с англоязычной газеты и все
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:33
    +2
    Восстановят! Это не фатально!

    Вон! ИЛ-2 из болота достали - там только куски корпуса - уже летает

  9. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 17:43
    +2
    Цитата: фа2998
    Жалко у нас ничего не летает тех времен,все на металл сдали.

    Ла-7 Кожедуба по земле по выставкам ездил. Видел его в Кремле города Горький .
    По крылу погладил ...Мемуары Кожедуба до этого прочитав .
    1. Avis
      Avis Сегодня, 18:06
      +2
      Цитата: Рядовой СА

      Ла-7 Кожедуба
      в Кремле города Горький .

      В Нижегородском Кремле стоит не самолёт Кожедуба (он в Монино), а просто упрощённый макет Ла-7-го, сделанный через много лет после ВОВ. Но, сделанный на заводе-21, да.
  10. Avis
    Avis Сегодня, 18:10
    +1
    Цитата: Кот Александрович
    развил слишком большую скорость и высоту, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы

    Да уж. Короче и правильнее — "сел с перелётом и выкатился". А перелёт случился из-за высокого захода на повышенной скорости.
  11. Альф
    Альф Сегодня, 18:45
    +1
    А 18-я-то модель редкая, в основном, восстанавливают 8, 9.
  12. bbss
    bbss Сегодня, 19:00
    0
    Это уже послевоенная машина. Лично мне жаль их машины времён войны, когда мы были союзниками. А так... Пилоту повезло, ну и пусть благодарит Господа.