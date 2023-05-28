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В Киеве пришли к выводу, что Россия нарастила выпуск высокоточных вооружений, включая ракеты и беспилотники

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В Киеве пришли к выводу, что Россия нарастила выпуск высокоточных вооружений, включая ракеты и беспилотники

Запас ракет у России не только не закончился, но и вырос, Москва сумела нарастить производство высокоточных вооружений, причем значительно. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на Генштаб ВСУ.


Заявления и всяческие "пророчества" представителей киевского режима о том, что у России "заканчиваются" ракеты, делались неоднократно. Причем утверждалось, что запаса оставшихся осталось на "один-два" налета, а производить высокоточное оружие Россия якобы не в состоянии, потому что Запад ввел санкции. Такая же ситуация и с артиллерийскими снарядами. В общем, осталось подождать немного и российской армии будет нечем воевать.

Как оказалось, у России с производством ракет все нормально, оно не только не развалилось, но и нарастило объемы. По подсчетам украинского ТГ-канала "Резидент", основанного на отчетах Генштаба ВСУ, за месяц обстрелов, начиная с 28 апреля, российские войска выпустили по Украине 160 крылатых и баллистических ракет, а также более 340 дронов-камикадзе типа Shahed 136. Вывод делается однозначный - производство только растет.

Последняя волна ударов высокоточным оружием по Украине началась в конце апреля этого года, на этот раз целями ударов стали военные объекты: склады боеприпасов, места хранения бронетехники и артиллерии, пункты временной дислокации личного состава резервов ВСУ и т.д. Ближе к концу мая редко какая ночь для Украины проходит спокойно, без сирен воздушной тревоги и прилетов российских ракет или дронов-камикадзе.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский ОПК значительно нарастил объемы выпуска боеприпасов в рамках спецоперации, в том числе и высокоточных. Промышленность в состоянии обеспечить боеприпасами российскую армию.
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10 комментариев
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:16
    +6
    Да как-то "равнобедренно", к какому выводу пришли в Киеве.
    Желательно эту шайки держать под перманентными ударами ракет, артиллерии и авиации. Чтобы нос из укрытий боялись высунуть и демонстративные визиты в Киев прекратились!
    Да и будановский террористический центр, на острове, давным-давно пора с днепровской водой смешать!
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 17:46
      +5
      Да как-то "равнобедренно", к какому выводу пришли в Киеве.
      А по моему очень даже нет. Это первый шаг к пониманию: Россию не победить. Как только большинство украинцев это поймёт, настанет очередь решать, а что дальше? И им надо помочь поскорее это понять - бить покрепче.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:20
        0
        Но как они вообще смогли догадаться, что страна, ведущая войну, будет наращивать выпуск вооружений?
        Наверное, кто-то подсказал. Ну не сами же ведь догадались.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 17:52
      0
      И всё-таки, вопрос по нанесению ударов по центру принятия решений в Киеве нами до сих пор не решён, почему?
      Ведь ясно же, что уничтожение того же кровавого шута или такой же кровожадной Рады, в полном составе, привёл бы к шоку среди майданутых и кострюлеголовых, а может даже к смене власти в Киеве.
      Почему мы этого не делаем остаётся большим вопросом.

      Я уж не говорю о Генштабе ВСУ, МО или ГУР, вместе с будановым. Эти цели должны быть в приоритете раз мы нарастили выпуск высокоточного оружия и заинтересованы в сохранении жизни наших военных на передке и гражданских в тылу. Уничтожение таких целей однозначно приведёт к дезорганизации всей военной машины Украины и никакие советники из-за бугра не настроят её на нужный им лад здесь и сейчас как бы они не старались.

      Пора уж вдарить и по центрам решений раз есть такая возможность и они сидят не за границей.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:16
    +5
    Какая глубокая мысль! Больше году,думали.)
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 17:17
    0
    Не может не радовать! Шахиды, вообще , нужно масштабировать массово.и заваривать ими ПВО и объекты
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:22
    0
    Замечательная мысль! Они к ней пришли практическим путем - получив, как выражается Гурулев, по кумполу)))
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:32
    +1
    Выпуск ударных вооружений,это-замечательно.Однако у противника появилось высокоточное западное оружие,и выпуск систем ПВО,как войсковых,так и обьектовых тоже должен быть в приоритете.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:04
    0
    Ржу нимагу))) какая глубочайшая аналитика))) а как еще, по другому, можно объяснить увеличившееся количество прилетов и их эффективность?)))
  7. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 18:54
    0
    Особенно это заметно в соцсетях, прежде всего в телеграме. Кратно увеличилось число видео с поражением украинской техники и позиций. 3-5 штук ежедневно, иногда до 10 бывает. Рост значительный, особенно по сравнению с прошлым годом. И в большинстве случаев это заслуга Ланцетов.