В Германии разбился истребитель времен Второй мировой войны Spitfire

26 мая 2023 года во время приземления на аэродроме Хильдесхайм недалеко от Ганновера, Германия, разбился истребитель времен Второй мировой войны Supermarine Spitfire FR Mk.XVIIIe.
Как отмечается в издании Altair, самолет был серьезно поврежден. Пилот отделался легкими ранениями. Неизвестно, что стало причиной аварии. Наиболее вероятной считается ошибка пилота.
Инцидент с машиной аналогичной модели произошёл в 2010 году. Тогда самолет, заходя на посадку в норвежском аэропорту Тинсет, развил слишком большую скорость и высоту, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и перевернулся на кукурузном поле, в результате чего пилот погиб.
Supermarine Spitfire является британским истребителем времён Второй мировой войны. Всего в течение 1938-1948 годов было выпущено свыше 20 тыс. машин, часть из них поставлялась советским войскам в рамках реализации программы «ленд-лиз». В РККА они применялись главным образом в качестве истребителей ПВО. Последней страной, имевшей на вооружении эту машину, был Сингапур, снявший её с вооружения в 1954 году.
Однако данная модель остаётся востребованной среди реконструкторов истории. В настоящее время в лётном состоянии пребывают около полусотни Spitfire. Порой они становятся участниками трагических происшествий.